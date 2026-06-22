TikTok LIVEにて、映画『トイ・ストーリー５』とのオリジナルLIVEイベントを6月29日（月）より開催。10パターンのコラボレーションギフトが登場！

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ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、TikTok LIVEにて、映画『トイ・ストーリー５』（2026年7月3日公開） とのオリジナルイベント「TikTok LIVE with トイ・ストーリー５」を6月29日（月）より開催します。本イベントはディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の日本公開を記念して開催する、TikTok LIVEとのオリジナルイベントです。

イベント期間中、『トイ・ストーリー５』限定ギフトをはじめ、本作に登場するキャラクターのいいねアイコン、限定デザインのLIVEステッカーが登場します。さらに本イベントの上位入賞クリエイターには映画をイメージしてデザインした特別賞品や、TikTok LIVEプロフィールを装飾するアプリ内アイテムなどの豪華特典をプレゼントします。エントリー不要で、期間中にTikTok LIVEで配信するだけで参加することができます。是非イベントにご参加ください。

さらに「TikTok LIVE with トイ・ストーリー５ 動画投稿キャンペーン」も6月29日（月）より同時開催します。本キャンペーンは期間中、「#トイストーリーチャレンジ」とハッシュタグをつけてショートムービーを投稿することで、豪華特典を受け取るチャンスを得ることができます。こちらもエントリー不要で参加できるキャンペーンです。是非この機会に動画を投稿してみてください。

「TikTok LIVE with トイ・ストーリー５」

■イベント概要

本イベントは期間中に獲得したポイント数をもとに順位を競い合い、最終的なランキングを決定するイベントです。毎日の配信活動やファンからの応援がスコアとして反映され、クリエイターの努力と熱量がリアルタイムで可視化されます。また、上位入賞者にはこのイベントでしか手に入らない『トイ・ストーリー５』の特別な特典もご用意しています。

■イベントページ

URLはこちら(https://www.tiktok.com/falcon/campaign/fusion_cosmic_runtime/home?activityId=7650305591952755476&campaign_traffic_id=cptraffic010101sc1000000007429910532&enter_from=others&api_env=&lang=ja-JP&isRTL=0&short_id=1113859844&__live_platform__=webcast&_pia_=1&from_feed=true&hide_nav_bar=1&hide_status_bar=1&bdhm_bid=tiktok_campaign_component_hybrid&append_common_params=1)

■開催期間

2026年6月29日（月）12:00 ～ 7月5日（日）23:59

■参加対象者

クリエイター：以下の条件を満たす全てのLIVE配信を行うクリエイター

・満18歳以上かつ日本国内に在住する方

・ギフトの受け取りを許可している方

視聴者：

・満18歳以上かつ日本国内に在住する方

■参加方法

エントリーは不要。期間中にTikTok LIVEで配信するだけで自動参加となります。

※今回のイベントに参加する為には、スマートフォンへ「TikTok」アプリのダウンロードが必要です

●イベントルール

ギフトランキング、視聴者ランキングの2つのランキングで楽しめます。

詳細はイベントページをご確認ください。

●イベント特典

TikTok LIVEに映画『トイ・ストーリー５』仕様の機能が期間限定で登場！

このイベントだけでしか手に入らない豪華特典をプレゼントします。

●LIVEクリエイター向け特典

○期間限定『トイ・ストーリー５』コラボギフト

○クリエイター向けアバターフレーム

ランキング上位のクリエイターには限定アバターフレームを贈呈します。

●視聴者向け特典

○期間限定いいねアイコン

LIVE視聴中に視聴画面をダブルタップしたら、2つの期間限定のいいねアイコンがランダムで表示されます！応援したい配信者のLIVEルームをタップして、たくさんいいねを送ろう！

○視聴者向けアバターフレーム

「TikTok LIVE with トイ・ストーリー５ 動画投稿キャンペーン」

■概要

本キャンペーンは、映画『トイ・ストーリー５』日本公開を記念して開催される、動画投稿型のイベントです。期間中に「#トイストーリーチャレンジ」のハッシュタグをつけてショートムービーを投稿すると、自動的にキャンペーンに参加することができます。再生回数や内容を総合的に判断し、合計20名の方に『トイ・ストーリー』のオリジナルグッズが贈られます。

■開催期間

2026年6月29日（月）12:00 ～ 7月26日（日）23:59

■参加対象者

クリエイター：

・期間中に「#トイストーリーチャレンジ」のハッシュタグをつけてショートムービーを投稿したクリエイター

■特設サイト

URLはこちら(https://www.tiktok.com/falcon/campaign/fusion_cosmic_runtime/home?activityId=7651725802258811655&campaign_traffic_id=cptraffic010101sc1000000010203651332&enter_from=others&api_env=&lang=ja-JP&isRTL=0&short_id=1114548996&__live_platform__=webcast&_pia_=1&from_feed=true&hide_nav_bar=1&hide_status_bar=1&bdhm_bid=tiktok_campaign_component_hybrid&append_common_params=1)

【映画『トイ・ストーリー５』について】

『トイ・ストーリー』日本公開から３０年― 時が流れても、変わらないもの…その答えが、ここに。

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。 再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか？時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは？

監督：アンドリュー・スタントン（「トイ・ストーリー」シリーズ、「ファインディング・ニモ」「ファインディング・ドリー」）

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

声：唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー）、日下由美（ジェシー）、広瀬アリス（リリーパッド）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、井上和（スナッピー）、松井ケムリ（アトラス）、竜星涼（フォーキー）、天野叶愛（ボニー）、白山乃愛（ブレイズ）

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C)2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。