【人材紹介会社向け】需要が拡大し続ける福祉・医療・介護業界に特化した求人・求職者データベース「メンラボジョブエージェントプラットフォーム」を提供開始

メンタルヘルスラボ株式会社

メンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：古徳一暁）は、人材紹介事業者様向けに、福祉・医療・介護業界に特化した求人・求職者データベース「メンラボジョブエージェントプラットフォーム」の提供を開始いたしました。 本サービスは、人材紹介会社が抱える「求人開拓の営業負担」や「候補者数が少ないことによるマッチングの機会損失」を解消し、確実な紹介実績の積み上げに貢献するデータベース型のサービスです。

■ なぜ今、福祉・医療・介護領域の人材紹介なのか

日本が直面する超高齢化社会において、福祉・医療・介護業界は景気の波に左右されにくく、今後も長期的に求人需要が拡大し続ける数少ない成長市場です。慢性的な人材不足が続く現場では、常に即戦力や有資格者が求められており、人材紹介会社にとっては非常に魅力的な領域と言えます。

しかし、人材紹介会社がこの領域に注力しようとする際、大きな壁となるのが「専門施設の開拓」と「有資格者の集客」の難しさです。 各施設が求める要件のヒアリングや個別の契約締結には多大な営業の労力がかかります。また、専門職の候補者を自社だけで集めることにも限界があります。その結果、「求職者はいるのに提案できる求人がない」「求人はあるのに紹介できる人がいない」という理由で、マッチングの機会を逃してしまうケースが多発していました。

■ 現場を知り尽くす「メンタルヘルスラボ」だから提供できる価値

当社は、福祉施設を運営しており、現場のリアルな採用基準や課題を深く理解しています。

その実績とネットワークを活かし、質の高い専門求人と求職者を集約したのが本プラットフォームです。 人材紹介会社様は、自社で泥臭い新規開拓営業や集客を行うことなく、当社のデータベースを活用するだけで、スピーディーかつ確実にマッチングの成果を生み出せるようになります。

■ 「メンラボジョブエージェントプラットフォーム」の強み

1. 「求人」だけでなく「求職者」のデータベースにもアクセス可能

福祉・医療・介護領域の良質な求人情報に加え、業界での就業を希望する求職者のデータベースも即座に利用可能です。「自社に候補者はいるが求人がない」「求人は獲得したが紹介できる人がいない」という両面の課題を同時に解決し、決定率を劇的に向上させます。

2.求人開拓や集客にかかるコストと時間を劇的に削減

施設ごとに個別の契約を結んだり、多額の広告費をかけて候補者を集めたりする必要はありません。本プラットフォームを使うことで、複数の優良求人と候補者を一括して取り扱うことができ、営業担当者の負担やコストを大きく削減できます。

3. 成果に直結する、シンプルで使いやすいシステム

求人の検索から候補者の推薦、進捗の管理まで、人材紹介の業務に必要な機能が直感的に使える設計になっています。難しい操作を覚える必要がなく、日々の事務作業にかかる時間を減らし、求職者との面談など「利益を生む業務」に集中できる環境をつくります。

■ 人材紹介事業者様からのお問い合わせ・お申し込みについて

「紹介できる求人・求職者を増やして、確実な売り上げを作りたい」「新規開拓にかかる手間やコストをなくしたい」とお考えの人材紹介会社様は、ぜひ以下のサービスサイトより詳細をご確認ください。導入に関する無料相談やアカウント開設のお申し込みを随時受け付けております。

▼ サービス詳細・お問い合わせはこちら

【メンラボジョブエージェントプラットフォーム 公式サイト】

https://menlabojob-database.mentalhealthlabo.co.jp/(https://menlabojob-database.mentalhealthlabo.co.jp/)

■ 会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都品川区西五反田1-25-1 ＫＡＮＯビル2階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

サイト：https://logz.co.jp/