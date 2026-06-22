【出展レポート】『イベントツールウエストジャパン2026』インターコスモスが出展ブースを大公開！！2ブース展開で最新デジタルサイネージと体験型集客ツールを紹介

『イベントツールウエストジャパン2026』 にインターコスモスが出展

株式会社インターコスモス

株式会社インターコスモスは、2026年5月12日(火)・13日(水)に大阪南港ATCホールで開催された『イベントツールウエストジャパン2026』に出展いたしました。

当社は今回、Aホール・Bホールの2ブースによる大規模な展示を実施。最新のデジタルサイネージやインタラクティブシステム、恐竜ロボット、体験型コンテンツなど、多彩な集客ソリューションをご紹介しました。

その様子を動画でご紹介いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uex0s41wkLM ]

Aホール：LEDビジョン＋アミューズメントブース

Aホールでは、LEDビジョンとアミューズメントコンテンツを融合した体験型ブースを展開しました。

ブース端には、「レインボービジョン」と「フロアビジョン」を組み合わせた錯視3D空間を構築。壁面と床面を活用した迫力ある映像演出により、来場者の皆様に没入感のある空間をご体感いただきました。

また、新商品の球体ホログラムサイネージ「ZANZO-50 BALL」をはじめ、折りたたみ式LEDビジョン「パカットビジョン」、映像訴求が可能な「カウンタービジョン」など、多彩なデジタルサイネージを展示。さらに、イベントやブランドに合わせたデザインで制作できる「オリジナルクレーンゲーム」や、10秒ぴったりを目指す「チャレンジサイネージ」などの体験型コンテンツも好評を博しました。

そのほか、特殊印刷・ラミネート技術を活かした「KODAWARIシリーズ」や「LEDレインボーネオン」など、店舗やイベント空間を彩る演出アイテムも多数展示し、多くの来場者様にご覧いただきました。

Bホール：遊具ブース

Bホールでは、「遊び」と「体験」をテーマに、インタラクティブシステムや恐竜コンテンツを中心とした展示を実施しました。

恐竜をテーマにした体験エリアでは、画面に触れて恐竜を探すゲームシステム「インコスJOY」、センサーの反応によって映像が切り替わる「インコスWOW」、映像に触れることでエフェクトが発生する「インコスタッチ」など、来場者参加型のコンテンツを展開。多くの方に実際に体験いただき、大きな注目を集めました。

さらに、ディロフォサウルスやプテラノドンなどの新型恐竜ロボットを初披露したほか、実際に乗って運転できる恐竜型カート「ICディノカート」も登場。子どもから大人まで幅広い層の来場者にお楽しみいただきました。

また、大型カプセルマシン「メガポン」と、NECタグを活用した映像再生システム「インコススキャン」を組み合わせた抽選イベントも開催。当選者には豪華景品をプレゼントし、終始笑顔に包まれるブースとなりました。

来場状況と反響

『イベントツールウエストジャパン2026』には2日間で3,786名の来場者が訪れ、当社ブースも多くの方々で賑わいました。展示製品や体験型コンテンツを実際にお試しいただきながら、イベントや販促の現場で活用できるさまざまなアイデアをご紹介しました。

当社ブースへお立ち寄りいただいた皆様、誠にありがとうございました。

詳細をみる :https://www.inter-cosmos.co.jp/topics/topic260512.html詳細を公式ホームページのTOPICS記事で読む制作事例 :https://www.inter-cosmos.co.jp/case/c331.html写真と出展物の詳細を確認

インターコスモスはこれからも、人が集まり、楽しみ、記憶に残るイベントづくりを支える製品・サービスの開発を通じて、新たな体験価値の創出に取り組んでまいります。

お問い合わせ

展示商品やシステムに関するご質問・ご相談は、お問い合わせフォーム、または担当営業までお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html

インターコスモスとは

株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/

昨年 記念すべき40周年を迎えたインターコスモスは、様々な店舗や建物、商業施設、またイベントや展示会など、あらゆるシーンで必要とされる装飾を手がけております。

充実した設備環境の下、お客様の「こんなのあったらいいな」「こんなことできないかな」という想いを実現するため、新たな価値を創造します。

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。