『タイムボカンシリーズ』「おだてブタ」のLINEスタンプ登場！笹川ひろし氏が描き下ろし全16種のラインナップ
株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がライセンス展開を行う『タイムボカンシリーズ』に登場するキャラクター、「おだてブタ」のLINEスタンプを販売いたしました。
本商品に含まれる16種の絵柄はすべて笹川ひろし氏が新たに描きおろしたイラストです。
おだてブタらしいコミカルさと、挨拶など日常で使いやすい内容を両立した、様々な場面で使いやすいスタンプとなっております。
■商品詳細
商品名称 ：『おだてブタ【笹川ひろし描き下ろし】』
価格 ：120円（LINEコイン：50コイン）
商品ステータス：販売中
ストアページはこちら(https://store.line.me/stickershop/product/32390360/ja)
■「おだてブタ」Tシャツも展開
Amazonが提供するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand(マーチオンデマンド)」を通じて当社が展開するオンラインアパレルショップ「ボカンデパートメント(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/page/5BCA8457-4096-4F80-AB53-5A201C4B57BC)」にて、「おだてブタ」を大胆にデザインしたグラフィックTシャツも販売しております。音楽アルバムのジャケットを思わせるレトロかつストリート感のあるデザインに仕上げています。1枚でコーディネートの主役になるアイテムとして、作品ファンはもちろん、ポップカルチャーやヴィンテージテイストのファッションを楽しみたい方にもおすすめです。
・おだてブタがいっぱい デザインA Tシャツ(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%82%BF%E3%83%84%E3%83%8E%E3%82%B3%E3%83%97%E3%83%AD-%E3%81%8A%E3%81%A0%E3%81%A6%E3%83%96%E3%82%BF%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84-%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3A-T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84/dp/B0F1N9FM5K/ref=sr_1_1_pp?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3M50O62XCKT4A&dib=eyJ2IjoiMSJ9.gPYcWUdxUIP3Dp1uW-xYc_tY2m1zhIaA3kwrcOwae2FfJgwC0lZO-CEB78u2MXMkf8lkQQU4SsJXKE25AqJ1xmYPq7cMjEcIAb5fgOgP-tCyHUddnphZtgFKtBvcLMklnsadshQGdbYhlnk3-lCq0A0OFeP2tnhMs_jh5bcSNq0ZVEeGslYZnuPeGNqIxBqC_4wjrpU9ABgTDYJQY4pAvsdgcePEZelaq3VMl5Dqs_8jaKieQDb9M44FElYf4Jxx__qEx5-v0qvXORXhh6U3mbSRQblquKXaoYY1OmwjlN4.L7BzSltjv6j-gq9ufPoOO4zrRNmyL8Zy-Y5_m9xD_FM&dib_tag=se&keywords=%E3%81%8A%E3%81%A0%E3%81%A6%E3%83%96%E3%82%BF&qid=1781655988&sprefix=%E3%81%8A%E3%81%A0%E3%81%A6%E3%83%96%E3%82%BF%2Caps%2C180&sr=8-1&customId=B07536XX75&customizationToken=MC_Assembly_1%23B07536XX75&th=1&psc=1)
・おだてブタがいっぱい デザインB Tシャツ(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%82%BF%E3%83%84%E3%83%8E%E3%82%B3%E3%83%97%E3%83%AD-%E3%81%8A%E3%81%A0%E3%81%A6%E3%83%96%E3%82%BF%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84-%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3B-T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84/dp/B0F1TQ9M6H/ref=sr_1_2_pp?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3M50O62XCKT4A&dib=eyJ2IjoiMSJ9.gPYcWUdxUIP3Dp1uW-xYc_tY2m1zhIaA3kwrcOwae2FfJgwC0lZO-CEB78u2MXMkf8lkQQU4SsJXKE25AqJ1xmYPq7cMjEcIAb5fgOgP-tCyHUddnphZtgFKtBvcLMklnsadshQGdbYhlnk3-lCq0A0OFeP2tnhMs_jh5bcSNq0ZVEeGslYZnuPeGNqIxBqC_4wjrpU9ABgTDYJQY4pAvsdgcePEZelaq3VMl5Dqs_8jaKieQDb9M44FElYf4Jxx__qEx5-v0qvXORXhh6U3mbSRQblquKXaoYY1OmwjlN4.L7BzSltjv6j-gq9ufPoOO4zrRNmyL8Zy-Y5_m9xD_FM&dib_tag=se&keywords=%E3%81%8A%E3%81%A0%E3%81%A6%E3%83%96%E3%82%BF&qid=1781655988&sprefix=%E3%81%8A%E3%81%A0%E3%81%A6%E3%83%96%E3%82%BF%2Caps%2C180&sr=8-2&customId=B07536XX75&customizationToken=MC_Assembly_1%23B07536XX75&th=1&psc=1)
・おだてブタがいっぱい デザインC Tシャツ(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%82%BF%E3%83%84%E3%83%8E%E3%82%B3%E3%83%97%E3%83%AD-%E3%81%8A%E3%81%A0%E3%81%A6%E3%83%96%E3%82%BF%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84-%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3C-T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84/dp/B0F1TSXRCJ/ref=sr_1_20?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3M50O62XCKT4A&dib=eyJ2IjoiMSJ9.gPYcWUdxUIP3Dp1uW-xYc_tY2m1zhIaA3kwrcOwae2FfJgwC0lZO-CEB78u2MXMkf8lkQQU4SsJXKE25AqJ1xmYPq7cMjEcIAb5fgOgP-tCyHUddnphZtgFKtBvcLMklnsadshQGdbYhlnk3-lCq0A0OFeP2tnhMs_jh5bcSNq0ZVEeGslYZnuPeGNqIxBqC_4wjrpU9ABgTDYJQY4pAvsdgcePEZelaq3VMl5Dqs_8jaKieQDb9M44FElYf4Jxx__qEx5-v0qvXORXhh6U3mbSRQblquKXaoYY1OmwjlN4.L7BzSltjv6j-gq9ufPoOO4zrRNmyL8Zy-Y5_m9xD_FM&dib_tag=se&keywords=%E3%81%8A%E3%81%A0%E3%81%A6%E3%83%96%E3%82%BF&qid=1781655988&sprefix=%E3%81%8A%E3%81%A0%E3%81%A6%E3%83%96%E3%82%BF%2Caps%2C180&sr=8-20&customId=B07536XX75&customizationToken=MC_Assembly_1%23B07536XX75&th=1&psc=1)
■株式会社タツノコプロについて
1962年に設立されたアニメーション制作会社。「世界のこどもたちに夢を」をスローガンに『マッハGoGoGo』『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカンシリーズ』など、あらゆるジャンルのヒット作品を世に送り出しました。現在も多くのキャラクターたちが、時代を超えて世界中の人々から愛され続けています。
社名 ： 株式会社タツノコプロ
代表者 ： 代表取締役社長：十川 淳
所在地 ： 東京都武蔵野市中町1-19-3 武蔵野YSビル2F
事業内容： アニメーション映画等の企画／制作、
キャラクターの企画／デザイン／制作、
映像やキャラクター等の国内外ライセンス
設立 ： 1962年10月19日
URL ：https://tatsunoko.co.jp/
公式X ：https://x.com/tatsunoko_pro
Youtube：https://www.youtube.com/@Tatsunokopromotion