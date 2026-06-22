「スマートレシート(R)」と連携するだけで勝手にポイントが貯まる！

株式会社リサーチ・アンド・イノベーション

株式会社リサーチ・アンド・イノベーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：中岡邦伸、以下「RnI」）は、運営するポイ活アプリ「CODE（コード）」（https://code.r-n-i.jp/）において、東芝グループが提供する電子レシートサービス「スマートレシート(R)」とのID連携を2026年6月22日より開始いたしました。

本連携により、これまでの「レシートを撮影して、商品のバーコードをスキャンする」という手間がなくなり、生活に溶け込む、ストレスフリーなポイ活習慣が実現します。

「スマートレシート(R)」連携でポイ活はここまで楽になる！

これまでCODEでは、お買い物のたびにレシートを撮影し、一つ一つの商品のバーコードを読み取っていただく必要がありました。 今回の「スマートレシート(R)」との連携設定を行えば、「スマートレシート(R)」の加盟店でのお買い物時に電子レシートを受け取るだけで、お買い物情報が自動でCODEに登録されます。

- レシート撮影の手間ゼロ： カメラを起動して撮影する必要はありません。- バーコードスキャンの手間ゼロ： 商品を一つずつ読み取る必要もありません。- 「勝手に」貯まる： いつものお買い物で電子レシートを受け取るだけで、気づいたらポイントが貯まっています。

すでに「スマートレシート(R)」をご利用中の方は、CODEとID連携をするだけで、これまで通り電子レシートを受け取りながら、同時にCODEのポイントも獲得できるようになります。 「電子レシートをもらうなら、CODEと繋いでおかないともったいない！」と言えるほど、おトクな機能です。

「スマートレシート(R)」連携の利用ステップ

利用ステップはとても簡単です。

- 連携設定： CODEアプリ内の外部サービス連携画面から「スマートレシート(R)」との連携を許可します。- お買い物： 「スマートレシート(R)」加盟店でお買い物をします。- 自動登録： 電子レシートが発行されると、CODEに自動でデータが届きます。- 報酬獲得！： ポイント抽選にチャレンジして、ポイントやコインをゲット！

※「スマートレシート(R)」のアカウント登録が必要です

対象アプリバージョン

- iOS：10.3.15.1 以降- Android：11.6.9以降

※「スマートレシート(R)」以外の電子レシートサービスで受け取ったレシートは対象外となります。

※商品ごとに共通のJANコードが付与されていない生鮮食品や総菜など、バーコードのないお買い物ではポイント抽選が発生しません。

CODE（コード）とは

買い物のレシートと購入商品のバーコードをスキャンすることや移動することで、各種提携ポイントに交換可能なポイント（TAMARUポイント）がもらえるスマートフォンアプリです。（ポイントは提携サービス経由で現金にかえることも可能）

消費者が楽しんで利用した結果、ポイントにも家計簿にもなる一石二鳥のアプリです。

登録された消費者の買い物に関するビッグデータやアンケートなどは、企業がマーケティングに活用し、その一部を報酬として消費者に還元しております。なおCODEは特許(*)も取得しています。累計ダウンロード数は700万を超え、月間商品登録数も4,000万点、口コミなど購入者の商品評価数も累計1.3億件を超え、20～50代の女性に多く利用されています。

*：複数の特許を取得しています。（特許第5980448号、特許第6425297号）

＜CODE紹介サイト＞ https://code.r-n-i.jp/

＜CODE iOS版＞ https://apps.apple.com/jp/app/id879385562

＜CODE Android版＞ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.r_n_i.code.point.app

＜リサーチ・アンド・イノベーションについて＞

商号 ： 株式会社リサーチ・アンド・イノベーション (インテージグループ)

代表者 ： 代表取締役社長 中岡 邦伸

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂3-11-3 赤坂中川ビル5階

設立 ： 2011年4月15日

事業内容： 買い物データ収集事業、調査事業、広告事業、販促事業、及び各種情報提供サービス

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://r-n-i.jp/

＜インテージグループについて（東証プライム市場 証券コード：4326）＞

https://www.intageholdings.co.jp/

インテージグループは1960年の創業以来、さまざまなデータを収集・加工・分析し、当グループならではのインサイトを加えてお客さまに提供。その意思決定を支援してきました。お客さまのパートナーとして「問い」に寄り添い、生活者理解とテクノロジーを融合させて「次の一手」を導きます。

「スマートレシート(R)」とは

東芝テック株式会社が開発、運営し、株式会社東芝が運営を支援している電子レシートサービス「スマートレシート(R)」は、会計時に通常は紙で提供される購入商品の明細レシートを電子化し、電子レシートセンターでデータとして管理、提供するサービスです。お客様の手元に紙のレシートを残さなくてもスマートフォンで購入履歴をいつでも確認することができ、お客様の買い物における利便性の向上につながるとともに、加盟店における紙レシートの発行コスト削減や紙資源の使用量の低減に貢献します。

＜公式サイト＞：https://www.smartreceipt.jp/

＜法人向けサイト＞：https://www.toshibatec.co.jp/products/pos/smartreceipt/

※「スマートレシート(R)」は東芝テック株式会社の登録商標です。