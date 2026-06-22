FutureMobile、外国人スタッフを雇用する企業向けの窓口を開設　～通信契約から多言語サポートまで、外国人スタッフ雇用を通信面から支援～

株式会社ALL CONNECT

通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井宏太／本社：福井県福井市）のグループ会社である株式会社FutureMobile（代表取締役社長：山内 歩／本社：東京都港区）は、このたび、外国人スタッフを雇用する企業・団体向けに「外国人スタッフ雇用企業向け窓口」を開設したことをお知らせします。



また、FutureMobileは2026年6月にサービス開始から2周年を迎えました。

近年、外国人スタッフを雇用する企業が増加するなか、企業から寄せられた通信環境に関する課題やニーズに応えるため、この2年間で培った外国人向け通信サービスの運営ノウハウを活かし、外国人スタッフを雇用する企業向けのサポート体制を強化、節目となるこのタイミングで、本窓口を開設しました。



FutureMobile 日本企業向けスマホ支援サービス：https://support.future-mobile.jp/foreign-staff-sim

■FutureMobileとは

FutureMobileは、日本で生活する外国人向けに、データ通信無制限・音声通話付きSIMサービスを提供しています。

2026年6月には一般社団法人電話事業者認証機構（ETOC）の認証を取得し、安心して利用できる通信サービスの提供に取り組んでいます。

ETOC認証番号：0077-U（https://www.etoc.jp/elite/0077）

2024年6月のサービス開始以来、多言語サポート体制の整備やサービス拡充を進め、外国人ユーザーの利用拡大とともに着実な成長を続けています。

現在は、ベトナム語・カンボジア語・英語・インドネシア語・ミャンマー語・ネパール語の6言語に対応し、日本で働く外国人の通信環境を支援しています。

■窓口開設の背景

近年、日本国内では外国人労働者数が増加しており、製造業やサービス業、介護業界など幅広い業種で外国人スタッフの雇用が拡大しています。

その一方で、日本での生活を始める外国人にとって、携帯電話やインターネットなどの通信環境は生活に欠かせないインフラであるにもかかわらず、言語や契約手続きの違いからスムーズな契約が難しいケースも少なくありません。

FutureMobileは、日本で生活する外国人向けの通信サービスとして2024年6月にサービスを開始し、2026年6月に2周年を迎え、この2年間のサービス運営を通じて、外国人利用者へのサポートノウハウを蓄積するとともに、外国人スタッフを雇用する企業から「社員向けに案内できる通信サービスはないか」といった相談も寄せられるようになりました。

こうしたニーズを受け、このたび外国人スタッフを雇用する企業向けの窓口を開設し、日本の企業が外国人スタッフへ通信環境を案内しやすくなることで、受け入れ時の負担軽減や、外国人スタッフの日本での生活立ち上げ支援につながることを目指します。

■外国人スタッフ雇用企業向けープラン概要

窓口では、外国人スタッフの通信契約に関する相談や申し込みサポートをはじめ、言語の壁や契約手続き、契約後サポート対応、請求管理まで、企業の外国人雇用を通信面から一括でサポートします。



外国人スタッフ雇用企業様に、通常料金よりお得に利用できる特別価格を用意しました。

外国人スタッフ向けの福利厚生として導入いただくなど、企業の雇用環境整備にも活用いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/227_1_61e34b43c02a5eea93eadeca86b2e901.jpg?v=202606220352 ]

《ご利用開始までの流れ》

FutureMobileが導入準備から利用開始までをサポートし、外国人スタッフの受け入れ時に発生する通信環境整備の負担軽減を支援します。

１.面談 ー導入相談・ヒアリング

企業の雇用状況や利用人数、ご要望を伺いながら、最適な導入方法をご案内します。



２.資料提供 ー導入準備

申し込み方法や利用開始までの流れについてご案内し、必要な資料をご提供します。



３.外国人スタッフへの案内

企業のご担当者様から外国人スタッフへサービス内容をご案内いただきます。

２.でご提供する資料には、外国人スタッフがご自身の言語でサポートを受けるための方法も記載しています。



４.申し込み・利用開始

外国人スタッフ本人による申し込み完了後、開通手続きを経て利用を開始できます。

※面談について： 原則として、初回はご担当者様とのお打ち合わせを設けております。ただし、お申し込みが集中している時期には、面談を省略してご対応する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■今後の展望

Future Mobileは、外国人向け通信サービスとして培った知見を活かし、外国人スタッフを雇用する企業への支援をさらに強化してまいります。

また、ご利用いただく在留外国人のユーザビリティ向上を目的として、独自アプリの開発を進めています。契約情報の確認やサポート利用の利便性向上を図り、2026年9月～10月頃のリリースを予定しています。

今後も窓口を通じて、外国人スタッフを雇用する企業様以外にも幅広い企業様との接点を創出するとともに、日本で働く外国人の通信環境整備を支援し、企業の受け入れ時における負担軽減に貢献してまいります。

■会社情報

株式会社FutureMobile

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/227_2_a5eac74511fcb58ec7b2f0bfe185acbc.jpg?v=202606220352 ]

株式会社ALL CONNECT

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/227_3_bf1356823a6e651c83c943e94b08aec7.jpg?v=202606220352 ]