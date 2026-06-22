株式会社ムービックから新カードスリーブブランド「Artevelo」第9弾は人気イラストレーター「棉きのし」とのコラボレーションが決定！

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株式会社アニメイトホールディングス


株式会社ムービック（本社：東京都豊島区）は、新カードスリーブブランド「Artevelo（アルテベール）」を展開中です。「Artevelo」は、イタリア語で「芸術」を意味する“Arte”と、「ベール」を意味する“Velo”を組み合わせた造語で、「アートをまとう」をコンセプトにした新しいカードスリーブブランドです。




「キャラクターデザインは派手すぎる、でも無地のスリーブは地味」と感じている方々に向け、日常にさりげなくアートを取り入れる「カジュアル」なデザインを提案し、新たな選択肢を提供します。




「Artevelo」は、人気クリエイター様のイラストを使用し、カードスリーブを制作・販売します。第9弾として、イラストレーターの「棉きのし」様とのコラボレーションが決定しました。




〈コラボクリエイター紹介〉（※敬称略）


棉きのし




キャラクターデザインやグッズイラストなど「かわいいもの」全般を得意とし、ポップでサブカルな作風で人気を集めるイラストレーター。


柔らかいタッチと透明感のある色彩で描かれる、ゆめかわ、天使系、地雷系などのテーマの作品は特に魅力的。その繊細で優しい世界観は多くのファンを魅了しています。



コラボスリーブデザイン（4種）



「USAPYON」



「くまギャル」



「フリルうさぎちゃん」



「フリルちゃん」


商品情報


Arteveloカードスリーブ　棉きのし　（全4種）


〈発売日〉


2026年9月11日（金）


〈価格〉


各1,200円（税抜）／1,320円（税込）


〈商品仕様〉


スリーブ65枚、日本製、ヘッダー付きOP袋入り。表面は透明、裏面は5色（4色+白）印刷のマット仕様です。




商品の詳細は公式サイト、公式SNSをチェック！


■公式HP：https://www.movic.jp/shop/pages/artevelo.aspx


■公式X：@Artevelo_sleeve




〈権利表記〉


(C)2025 Artevelo


(C)棉きのし