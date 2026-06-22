“上場だけが成功ではない”M&Aが地域イノベーションの連鎖を生む理由

株式会社ストライクグループ北九州スタートアップ M＆A EXITサミット～公開壁打ち 公開セッション～

株式会社ストライクグループは、2026年7月10日（金）にCOMPASS小倉にて「北九州スタートアップ M&A EXITサミット ～公開壁打ち～」を共催いたします。本サミットには当社グループ代表取締役・荒井邦彦が登壇し東証の上場基準厳格化を背景に、地方スタートアップの新たな出口戦略（EXIT）となる「官民一体のM&A」の最前線を描き出します。

■イベント概要

お申し込みはこちら :https://kitakyushu-ma-exit-summit.peatix.com/view

日時：2026年7月10日(金) 18:00-20:00

会場：COMPASS小倉 北九州テレワークセンター

(福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8-1 AIMビル 6階)

主催：一般社団法人北九州ベンチャーズ（キタベン）

共催：株式会社ストライク、株式会社YMFGキャピタル、10FLOW株式会社、株式会社SAISHIKI

協力：北九州市

詳細：https://kitakyushu-ma-exit-summit.peatix.com/view

【お問合せ先】

一般社団法人北九州ベンチャーズ 代表パートナー 森藤 大帆

メール：masahomorifuji@faro-consulting.co.jp

■タイムスケジュール

17:30 受付開始

18:00 開会 （司会進行・阿部）

18:00- ご挨拶

北九州市におけるスタートアップ支援、地域企業支援、地域経済活性化への期待

18:10 登壇者紹介および登壇者集合写真撮影（登壇者全員）

18:15 北九州ベンチャーズ初出資発表（森藤）

なぜ10FLOWに投資？北九州から次世代スタートアップを生み出すためのキタベンの挑戦

18:25 北九州の事業を、次の世代へ（藤本）（石原）

北九州市・YMFGキャピタルが挑む「事業承継M&A」とあとつぎベンチャー支援

18:35 株式上場基準の厳格化と、広がるスタートアップM&Aの新潮流（荒井）（和田）

上場だけがゴールではない。創業者・投資家・地域が勝つEXIT戦略

19:00 北九州発スタートアップ・事業承継挑戦者によるピッチおよび公開壁打ち

ピッチ5分→EXIT戦略/成長戦略を壁打ち10分（進行・阿部）

・10FLOW株式会社 白石 憲正：北九州スタートアップ挑戦者

・和布刈神社 高瀬 和信 ：北九州事業承継挑戦者

・壁打ち支援者：荒井、和田、相浦、松本、藤本、山本

M&A専門家、行政、金融、VC、スタートアップ支援者が登壇者の事業に対し、

その場で実践的な助言を行います。北九州らしく専門家が率直に“チャチャ”を入れながら、

事業成長・資本政策・M&A・事業承継・EXIT戦略を深掘りします。

19:30 会場 Q&A（登壇者全員）

19:45 名刺交換会・交流会

20:00 終了予定

※プログラム・登壇者は変更となる場合があります。

■登壇者紹介（敬称略）

荒井 邦彦氏荒井 邦彦 / 株式会社ストライクグループ 代表取締役社長 M&A支援機関協会 理事

森藤 大帆氏森藤 大帆 / 一般社団法人北九州ベンチャーズ 代表パートナー

相浦 圭太氏相浦 圭太 / 一般社団法人北九州ベンチャーズ パートナー

松本 一哉氏松本 一哉 / 一般社団法人北九州ベンチャーズ パートナー

和田 圭祐氏和田 圭祐 / インキュベイトファンド株式会社 代表パートナー

藤本 孝氏藤本 孝 / 株式会社YMFGキャピタル 取締役

石原 庸隆氏石原 庸隆 / 北九州市 産業経済局スタートアップ推進課 スタートアップ推進係長

山本 遼太郎氏山本 遼太郎 / 北九州市 官民連携ディレクター 株式会社neighborhood 共同代表

高瀬 和信氏高瀬 和信 / 宗教法人 和布刈神社 第32代禰宜

白石 憲正氏白石 憲正 / 10FLOW株式会社 代表取締役

■ 司会進行

阿部 まみ阿部まみ / 株式会社ストライクグループ ニュースキャスター※元FBS福岡放送アナウンサー

報道機関の取材はこちらからお申込みを :https://forms.gle/jEqMpRaRcXFd6jpk6株式会社ストライクグループ株式会社ストライクグループ

名 称： 株式会社ストライクグループ（東証プライム上場、証券コード6196）

所在地： 東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者： 代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立： 1997年7月

事業内容： M&Aの支援

URL: https://www.strike.co.jp/