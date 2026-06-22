“上場だけが成功ではない”M&Aが地域イノベーションの連鎖を生む理由
北九州スタートアップ M＆A EXITサミット～公開壁打ち 公開セッション～
株式会社ストライクグループは、2026年7月10日（金）にCOMPASS小倉にて「北九州スタートアップ M&A EXITサミット ～公開壁打ち～」を共催いたします。本サミットには当社グループ代表取締役・荒井邦彦が登壇し東証の上場基準厳格化を背景に、地方スタートアップの新たな出口戦略（EXIT）となる「官民一体のM&A」の最前線を描き出します。
お申し込みはこちら :
https://kitakyushu-ma-exit-summit.peatix.com/view
■イベント概要
日時：2026年7月10日(金) 18:00-20:00
会場：COMPASS小倉 北九州テレワークセンター
(福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8-1 AIMビル 6階)
主催：一般社団法人北九州ベンチャーズ（キタベン）
共催：株式会社ストライク、株式会社YMFGキャピタル、10FLOW株式会社、株式会社SAISHIKI
協力：北九州市
詳細：https://kitakyushu-ma-exit-summit.peatix.com/view
【お問合せ先】
一般社団法人北九州ベンチャーズ 代表パートナー 森藤 大帆
メール：masahomorifuji@faro-consulting.co.jp
■タイムスケジュール
17:30 受付開始
18:00 開会 （司会進行・阿部）
18:00- ご挨拶
北九州市におけるスタートアップ支援、地域企業支援、地域経済活性化への期待
18:10 登壇者紹介および登壇者集合写真撮影（登壇者全員）
18:15 北九州ベンチャーズ初出資発表（森藤）
なぜ10FLOWに投資？北九州から次世代スタートアップを生み出すためのキタベンの挑戦
18:25 北九州の事業を、次の世代へ（藤本）（石原）
北九州市・YMFGキャピタルが挑む「事業承継M&A」とあとつぎベンチャー支援
18:35 株式上場基準の厳格化と、広がるスタートアップM&Aの新潮流（荒井）（和田）
上場だけがゴールではない。創業者・投資家・地域が勝つEXIT戦略
19:00 北九州発スタートアップ・事業承継挑戦者によるピッチおよび公開壁打ち
ピッチ5分→EXIT戦略/成長戦略を壁打ち10分（進行・阿部）
・10FLOW株式会社 白石 憲正：北九州スタートアップ挑戦者
・和布刈神社 高瀬 和信 ：北九州事業承継挑戦者
・壁打ち支援者：荒井、和田、相浦、松本、藤本、山本
M&A専門家、行政、金融、VC、スタートアップ支援者が登壇者の事業に対し、
その場で実践的な助言を行います。北九州らしく専門家が率直に“チャチャ”を入れながら、
事業成長・資本政策・M&A・事業承継・EXIT戦略を深掘りします。
19:30 会場 Q&A（登壇者全員）
19:45 名刺交換会・交流会
20:00 終了予定
※プログラム・登壇者は変更となる場合があります。
■登壇者紹介（敬称略）
荒井 邦彦氏
荒井 邦彦 / 株式会社ストライクグループ 代表取締役社長 M&A支援機関協会 理事
森藤 大帆氏
森藤 大帆 / 一般社団法人北九州ベンチャーズ 代表パートナー
相浦 圭太氏
相浦 圭太 / 一般社団法人北九州ベンチャーズ パートナー
松本 一哉氏
松本 一哉 / 一般社団法人北九州ベンチャーズ パートナー
和田 圭祐氏
和田 圭祐 / インキュベイトファンド株式会社 代表パートナー
藤本 孝氏
藤本 孝 / 株式会社YMFGキャピタル 取締役
石原 庸隆氏
石原 庸隆 / 北九州市 産業経済局スタートアップ推進課 スタートアップ推進係長
山本 遼太郎氏
山本 遼太郎 / 北九州市 官民連携ディレクター 株式会社neighborhood 共同代表
高瀬 和信氏
高瀬 和信 / 宗教法人 和布刈神社 第32代禰宜
白石 憲正氏
白石 憲正 / 10FLOW株式会社 代表取締役
■ 司会進行
阿部 まみ
阿部まみ / 株式会社ストライクグループ ニュースキャスター
※元FBS福岡放送アナウンサー
報道機関の取材はこちらからお申込みを :
https://forms.gle/jEqMpRaRcXFd6jpk6
株式会社ストライクグループ
株式会社ストライクグループ
名 称： 株式会社ストライクグループ（東証プライム上場、証券コード6196）
所在地： 東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階
代表者： 代表取締役社長 荒井 邦彦
設 立： 1997年7月
事業内容： M&Aの支援
URL: https://www.strike.co.jp/