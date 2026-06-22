TVアニメ『逃げ上手の若君』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン“天下奪還！英気を養う極楽湯”が2026年7月9日(木)より開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングスTVアニメ『逃げ上手の若君』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年7月9日(木)より極楽湯2店舗で、TVアニメ『逃げ上手の若君』とのコラボキャンペーン“天下奪還！英気を養う極楽湯”を開催いたします。

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/

コラボHP ： https://rakuspa.com/nigewaka.pdf

コラボキャンペーン概要

TVアニメ『逃げ上手の若君』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン“天下奪還！英気を養う極楽湯”

〇開催期間：2026年7月9日(木)～8月4日(火)

〇開催店舗：極楽湯 和光店、極楽湯 横浜芹が谷店

〇開催内容

- コラボ限定の「逃げ上手の若君」プラスセットの販売- コラボグッズの販売- コースターがもらえるコラボメニューの販売- 作品をイメージしたコラボ風呂- 描き下ろしイラストのパネルやのぼり、浴室タペストリーなどといったコラボ装飾- デジタルスタンプラリー『若君を探せ！極楽湯鬼ごっこ』の開催- フォロー＆ハッシュタグ投稿でオリジナルイラストカードをプレゼント

1.「逃げ上手の若君」プラスセット

店舗ご入館時に、入館料金＋「逃げ上手の若君」プラスセットをご購入いただいた方に、描き下ろしイラストを使用したコラボ限定のチケットホルダーとチケット風カードのセットをお渡しします。

「逃げ上手の若君」プラスセット

2.グッズ販売

店舗にて、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。

また、7月9日(木)13時からオンラインショップでも販売を行います。

オンラインショップ(GK Store)

https://www.store-gk.com/

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

店舗でオリジナルグッズを2,000円(税込) ご購入ごとにオリジナルデザインの和紙風ステッカーをお渡しいたします。

※なくなり次第配布を終了いたします。

※「逃げ上手の若君」プラスセット、オンラインショップでの購入は対象外です。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできかねます。

グッズ購入特典グッズ購入特典

3.コラボメニュー販売

キャラクターをイメージしたコラボメニューを店舗にて販売します。

また、ご注文いただいた方にオリジナルコースターをランダムでプレゼントします。

コラボメニュー

4.コラボ風呂

キャラクターをイメージした4種類のカラフルなコラボ風呂が登場し、浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。

コラボ風呂

5.コラボ装飾

描き下ろしイラストを使用したキャラクターパネルやのぼり、タペストリーが店舗に登場します。

コラボ装飾

6.デジタルスタンプラリー『若君を探せ！極楽湯鬼ごっこ』の開催

館内の12か所に掲示された館内ルールポスターについている二次元コードから「と」「き」「ゆ」「き」の4文字を探し揃えるデジタルスタンプラリー『若君を探せ！極楽湯鬼ごっこ』を開催。スタンプをすべて揃えるとオリジナルイラストカード(描き下ろし)をプレゼントいたします。

若君を探せ！極楽湯鬼ごっこ

7.Xキャンペーン

極楽湯／RAKU SPA公式＆GK Store公式Xアカウントをフォロー＋ハッシュタグ「#逃若党」をつけてコラボにまつわる内容を投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、オリジナルイラストカード(ミニキャラ)をお渡しいたします。

▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa

▼GK Store公式X (@GKMarketinginfo)

https://x.com/GKMarketinginfo

Xキャンペーン

コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

▼TVアニメ『逃げ上手の若君』×極楽湯・RAKU SPAコラボHP

https://rakuspa.com/nigewaka.pdf

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

TVアニメ『逃げ上手の若君』とは

時は西暦1333年、武士による日本統治の礎を築いた鎌倉幕府は、

信頼していた幕臣・足利高氏の謀反によって滅亡する。

全てを失い、絶望の淵へと叩き落とされた幕府の正統後継者・北条時行は、

神を名乗る神官・諏訪頼重の手引きで燃え落ちる鎌倉を脱出するのだった…… 。

逃げ落ちてたどり着いた諏訪の地で、

信頼できる仲間と出会い、鎌倉奪還の力を蓄えていく時行。

時代が移ろう大きなうねりを、「戦って」「死ぬ」武士の生き様とは反対に

「逃げて」「生きる」ことで乗り越えていく。

英雄ひしめく乱世で繰り広げられる、

時行の天下を取り戻す鬼ごっこの行方は――。

▼TVアニメ『逃げ上手の若君』公式サイト

https://nigewaka.run/

(C)松井優征／集英社・逃げ上手の若君製作委員会