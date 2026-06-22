【オープン2周年記念】買取専科 京阪守口市駅前店「2周年大感謝祭」！お得な特別キャンペーン実施中！

株式会社SENKA

買取専科 京阪守口市駅前店・外観

買取専科 京阪守口市駅前店は、地域の皆様の変わらぬご愛顧のおかげで、この度オープン2周年を迎えることができました。

日頃の感謝の気持ちを込めまして、ただいま「2周年大感謝祭」を開催しております！

これからも皆様に愛されるお店づくりに励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします！

接客ブース

貴金属買取・ダイヤモンド、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、買取専科 京阪守口市駅前店までお気軽にご相談ください！

金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取りさせていただきます！

古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前に是非ご相談ください！

どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。

他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取可能です！

2周年大感謝祭【豪華4大特典】キャンペーン

【特典1】先着20名様！査定・ご成約で＼20,000円プレゼント ／

【特典2】来店・ご成約で洗剤やボックスティッシュなどの＼生活用品プレゼント ／

※一部対象外商品がございます。詳しくは査定員にお尋ねください。

※品物は変更になる場合がございます。

※なくなり次第終了。

【特典3】金・貴金属・ブランド・高級腕時計から3点以上の査定・ご成約の先着30名様に

＼10,000円プレゼント ＋国産コシヒカリ2Kgプレゼント／

※一部対象外商品がございます。詳しくは査定員にお尋ねください。

【特典4】買取金額＼20％UP ／

※他の特典との併用不可。

キャンペーンは 8月末までの期間限定です。

皆様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております！

お車でのご来店も大歓迎！

ご来店いただいたお客様には、「京阪百貨店の駐車場2時間無料券」をプレゼントいたします！

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。

店舗情報

店舗名：買取専科 京阪守口市駅前店

住所：〒570-0038 大阪府守口市河原町1番1号 エル守口

アクセス：京阪本線守口市駅下車、京阪百貨店守口店1F 北出口直ぐ

営業時間：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：06-6786-9347

URL：https://kaitori-senka.co.jp

※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。