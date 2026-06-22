株式会社ムービックから新カードスリーブブランド「Artevelo」第9弾は人気イラストレーター「棉きのし」とのコラボレーションが決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社ムービック（本社：東京都豊島区）は、新カードスリーブブランド「Artevelo（アルテベール）」を展開中です。「Artevelo」は、イタリア語で「芸術」を意味する“Arte”と、「ベール」を意味する“Velo”を組み合わせた造語で、「アートをまとう」をコンセプトにした新しいカードスリーブブランドです。

「キャラクターデザインは派手すぎる、でも無地のスリーブは地味」と感じている方々に向け、日常にさりげなくアートを取り入れる「カジュアル」なデザインを提案し、新たな選択肢を提供します。

「Artevelo」は、人気クリエイター様のイラストを使用し、カードスリーブを制作・販売します。第9弾として、イラストレーターの「棉きのし」様とのコラボレーションが決定しました。

〈コラボクリエイター紹介〉（※敬称略）

棉きのし

キャラクターデザインやグッズイラストなど「かわいいもの」全般を得意とし、ポップでサブカルな作風で人気を集めるイラストレーター。

柔らかいタッチと透明感のある色彩で描かれる、ゆめかわ、天使系、地雷系などのテーマの作品は特に魅力的。その繊細で優しい世界観は多くのファンを魅了しています。

コラボスリーブデザイン（4種）

「USAPYON」「くまギャル」「フリルうさぎちゃん」「フリルちゃん」

商品情報

Arteveloカードスリーブ 棉きのし （全4種）

〈発売日〉

2026年9月11日（金）

〈価格〉

各1,200円（税抜）／1,320円（税込）

〈商品仕様〉

スリーブ65枚、日本製、ヘッダー付きOP袋入り。表面は透明、裏面は5色（4色+白）印刷のマット仕様です。

商品の詳細は公式サイト、公式SNSをチェック！

■公式HP：https://www.movic.jp/shop/pages/artevelo.aspx

■公式X：@Artevelo_sleeve

〈権利表記〉

(C)2025 Artevelo

(C)棉きのし