夏といえばお祭り！お祭り人気スイーツの「チョコバナナ」を再現！「祭りだ！ごえんがあるよ〈袋〉」

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「祭りだ！ごえんがあるよ〈袋〉」を7月6日（月）より全国で発売します。

■開発の経緯

夏にピッタリな商品として「夏祭り」をテーマに開発しました。

人気定番品の「ごえんがあるよ」は「おみくじ」や「お賽銭」といったイメージの結びつきから「日本の夏祭り」をイメージして制作しました。フレーバーは夏祭りの人気定番品のチョコバナナを採用！

■かわいい夏祭り仕様パッケージ

外装は夜空に花火があがったにぎやかなデザインと夏祭り仕様の「ごえんくん」が登場。

個包装は全１０種類（表面は５種類）。表面は輪投げや金魚すくいなど夏祭りを楽しむごえんくんイラストが全5種類。裏面にはたのしいおみくじが全10種類つき！

■夏祭りの定番スイーツを一口で楽しめる！

お祭りの屋台スイーツといえば「チョコバナナ」ということで、チョコレートとバナナ風味チョコレートを組み合わせて、「ごえんがあるよ」で再現しました。そのままでももちろん美味しいですが、冷やして食べるのが暑い夏にピッタリでおススメです。

■発売日

2026年7月6日（月）

※チロルチョコ公式オンラインショップ：７月６日（月）より販売予定

https://shop.tirol-choco.com/

■価格

1袋 42g(個装紙込み） 162円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

※個包装のデザインはランダム封入となります。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。



オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

HP：https://www.tirol-choco.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/

X：https://x.com/TIROL_jp

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