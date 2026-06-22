【LINE GAME】「LINE バブル2」『おそ松さん』とコラボレーション開始！

LINEヤフー株式会社（LINE GAME）

LINEヤフー株式会社は、本日2026年6月22日（月）より、当社が展開するバブルシューティングゲーム「LINE バブル2」（iPhone・Android対応／無料）において、「おそ松さん」とのコラボレーションを開始します。

本コラボレーションでは、「おそ松」、「カラ松」、「チョロ松」、「一松」、「十四松」、「トド松」をはじめとするキャラクターたちが期間限定で「LINE バブル2」に登場します。プレミアムガチャやログインボーナス、各種ゲーム内イベントを通じて、コラボ限定のなかまや豪華アイテムを獲得できます。

【コラボ開催期間】2026年6月22日(月) 11:00 ~ 7月21日(火) 10:59

■プレミアムガチャに『おそ松さん』でおなじみの「おそ松」、「カラ松」、「チョロ松」、「一松」、「十四松」、「トド松」が登場します。

このプレミアムガチャは、ゲーム内の各種イベントの報酬としてもらえる「コラボなかま確定ガチャチケット」でも引くことができるので、獲得条件などの詳細はゲーム内のお知らせを確認してください。

【期間】2026年6月22日(月) 11:00 ~ 7月21日(火) 10:59

■ガチャチケットをGETできるミッションイベント「猫の足あと」を開催

対象期間中、ログインしてミッションをクリアすると豪華アイテムやコラボ限定なかまガチャチケットがもらえるキャンペーンを開催します。

今回のコラボレーションではログインボーナスイベントを2回実施します。

第1弾・第2弾それぞれの期間中にログインすることで、プレミアムガチャが引けるガチャチケットなどの豪華報酬を獲得できます。

【第1弾】

【期間】2026年6月22日(月) 11:00 ~ 7月5日(日) 23:59

【報酬】豪華アイテム、「おそ松さんガチャAチケット」など

【第2弾】

【期間】2026年7月6日(月) 11:00 ~ 7月20日(月) 23:59

【報酬】豪華アイテム、「おそ松さんガチャBチケット」など

【ゲーム内イベント】

■過去のおそ松さんコラボで登場したキャラクターたちが復刻します。

「LINE バブル2」のプレミアムガチャに、過去のおそ松さんコラボで登場したキャラクター「一松＆おそ松」、「トド松＆チョロ松」、「カラ松＆十四松」が限定なかまとして復刻します。

【期間】2026年6月22日(月) 11:00 ~ 7月21日(火) 10:59

■フェスティバルイベント

指定ミッションを達成して手に入れたマジックパウダーを使用すると、報酬盤の中からランダムで限定コラボなかまを獲得できる「確定ガチャチケット」や、ゲーム内アイテムを獲得できます。

【期間】2026年6月22日(月) 11:00 ~ 7月21日(火) 10:59

■ワールドツアー

イベントページ内のすごろくを、「サイコロ」を消費してゴールを目指すイベントです。

ゴールマスにたどり着くことで完走報酬を獲得でき、さらに先着でクリアした場合に先着報酬が獲得できます。

「サイコロ」は、新しいステージをクリアすると1つ獲得できます。

【期間】2026年6月22日(月)11:00 ～ 6月27日(日)10:59

■お料理教室

新しいステージを連続でクリアし、ケーキを完成させるイベントです。

ケーキを作る過程やケーキを完成させると報酬を獲得できます。

【期間】2026年7月1日(水)11:00 ～ 7月7日(火)10:59

【報酬】おそ松さんガチャAチケットなど

■森の演奏会

「楽器（ハープ）」を使って楽譜の演奏に挑むイベントです。

演奏に成功するたびに報酬を獲得でき、すべての楽譜の演奏に成功すると追加報酬を獲得できます。

演奏するためには「楽器（ハープ）」が必要です。「楽器（ハープ）」は新しいステージをクリアすると1つ獲得できます。

【期間】2026年7月10日(金)11:00 ~ 7月16日(木) 10:59

【報酬】おそ松さんガチャBチケットなど

■コラボ記念！フォロー＆リポストキャンペーン

コラボレーションの開催を記念して、抽選で合計1,000名様にAmazonギフトカードが当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。公式Xアカウントをフォローして、対象の投稿をリポストするだけで誰でも簡単にご参加いただけます。

参加方法

1.当ゲームの公式X（旧Twitter）アカウントをフォローしてください。

2.キャンペーン対象の投稿をリポスト（RP）してください。

期間

6/22 15:00~7/1 14:59

報酬（景品）

ご参加いただいた方の中から抽選で1,000名様に、Amazonギフトカード（100円分）をプレゼントいたします。

■目指せジャストタイミング！6つ子ピタ止めチャレンジ

高速で切り替わる6つ子のGIF画像を使った参加型キャンペーン「6つ子ピタ止めチャレンジ」を開催いたします。あなたのタイミングでスクリーンショットを撮影し、見事撮影できたキャラクターの画像をシェアして、豪華景品をゲットしましょう！

参加方法

1.公式Xアカウントから投稿される「6つ子ピタ止めGIF画像」をタイミングよくスクリーンショットで撮影してください。

2.撮影した結果画像を添付し、指定ハッシュタグ「#6つ子ピタ止め成功」をつけて、対象投稿にリプライまたは引用リポストしてください。

期間

7/3 15:00~7/10 14:59

報酬（景品）

ご参加いただいた方の中から抽選で5名様に、これからの季節にぴったりな「リズム 扇風機(ハンディファン)」をプレゼントいたします。

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

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「LINE バブル2」について

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「LINE バブル2」は、人気パズルゲーム「LINE バブル」の続編として公開されたバブルシューティングゲームです。2015年4月23日の公開直後より、誰でも気軽に楽しめるシンプルな操作性に加え、ステージごとに異なる多彩なミッションや各エピソードの最後に出現するボスバトルなど、バラエティに富んだゲーム性と高い攻略性が好評で、幅広いユーザーに楽しまれています。また、日本だけでなくタイでも TVCMを放映するなど、プロモーションも積極的に実施した結果、バブルシリーズは世界累計7,200万ダウンロード（2023年10月時点）を突破しました。

■ゲーム概要

タイトル名:LINE バブル2

対応端末:iPhone／Android

対応言語:日本語・英語・繁体字（台湾）・タイ語・韓国語

サービス地域:全世界

サービス開始日:2015年4月23日

価格:無料（アイテム課金）

開発:LINE Studio

運営:LINEヤフー株式会社

著作権表記:（C）LINE Studio

App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/id895761422

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGBB2

※Android、Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。

※iPhone、iTunes および App Store は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

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