【大丸心斎橋店】百貨店の屋上で行う養蜂活動をより身近に！「蜜しぼり体験イベント」＆「心斎橋のはちみつ」先行販売会を開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸心斎橋店の屋上で行う養蜂活動「心斎橋はちみつプロジェクト」を身近に感じていただける採蜜体験イベントを開催いたします。およそ20万匹のミツバチが集めた「心斎橋のはちみつ」は、本館地下1階のはちみつ専門店「ラベイユ」で販売され、館内で提供される料理にも使用されるサイクルを生み出しています。実際に蜜板からはちみつをしぼり、採れたてのはちみつをその場で試食いただくことを通じて、都市の緑を守る大丸心斎橋店の取り組みの認知を広げる機会を提供します。

大丸心斎橋店×ラベイユ 蜜しぼり体験イベント

■開催日：2026年7月4日(土)・5日(日)

■場所：大丸心斎橋店 本館地1階〈ラベイユ〉

■開催時間：11時～、13時～、15時～

■参加費無料、事前予約不要

※蜜板がなくなり次第終了。

※混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

※はちみつは1歳未満の乳児には食べさせないようにしてください。

以前の開催時。遠心分離機を回す様子お子様のご参加も大歓迎です！

「2026年心斎橋のはちみつ」 先行販売会も同時開催

大阪市内の花々から集めてきた「心斎橋のはちみつ」。

今年採れたてのはちみつを数量限定で先行販売いたします。桜が咲き誇る季節にも集められた、花の豊かな香りが引き立つ味わいをお楽しみいただけます。

2026年新蜜「心斎橋のはちみつ」

36g：税込1,512円 125g：税込4,860円

採蜜地：大丸心斎橋店 本館屋上

「心斎橋はちみつプロジェクト」今年の作業の様子

2026年3月中旬、屋上での今年の養蜂活動がスタートしました。プロジェクトメンバーが毎週巣箱を点検し、女王蜂の有無やミツバチの健康状態、蜜のたまり具合などを確認しています。5月に行われた今年初の採蜜では、昨年の約2倍の量を採ることができました。

大丸心斎橋店は「心斎橋はちみつプロジェクト」を通じて、地域と共に未来を守るアクションを続けています。