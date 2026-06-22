浜松市が「佐鳴湖花火大会」のクラウドファンディングを実施中。

浜松市

浜松市は、地元実行委員会により運営される「佐鳴湖花火大会」を支援するため、目標金額を470万円とし、2026年7月31日(金)までクラウドファンディングを実施しています。

ご支援いただいた寄付金は、花火大会を安全に実施するための安全対策費（会場警備費・交通誘導費等）をはじめ、花火大会の周知ポスターやプログラムの印刷製本費などに活用し、持続可能な運営につなげていきます。

なお、目標金額の達成状況にかかわらず、お寄せいただいた寄付金は本事業に活用させていただきます。

ご寄付のお申し込みは、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」内「ガバメントクラウドファンディング」で受け付けています。（下記リンク先）

プロジェクトページ：夜空を彩る地域の誇り。「佐鳴湖花火大会」を未来へつなぎたい！｜ふるさと納税のガバメントクラウドファンディングは「ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/gcf/5341)」

チラシは以下からダウンロードできます。

佐鳴湖花火大会について

https://prtimes.jp/a/?f=d49248-533-f777cb5208a7cb4fdccc64ec17f9a85f.pdf画像内ポスターは前年度のものになります。

今年で37回目を迎える佐鳴湖花火大会は、周辺地域の住民のみならず、浜松市内外から来場客が訪れるなど、浜松の夏を象徴するイベントに成長してきました。

夜空を彩る「打ち上げ花火」をはじめ、入野地区会場においては「盆踊り」や地元花火師集団による「手筒花火の披露」など、世代を超えて親しまれている「夏の風物詩」です。

この佐鳴湖花火大会は、郷土愛を育み、ふるさとの自然や環境へ思いを馳せる重要なイベントとして、地元自治会連合会を中心として運営されております。

近年の物価高騰などにより運営環境が厳しさを増す中でも、誰もが楽しめるまつりづくりに努めております。

浜松の夏を象徴するこのイベントをこれからも未来へ続けていくために、温かいご支援を心よりお願いいたします。

・開催日 2026年8月1日（土）小雨決行、雨天順延（8月2日）

・開催時期 19:30～20:30 ※予定

・会場 佐鳴湖公園西岸時計台付近（浜松市中央区大平台）

・打上数 約1,000発

・主催者 佐鳴湖花火大会実行委員会

・共催 静岡新聞社、静岡放送

・後援 浜松市、佐鳴湖をきれいにする会

寄付金の用途について

皆さまからお寄せいただいたご寄附は、花火大会を安全に実施するための安全対策経費（会場警備費・交通誘導費等）をはじめ、花火大会の周知ポスターやプログラムの印刷製本費などに活用し、持続可能な運営につなげていきます。

なお、目標金額の達成状況にかかわらず、お寄せいただいた寄付金は本事業に活用させていただきます。

ふるさと納税型のクラウドファンディングについて

本プロジェクトはふるさと納税型クラウドファンディングです。

寄付金控除の申告を行うことで、自治体への寄付額のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税及び個人住民税から控除されます。浜松市在住の方も対象です。

御礼について

本プロジェクトへのご寄附には、お礼の品はございません。

寄附金は上記の事業に充てることをもって、寄附いただいたみなさまへのお気持ちにこたえることとし、佐鳴湖花火大会の開催をもって、お礼に代えさせていただきます。