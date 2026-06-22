【徳島市】男女共同参画週間パネル展を開催

徳島市

「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日にちなみ、毎年6月23日から29日までの１週間を「男女共同参画週間」として、全国各地で男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めるさまざまな取り組みを行っています。

今年の男女共同参画週間のキャッチフレーズは「あなたらしさが、社会のチカラ」です。

男女共同参画週間を機に、私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、みんなで考えてみませんか。

●男女共同参画週間について

https://www.gender.go.jp/public/week/index.html

◆男女共同参画週間パネル展

男女共同参画社会について、理解と関心を深めるためのパネルを展示するほか、男女共同参画センター登録団体の活動紹介や男女共同参画に関するさまざまなコンテンツを用意しています。

【期間】

- ふれあい健康館さんかくギャラリー＝6月17日（水）～24日（水）9：00～17：00※17日（水）は12：00から、24日（水）は15：00まで- はこらいふ図書館（徳島市立図書館）6階ギャラリー＝6月23日（火）～29日（月）10：00～19：00- ※29日（月）は15：00まで

●徳島市HP

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/genderequality/danjo/sankakushukan.html

【問い合わせ先】

男女共同参画センター

〒770-0834 徳島県徳島市元町1丁目24番地アミコビル4階

電話番号：088-624-2611

ファクス：088-624-2612