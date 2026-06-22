『TORYUMON TOKYO 2026 焔』第4部 VCリバースピッチセッション登壇者を公開！

■TORYUMON TOKYO 2026 焔 第4部 VCリバースピッチセッション

VCリバースピッチ

F Ventures LLP登壇者【アルファベット順】

株式会社サイバーエージェント・キャピタル アソシエイト 永堀 礼 氏

DIMENSION株式会社 ビジネスプロデューサー 古家 広大 氏

株式会社エフベンチャーズ プリンシパル 伊藤 颯吾 氏

三菱UFJキャピタル株式会社 次長 佐藤 可奈 氏

松竹ベンチャーズ株式会社 取締役・常務執行役員 森川 朋彦 氏

シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社 プリンシパル 水谷 圭吾 氏

Theta Times Ventures 共同代表 & General Partner 北尾 崇 氏

TRUST SMITH & CAPITAL 代表パートナー 安藤 奨馬 氏

登壇者

株式会社サイバーエージェント・キャピタル アソシエイト 永堀 礼 氏

慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、PwCコンサルティング合同会社にてデータサイエンティストとして複数のプロジェクトに従事。2019年よりサイバーエージェントグループのCyberZにて、エンタメ事業を中心に複数の新規事業開発に従事。2024年より現職。2C、2B問わず複数のスタートアップに投資を実行。

DIMENSION株式会社 ビジネスプロデューサー 古家 広大 氏

2019年に早稲田大学を卒業し、三井住友信託銀行に入行。 個人・法人営業を経験した後、2022年にDIMENSIONへ参画。 LP調達から国内スタートアップへの出資・上場に向けた経営支援を担う。 シード、アーリーを中心に、バイオ以外オールジャンルへ出資。 担当先2社が上場し、1社がExit。直近の出資支援先は、バトンズ、ウタイテ、newmo、LayerX、find 等。

株式会社エフベンチャーズ プリンシパル 伊藤 颯吾

2002年、岐阜生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒。 スタートアップ数社でのインターンを経て、2022年3月にF Venturesに。 イベント運営等を経て、2023年より投資・管理業務を行う。

三菱UFJキャピタル株式会社 次長 佐藤 可奈 氏

2019年に上智大学経済学部経済学科を卒業後、三菱UFJ銀行に新卒入行し、法人営業に従事。スタートアップ企業を担当する中で、融資に加え、出資による成長支援に携わりたいと考えるようになる。2024年4月、三菱UFJキャピタルへ参画。現在は投資第二部にて、コマースおよびIT領域を中心にスタートアップ投資を担当。

松竹ベンチャーズ株式会社 取締役・常務執行役員 森川 朋彦 氏

2022年7月1日に設立した、松竹グループのコーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）です。オープンイノベーションの加速を目指し、【スタートアップ企業を対象とする投資】と【スタートアップ企業との共創】の2つの事業を行います。

シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社 プリンシパル 水谷 圭吾 氏

大阪大学経済学部卒。大学在学中に大学系VCやFinTechスタートアップでのインターンを経験し、新卒で独立系VCであるジェネシア・ベンチャーズに入社。主にToC・エンタメ関連領域の新規投資や投資先支援に従事。2025年よりシンプレクス・キャピタル・インベストメントに参画し、ベンチャー投資業務を担当。ファンド運用開始から1年弱でエンタメ・メディア・コンシューマーサービス領域の企業を中心に6社への投資を実行。現在はコンテンツ/IP、体験型エンタメ、不動産、AI×既存産業など、新たな文化・消費体験をつくるスタートアップへの投資に取り組む。

Theta Times Ventures 共同代表 & General Partner 北尾 崇 氏

大阪大学在学中にメキシコで起業、事業譲渡後にサイバーエージェント・キャピタル（CAC）へ。約10年間のVC経験と共に、日本・アジアの投資責任者、取締役を歴任。Timeeをはじめ、Sales MarkerやACROVE、ソラジマ、Asobica等、創業期のスタートアップ約50社にリード投資。2025年7月にシータ・タイムズ・ベンチャーズを創業。

TRUST SMITH & CAPITAL 代表パートナー 安藤 奨馬 氏

東大発AI・ロボティクス系スタートアップTRUST SMITH株式会社のCOOを経てRENATUS ROBOTICS Inc.の創業COOに就任。「IVS2024 LAUNCHPAD KYOTO」にて、「スタートアップ京都国際賞(優勝)」を受賞。2025年より、シード特化VC兼 "次世代型インキュベーション・エコシステム「TRUST SMITH & CAPITAL」を創業。京都大学工学研究科卒。

参加申し込みはこちら :https://luma.com/toryumon2026

TORYUMON TOKYO 2026 焔 概要

日時：2026年 6月27日 12:00~21:00

会場：ベルサール渋谷ファースト

住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/

参加登録：https://luma.com/toryumon2026

対象：学生 / U25の方

TORYUMON TOKYO 2026 焔 当日タイムスケジュール



12:00～12:45 入場開始

12:45～13:00 オープニング

13:00～13:40 第1部 "熱"を事業へ ～トレンドを創り続ける4人の原点と今～

13:40～14:20 交流会

14:20～14:50 第2部 AIネイティブに聞く、実践的なAIの活用方法

15:00～15:40 第3部 時代を動かす経営論 ～Timee・newmoが語る、巨大産業の戦い方～

15:50～16:30 第4部 VCリバースピッチ

16:30～17:00 交流会

17:00～17:50 第5部 U25 TORYUMONピッチ

18:00～18:50 第6部 AI時代の若者に伝えたいこと

19:00～19:10 クロージング

19:15～20:30 交流会/アフターパーティ

※スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

イベントの趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供しています。前回の「TORYUMON 2025 BURST」では約800名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回も創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートしています。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて3,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

TORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。