トミカリミテッド ヴィンテージ　×　 かに道楽　初コラボレーション！６月２２日は「かにの日」！世界に1台だけ存在した「かに道楽 営業車」をミニカーで商品化！

株式会社トミーテック

タカラトミーグループの株式会社トミーテック（代表取締役社長：樅山尚仁／所在地：栃木県下都賀郡）は、精巧な技術でこだわりぬいた”大人のためのコレクションミニカー”「トミカリミテッド ヴィンテージ」※１から、「トヨタ カローラ バン ＤＸ（かに道楽）」（希望小売価格：４，９５０円／税込）を２０２６年１２月に発売します。また、本商品の予約受付を２０２６年７月９日(木)１６時からホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店等にて開始します。

◇◆世界に1台だけ存在した「かに道楽 営業車」を製品化◆◇

「トミカリミテッド ヴィンテージ」と「かに道楽」※２の初コラボレーションとしまして、「トヨタ カローラ バン ＤＸ かに道楽 営業車」を製品化します。

かに道楽で営業車として活躍していたカローラ バンは、世界に1台しか存在しない車で、まだかに道楽を知らないお客様や取引業者様のもとへ移動する際に、２０１７年頃まで梅田・北新地などを中心に近畿エリアで使用されていました。店舗に掲げられている看板と同様の“かにのオブジェ”が屋根上に搭載されており、車体側面には社名ロゴマークと「とれとれ ぴちぴち」のキャッチコピーがデザインされ、街中で見かけると非常に目をひく姿でした。

トミカリミテッド ヴィンテージ 商品画像

◇◆“かにのオブジェ”を再現◆◇

実車は既に引退ずみで、現在は存在しませんが、当時の写真などから新規設計した金型で屋根上の“かにのオブジェ”を製作し、１／６４スケールで精密に再現。ナンバープレートも実車と同じ「なにわ４５た１８１」を印刷済みです。

新規金型製作用の３Ｄ図面画像トミカリミテッド ヴィンテージ 商品画像

◇◆ミニカー細部へのこだわり◆◇

”大人のためのコレクションミニカー”として、ベースとなる「「トヨタ カローラ バンＤＸ」も、ダイキャスト製のボディとシャーシ、軟質素材のタイヤ、静電塗装による美麗なカラーリング、タンポ印刷によるマーキング、内装など、従来通りの「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズのクオリティで精密再現をしています。

◇◆６月２２日は“かにの日”◆◇

６月２２日は“かにの日”です。星占いで「かに座」が始まる日であり、五十音順でも「か（６番目）」「に（２２番目）」にあたることから、

かに料理の美味しさを広めることを目的として株式会社かに道楽が１９９０年（平成２年）に制定しました。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されています。

◇◆商品詳細◆◇

商 品 名 ：トミカリミテッド ヴィンテージＮＥＯ

ＬＶ-Ｎ２７３ｃ トヨタ カローラ バン ＤＸ（かに道楽）

対 象 年 齢：１５歳以上

取 扱 店 ：ホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店など

本商品の予約開始は２０２６年７月９日(木)１６時を予定しております

Ｈ Ｐ：https://minicar.tomytec.co.jp/product/detail.html?id=2150

許 諾 表 記：版権元商品化許諾申請済

株式会社かに道楽商品化許諾済

(C) ＴＯＭＹ 「トミカリミテッド」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

※本製品はディスプレイモデル（鑑賞用）のため、トミカ製品のコースなどを走行させることはできません。

内 容 物 ：車両本体×１

サ イ ズ ：１／６４スケール 車両全長約６８ｍｍ

希望小売価格：４，９５０円（税込）

発 売 日 ：２０２６年１２月予定

※写真は試作品です。実際の商品仕様とは異なる場合がございます。

◇◆商品に関するお問い合わせ先◆◇

株式会社トミーテック お客様相談室ニューホビー係

ＴＥＬ：０３-３６９５―３１６１（代）※月～金曜１０～１７時（祝・休日を除く）

※1 トミカリミテッド ヴィンテージとは

「トミカリミテッド ヴィンテージ」は株式会社タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」の派生商品として２００４年１月から発売している、鉄道模型で培った精巧な技術でこだわりぬいた「大人のためのコレクションミニカー」です。

「もしもトミカが昭和３０年代に誕生していたら…」をコンセプトにスタート、昔懐かしの車種を中心に乗用車はもちろん、バスやトラックなどの商用車までラインナップしています。２００６年からは１９７０年代以降の車種を展開する「トミカリミテッド ヴィンテージＮＥＯ」も展開しています。

＜「トミカリミテッド ヴィンテージ」公式サイトはこちら＞

https://minicar.tomytec.co.jp/tlv/

※２ かに道楽とは

１９６０年の創業以来、日本の食文化に「かに料理」という格式を築いて参りました。

私たちが追求するのは、五感すべてで愉しむ至高のひとときです。厳選された最高峰のかにを、秘伝の出汁と磨かれた技で、かにの魅力を最大限に引き出します。

「一期一会」の心で紡ぐ、細やかなおもてなし。

伝統を守り、洗練を極める。私たちはこれからも、世界中のお客様へ唯一無二の感動をお届けしてまいります。