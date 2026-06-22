〈Floyd〉2026年7月8日(水)より大丸札幌店にてPOP UP SHOPを期間限定オープン

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株式会社ビーズインターナショナル


本POP UPでは、ブランドを象徴するカラフルなトラベルケースを中心に、


バッグ、ポーチ、アクセサリーなどを展開。
旅をより自由に、楽しく彩るFloydの世界観を実際にご覧いただけます。



会場では、ブランドのシグネチャーモデル「CABIN」をはじめ、


用途に合わせた各サイズをラインナップ。


豊富なカラー展開とともに、旅やライフスタイルに合わせたコーディネートをご提案いたします。



また、POP UP開催を記念した札幌限定企画も予定しております。


ぜひこの機会に、Floydならではのトラベル体験をお楽しみください。


開催概要


Floyd POP UP SHOP


会期：2026年7月8日（水）～7月14日（火）


会場：大丸札幌店 1F イベントスペース


住所：北海道札幌市中央区北5条西4丁目7番地


営業時間：10:00～20:00


※営業時間は施設に準じます


電話：050-1780-6000（代表）


■Floydについて


〈Floyd〉はドイツ・ミュンヘンを拠点に誕生したトラベルケースブランド。1970年代のカリフォルニア・ヴェニスビーチのスケートカルチャーからインスピレーションを得たデザインが特徴です。


ブランドの象徴でもあるスケートボードウィールから着想を得たキャスターは、優れた走行性とインパクトのあるデザインを兼ね備えています。カラフルなボディカラーと交換可能なウィールにより、自分だけのスーツケースへカスタマイズできる点も魅力です。










【Floyd(フロイド）】


2019年ドイツ・ミュンヘン出身のBernd GeorgiとHorst Kernによって誕生したトラベルケースブランドFloyd(フロイド)。70年代のカリフォルニアスケートボードカルチャーの精神を現代に伝えながら、個性と革新性を体現しています。ユニークで特徴的な外観は、ファッション感度の高いビジネスパーソンや世界中を飛び回る旅行者らを魅了し、急速に拡大しています。


・オフィシャルサイト(国内)：http://floydjapan.com/


・オフィシャルインスタグラム(国内)：@floyd.japan



【会社概要】


社名：株式会社 ビーズインターナショナル


代表取締役社長：西方 雄作


本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F


URL：https://bs-intl.jp/


公式オンラインストア：https://calif.cc/


設立年：1990年12月


従業員数：360名（2024年6月時点）


資本金：4,500万円


事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業