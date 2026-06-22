【オープン2周年記念】買取専科 京阪守口市駅前店「2周年大感謝祭」！お得な特別キャンペーン実施中！
買取専科 京阪守口市駅前店・外観
買取専科 京阪守口市駅前店は、地域の皆様の変わらぬご愛顧のおかげで、この度オープン2周年を迎えることができました。
日頃の感謝の気持ちを込めまして、ただいま「2周年大感謝祭」を開催しております！
これからも皆様に愛されるお店づくりに励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします！
接客ブース
貴金属買取・ダイヤモンド、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、買取専科 京阪守口市駅前店までお気軽にご相談ください！
金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取りさせていただきます！
古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前に是非ご相談ください！
どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。
他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取可能です！
2周年大感謝祭【豪華4大特典】キャンペーン
【特典1】先着20名様！査定・ご成約で＼20,000円プレゼント ／
【特典2】来店・ご成約で洗剤やボックスティッシュなどの＼生活用品プレゼント ／
※一部対象外商品がございます。詳しくは査定員にお尋ねください。
※品物は変更になる場合がございます。
※なくなり次第終了。
【特典3】金・貴金属・ブランド・高級腕時計から3点以上の査定・ご成約の先着30名様に
＼10,000円プレゼント ＋国産コシヒカリ2Kgプレゼント／
※一部対象外商品がございます。詳しくは査定員にお尋ねください。
【特典4】買取金額＼20％UP ／
※他の特典との併用不可。
キャンペーンは 8月末までの期間限定です。
皆様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております！
お車でのご来店も大歓迎！
ご来店いただいたお客様には、「京阪百貨店の駐車場2時間無料券」をプレゼントいたします！
※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。
店舗情報
店舗名：買取専科 京阪守口市駅前店
住所：〒570-0038 大阪府守口市河原町1番1号 エル守口
アクセス：京阪本線守口市駅下車、京阪百貨店守口店1F 北出口直ぐ
営業時間：10:00～19:00
定休日：年中無休
電話番号：06-6786-9347
URL：https://kaitori-senka.co.jp
※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。