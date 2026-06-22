【新日本海フェリー】敦賀-新潟-秋田-苫小牧航路の運航ダイヤを変更

株式会社ＳＨＫライン

新日本海フェリー株式会社（本社：大阪府大阪市）は、敦賀-新潟-秋田-苫小牧東港航路において、2026年10月1日（木）より運航ダイヤを変更いたします。

今回のダイヤ変更により、敦賀-新潟間および敦賀-秋田間の運航が週1便から週3便へ増便となります。関西・甲信越・東北を結ぶフェリーネットワークをより強化し、幅広いお客様・物流ニーズにお応えしてまいります。

○運航ダイヤ

敦賀-新潟間および敦賀-秋田間が週1便から週3便へ増便

○ダイヤ変更の主な特徴

【旅客のお客様へ】

●夜間出港で翌朝到着の快適な船旅

北行は敦賀18:30発・新潟22:30発、南行は苫小牧東港19:30発・新潟17:30発と、いずれも夕方から夜間の出港となります。就寝中に移動でき、翌朝には目的地に到着するため、時間を有効に活用した快適な船旅をお楽しみいただけます。

●新潟観光が楽しめる「一旦下船」サービス

敦賀発・秋田行きまたは敦賀発・苫小牧東港行きの乗船券をお持ちのお客様は、新潟港での一旦下船が可能です。新潟到着後から再乗船まで約15時間、新潟観光をお楽しみいただけます。

＜ご利用にあたってのご注意＞

・徒歩・乗用車・バイクでご乗船のお客様いずれもご利用いただけます。

・下船・再乗船は所定の時間内のみです。

・お客様のみ下船し、車両を船内に残置することはできません。

・一旦下船されるお客様は全員、新潟港下船前に船内にて再乗船手続きが必要です。

・乗用車・バイクでご乗船のお客様は、車両甲板の積み付けの関係上、敦賀港ご乗船時に一旦下船の旨を事前にお申し出ください。

【貨物・物流のお客様へ】

航路図

●本州間輸送ルートのさらなる強化

北行は敦賀18:30発・新潟22:30発、南行は新潟17:30発と、いずれも夕方から夜間の出港設定となっています。これにより、その日の集荷業務を終えた後、そのままフェリーにトラックを積載することが可能となり、陸上輸送とシームレスに連携した効率的な輸送体制を実現できます。翌朝には次の寄港地に到着するため、リードタイムの短縮に貢献します。

さらに、敦賀-新潟間および敦賀-秋田間において週3便への増便することで、安定的な輸送スケジュールが確保され、荷主企業の在庫計画や納期管理の自由度が向上します。これまで週1便では対応が難しかった小ロット・高頻度輸送のニーズにも、柔軟にお応えできるようになります。

●「物流の2024年問題」への対応

ドライバーの時間外労働規制強化により、長距離トラック輸送の担い手確保がますます困難になるなか、フェリーを活用したモーダルシフトは、ドライバー不足の解消と労働環境の改善に直結します。乗船中にドライバーが十分な休息を取れるフェリー輸送の強みを最大限に活かし、持続可能なサプライチェーンの構築を力強く支援してまいります。

○就航船

「らいらっく」「ゆうかり」

らいらっく。右上：スイートルーム、左上：グリル

全長：199.9ｍ

総トン数：18,229トン

航海速力：22.7ノット

旅客定員：846名

車両積載台数：トラック146台・乗用車58台

※新日本海フェリー ホームページ

https://www.snf.jp/timetable1001/

【ＳＨＫライングループ】

ＳＨＫライングループは、関光ロジNEXT・新日本海フェリー（Ｓ）・阪九フェリー（Ｈ）・関釜フェリー（Ｋ）・東京九州フェリーを中核とするフェリー会社等で構成され、海運・ホテル・観光業および陸運・自動車修理業等を幅広く展開しています。クルージングリゾートから総合物流まで、多様なニーズに応える「シーラインネットワーク」を形成し、トータルな付加価値の創出を目指しています。