オスモ＆エーデル、木材保護塗料「オスモカラー」の価格据え置きを決定

オスモ＆エーデル株式会社

オスモ＆エーデル株式会社は、木材保護塗料「オスモカラー」について、2026年内は価格改定を行わず、現行価格を据え置くことを決定しました。

近年、原材料価格や物流費の上昇、為替変動などの影響により、建築資材を取り巻く環境は依然として不安定な状況が続いています。こうした中、設計・見積り・施工計画の段階で、資材価格や供給状況に不安を感じるケースも少なくありません。

オスモカラーにおいても外部環境の影響を受けておりますが、当社では、お客様に安心して木部塗装仕様をご検討いただける環境づくりに貢献したいとの考えから、2026年12月31日までの価格据え置きを決定いたしました。

また、オスモカラーは、製品特性上、ナフサ由来原料をはじめとする石油化学系原料への依存度が比較的低い木材保護塗料です。現在、ドイツ本国からの供給は安定しており、今後も継続的な入荷を予定しています。

建築計画における不安を少しでも軽減し、意匠性と機能性を妥協することなく、安心して木部塗装仕様をご検討いただきたい。そうした思いから、当社として今回の価格据え置きを決断し、皆さまにお伝えいたします。

木部塗装仕様をご検討中の案件において、価格面・供給面の両面から安心してご採用いただける選択肢として、ぜひオスモカラーをご検討ください。

【対象製品】木材保護塗料「オスモカラー」各製品

【価格据え置き期間】2026年12月31日まで

【詳しいお知らせ】

下記ページでも詳しい内容をご案内しています。

オスモカラー年内価格を据え置きいたします- 安心して建築計画を進めていただくために -(https://osmo-edel.jp/news/20260605-2/)

昨今の中東情勢等を踏まえた木部用塗料選定に関するご案内(https://osmo-edel.jp/news/20260428-2/)

【製品選定・仕様確認に関するご相談について】

製品選定、仕様確認、カラー選定、塗装サンプル作成依頼、メンテナンス方法などについては、当社HPお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム：

https://osmo-edel.jp/product/osmocolor/contact/

各営業所の連絡先一覧：

https://osmo-edel.jp/company/

オスモカラー製品ページ：

https://osmo-edel.jp/product/osmocolor/

【オスモカラーについて】

オスモカラーは、ドイツ・オスモ社が開発した植物油をベースとする木材保護塗料です。内装・外装を問わず幅広い木部にご使用いただけるラインナップを揃えております。

【オスモ＆エーデル株式会社について】

オスモ＆エーデルは、木材保護塗料「オスモカラー」、木質フローリング「オスモ＆エーデルフローリング」、外付けブラインド「ヴァレーマ」、「ドイツの家」などを通じて、快適で長く愛される空間づくりを提案する会社です。

お客様のご要望にあわせて、空間に合った製品や仕様を提案し、施工後のアフターフォローやメンテナンスまで含めて、長く安心して付き合える関係づくりを重視しています。

性能やスペックだけでなく、木の質感、空間の心地よさ、日々の使いやすさ、経年変化まで含めて考えることが、私たちの目指す価値提供です。製品とサービスを通じて、暮らしの体感価値を高め、空間の価値を長く支えていきます。

URL：https://osmo-edel.jp/

今後ともオスモカラーならびにオスモ＆エーデル製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。