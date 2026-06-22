オランダ発ダイヤモンドジュエラー「ROYAL ASSCHER（ロイヤル・アッシャー）」が、「ロイヤル・アッシャー ブティック 広島」をグランドオープン

株式会社ロイヤル・アッシャー・オブ・ジャパンエントランス

1854年オランダ・アムステルダムにて創業したダイヤモンド・カッティング・ジュエラー「ROYAL ASSCHER」（株式会社ロイヤル・アッシャー・オブ・ジャパン）は、6月20日（土）に「ロイヤル・アッシャー ブティック 広島」をグランドオープンいたしました。

今年創業172周年を迎えたロイヤル・アッシャーは、ダイヤモンド・カッティング・ジュエラーとして常に新しいカットを開発し続ける等、伝統を受け継ぎ、革新をもたらしながら、時代と共に進化してきました。

この度オープンした「ロイヤル・アッシャー ブティック 広島」の広さは約66平方メートル 、フラッグシップストアである銀座本店のデザインを踏襲し、ブランドカラーのロイヤル・ブルーと落ち着きのあるベージュを基調としています。店内では、ロイヤル・アッシャーならではの白く高貴なダイヤモンドがきらめくブライダルジュエリーや、国際パテントを取得しているオリジナルカットのダイヤモンドを使用した「ロイヤル・アッシャー・シグニチャーカット コレクション」のジュエリーなど、豊富なラインナップをお楽しみいただけます。

ロイヤル・アッシャー ブティック 広島

オープン日：2026年6月20日（土）

所在地：広島県広島市中区本通2-6

電話番号 : 082-504-1155

営業時間 : 11:00-19:00 定休日 : 水曜日（祝日を除く）

売場面積：約66平方メートル

※ロイヤル・アッシャー正規販売店である下村時計店による運営です。

ロイヤル・アッシャー オフィシャルサイト

https://www.royalasscher-jp.com/

ロイヤル・アッシャー カスタマーサービス

info@royalasscher-jp.com

電話番号：0120-407-957

受付時間：平日10:00-18:00