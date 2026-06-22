導入・運用コストを最大50％削減。“高機能すぎる”名刺管理の課題を解決する『meiishio』をリリース

株式会社AEVIC

株式会社AEVIC（本社：東京都品川区、代表取締役：村田 伸也、以下「当社」）は、中小企業や個人事業主向けの名刺管理アプリ「meiishio（メイシオ）」を2026年6月22日(月)に正式リリースいたしました。本サービスは、高度なAI文字認識技術により、名刺情報を正確かつ高速にデータ化できるとともに、メールやQRコードで名刺画像や電子名刺を共有できるサービスです。名刺管理において利用頻度の高い機能に絞ったシンプルな設計を採用しているため、世代やITリテラシーを問わず直感的に利用できることに加え、導入・運用コストを他社サービスと比較して40%～50%削減できます。

▼meiishio HP

https://meiishio.com/

高機能化する名刺管理市場と中小企業のミスマッチ ー『meiishio』リリースにあたっての背景 ー

近年のDX推進の流れを受け、多くの企業が顧客情報のデジタル化に取り組んでいます。独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の『DX動向2025』(*1)によれば、2024年度日本で何らかの形でDXに取り組んでいる企業は77.8%と、2022年の69.3%と比較すると着実にDXが企業に浸透しています。

その一方で、DXに取り組んでいる企業の割合を従業員規模別にみると、「100人以下」の企業においてDXに取り組んでいる割合は46.8%と低く、中小企業におけるDXの取り組みへの課題感は否めません。名刺管理システム市場でも大企業向けの高機能サービスが主流となっており、「機能が多すぎて使いこなせない」「導入したものの十分に活用できない」「コスト負担が大きい」といった中小企業特有の課題が顕在化しています。

当社はこうした現場の声に着目し、「必要な機能を、誰でも手軽に、低コストで」をコンセプトに名刺管理ツール『meiishio』を開発しました。紙名刺をデジタル資産へと変換し、中小企業や個人事業主の営業活動・顧客管理の効率化・DX化を支援します。

*1 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）『DX動向2025』

https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-2025.pdf

必要な機能を、必要なだけ。『meiishio』主な3つの特徴

１. AIで名刺をデータ化。個人利用から組織利用までシームレスに対応

名刺をスマートフォンで撮影するだけで、会社名や部署名、氏名、連絡先などの情報をAIが自動で読み取り、正確かつ高速にデータ化します。外出先や商談後でもその場で登録できるため、手入力の手間を大幅に削減し、名刺管理業務の効率化を実現します。

また、個人利用と組織利用の両方に対応しており、アプリ上で簡単に切り替えるだけで、それぞれの名刺情報へシームレスにアクセスできます。個人事業主として利用している方が法人化した場合や、個人管理からチーム管理へ移行する場合でも、環境を変えることなく継続して利用できます。

さらに、同一人物の登録を自動で検知する「重複アラート機能」や、チーム内で情報共有ができる「メモ追加機能」も搭載。顧客との接点や商談履歴を組織全体で蓄積・活用できます。（※個人利用・FREEプランでは「重複アラート機能」「メモ追加機能」は利用不可となります。）

２. 社員情報を一元管理し、誰でも簡単にデジタル名刺を作成

組織利用する場合、管理者はWeb上の管理画面から社員情報の登録・編集・削除を一元管理できます。データの一括インポート・エクスポートにも対応しており、人事異動や組織変更時のデータ更新もスムーズに行えます。

また、QRコード付き電子名刺や名刺画像の作成・発行にも対応。共通テンプレートだけでなく、自社専用のカスタムテンプレートを用いて作成することも可能です。シンプルで分かりやすい編集画面を採用しているため、デザインやITツールに不慣れな方でも簡単にデジタル名刺を作成できます。

自社専用テンプレート作成画面

さらに、企業情報の変更時には最新情報を全社員の名刺へ一括反映。名刺を刷り直す手間やコストがかからないため、名刺運用の効率化や管理負荷の軽減にもつながります。

３. シンプルな機能設計で、導入・運用コストを最大50％削減

meiishioは、名刺管理に必要な機能だけを厳選することで、導入しやすい価格体系を実現しました。10名までなら月額9,800円（税込）、11名以上の場合も1名あたり月額300円で利用でき、他社サービスと比較して導入・運用コストを最大50％削減できます。

また、機能を絞り込んだシンプルな設計により、操作方法の習得に時間を要しません。ITツールの導入経験が少ない企業や、デジタル機器の操作に不慣れな方でも直感的に利用できるため、導入後の定着率向上にもつながります。

個人事業主から中小企業まで、組織規模を問わず利用しやすい設計となっており、「高機能すぎて使いこなせない」「コストに見合った活用ができない」といった課題の解決を支援します。

今後の展望

meiishioは、ユーザーの皆様の声をお伺いしながら、さらなる使いやすさの実現に向けて継続的な改善を行ってまいります。

食卓に欠かせない塩のように、日々のビジネス活動に自然と溶け込み、気づけば手放せない存在となること。それが私たちの目指すmeiishioの姿です。

今後も中小企業や個人事業主の皆様に寄り添いながら、シンプルで使いやすい名刺管理サービスを提供してまいります。

■サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183830/table/1_1_f6bc5ec294a6c7886e716a1f0521a83b.jpg?v=202606221252 ]

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183830/table/1_2_95145cb95b57e979e9f0517e464410b3.jpg?v=202606221252 ]