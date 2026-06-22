【徳島市】小松海岸クリーン大作戦参加者を大募集！

徳島市

小松海岸クリーン大作戦は毎年、小松海岸で実施している、徳島市主催の清掃イベントです。毎年500名以上のボランティアの方々にご参加いただき、1時間程度小松海岸の清掃をおこなっています。この活動は、瀬戸内・海の路(うみのみち)ネットワーク推進協議会が主催している、「リフレッシュ瀬戸内」の一つとして実施しています。

一緒に小松海岸の清掃を行っていただけるボランティアの方々を募集します。

日時

7月12日（日）8：00～9：00（小雨決行。順延なし。）

※・中止の場合は、当日の午前6時30分に徳島市HPでお知らせします。中止による順延はありません。

・当日は、軍手・ゴミ袋・タオルを配布予定。希望者には参加証明書を交付します。

場所

小松海水浴場ウィズアズマ建設

注意

会場への公共交通機関はありません。

駐車場有り、約500台（無料）

申し込み期限

7月８日（水）まで

申し込み方法

・電子申請

徳島市HPをご確認ください。(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisetsu/park/komatsu-clean.html)

・郵送、ファックス、窓口持参

小松海岸クリーン大作戦参加申込書を印刷して内容記入の上、次の住所までお願いします。

〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地

徳島市役所5階 道路建設課

FAX:088-655-4999

・電話・メール

次の問い合わせ先まで、氏名、連絡先、参加人数をお伝えください。

電話番号：088-621-5331（道路建設課）

メールアドレス：doro_kensetu@city-tokushima.i-tokushima.jp

参加する人への注意事項

・清掃活動を行なうため、動きやすい服装でお越しください。

・貝殻やガラスで足を切るため、素足は厳禁です。

・会場はかなりの日射が予想されます。熱中症対策は万全に！

徳島市HPはこちら

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisetsu/park/komatsu-clean.html

問い合わせ先

徳島市道路建設課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館5階）

電話番号：088-621-5331

ファクス：088-655-4999