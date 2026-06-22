マッシュグループによる株式会社サンリオ監修のブランド「sanrio house(サンリオハウス)」限定コレクションにLILY BROWNとマロンクリームの初コラボレーションアイテムが登場！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤広幸)が展開し、株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、以下サンリオ)が監修するブランド「sanrio house(サンリオハウス)」は、2026年6月25日(木)にLILY BROWN（リリー ブラウン）とサンリオのうさぎの女のコのキャラクター『マロンクリーム』との初のコラボレーションコレクション「LILY BROWN(ハート)MARRONCREAM」を発売。昨年40周年を迎え、長年愛されるマロンクリームを、LILY BROWNならではのデザインで表現したトップスやワンピース、ヘアアクセサリーなど、全8アイテムを展開いたします。

※LILY BROWNの店舗・オンラインストア等ではお取り扱いがございません。



ヴィンテージアイテムから着想を得た繊細なクラフトワークやデザインで人気を集めるLILY BROWNが、サンリオの人気キャラクター【マロンクリーム】とコラボレーション。sanrio house限定のスペシャルなアイテムを展開いたします。

ノスタルジックなムードをデザインに入れ込み、デイリーに取り入れやすいオリジナルテキスタイルで表現。この夏に活躍するカットソーやワンピースをはじめ、ヴィンテージライクな雰囲気と上品なディテールにこだわったバッグやポーチなど、豊富なラインアップをお届けします。

■ラインアップ

【LILY BROWN】Tシャツ 9,350円

カラー展開：ホワイト/ピンク/ブルー

アンティークのメッセージカードから着想を得たデザインをレースの質感を思わせる発泡プリントで表現。少しゆとりのあるサイズ感で、生地はコットンにヴィンテージ感の出る仕立てを施しています。

【LILY BROWN】カーディガン 13,200円

カラー展開：ホワイト/レッド/ブルー

心地よい肌触りのやわらかな素材にマロンクリームのオリジナルデザインを総柄で施した、ノスタルジックなムードのカーディガン。中央のハートボタンもさりげないアクセントに。

【LILY BROWN】ワンピース 9,900円

カラー展開：ホワイト/レッド/ブルー

カーディガンと同素材のキャミソールミニワンピース。全身になめらかにフィットし、一枚で着るのはもちろん、カーディガンを羽織ったり、インナーにカットソーを重ねるなど、レイヤードスタイルもお楽しみいただけます。

【LILY BROWN】総柄Tシャツ 8,470円

カラー展開：ホワイト/レッド/ブルー

様々なボトムと合わせてすっきりと着用できる、少しコンパクトなサイズ感の総柄Tシャツ。

【LILY BROWN】シュシュ 5,940円

カラー展開：ホワイト/レッド/ブルー

まとめ髪を華やかに彩るビッグリボンのシュシュ。結ぶとインナーのギンガムチェックとレースフリルがさりげなく見えるようこだわりました。少し光沢のある素材に、マロンクリームのオリジナルデザインを総柄でプリントすることで、よりノスタルジックで高級感のある仕上がりに。

【LILY BROWN】トートバッグ 7,920円

カラー展開：ホワイト/レッド/ブルー

コンパクトながらもしっかり容量のあるミニトート。裏地は表地に合わせた色のギンガムチェックで、サイドにはチュールレースをたっぷりあしらい、マロンクリームの世界観を表現。

【LILY BROWN】アイウェアケース 5,940円

カラー展開：ホワイト/レッド/ブルー

これからの季節に必需品のサングラスやめがねを持ち運びできるアイウェアケース。ボタンを外して広げるとハートになり、付属のスナップボタンやカラビナもハート型で遊び心のあるデザイン。

【LILY BROWN】ポーチ 6,930円

カラー展開：ホワイト/レッド/ブルー

レースのフリルをたっぷりと施したポーチ。少し光沢感のある素材でヴィンテージ感があり、ギンガムチェックの裏地は、開けるたびに心が華やぐデザイン。マチもしっかりあり自立する仕様で、様々な用途でお使いいただける収納力に仕上げました。ハートの引手によるダブルジップで使いやすく、細かいものをまとめやすい内ポケット付き。

■販売について

発売日時

・SHOP

ルミネ新宿2店

2026年6月25日(木) 午前11時

※混雑緩和のため、店舗への来店は当面の間、整理券配布制にてご案内いたします。

詳しくは公式SNSをご確認の上、ご来店をお願いいたします。



ルクア大阪店

2026年6月30日 午前10時30分 （※同日オープン）

・オフィシャルオンラインストア

2026年6月25日(木)正午より予約開始 7月初旬お届け予定

店舗所在地

sanrio house ルミネ新宿2店

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿 ルミネ2・2階



sanrio house ルクア大阪店

〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア6階

オフィシャルオンラインストア

「LILY BROWN (ハート) MARRONCREAM」商品一覧

URL

https://mashstylelab.jp/sanriohouse/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SRH260622marroncream&plan=SRH260622marroncream&_character=SA15(https://mashstylelab.jp/sanriohouse/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SRH260622marroncream&plan=SRH260622marroncream&_character=SA15)

※LILY BROWN公式オンラインストア、直営店でのお取り扱いはございません。予めご了承ください。

「sanrio house(サンリオハウス)」について

Kawaii²といつもいっしょに

あなたの毎日をもっとかわいく、もっとポジティブに。

まだ出会ったことのない新しいお気に入り。

ファッションやホームグッズ、ビューティーまで

Kawaii²がいっぱい！

思わず笑顔があふれるニューKawaiiワールド。

ブランドサイト

https://mashstylelab.jp/sanriohouse/



オフィシャルSNS

Instagram https://www.instagram.com/mash_sanriohouse_official/

X https://x.com/mashsanriohouse

LINE https://lin.ee/hdUxFKM

「LILY BROWN(リリーブラウン)」について



『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。

LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/



オフィシャルSNS

lnstagram：https://www.instagram.com/lily_brown_official/

X: https://x.com/_lilybrown

TikTok: https://www.tiktok.com/@lily_brown_official

Facebook：https://www.facebook.com/fashion.lilybrown



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(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

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