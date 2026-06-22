〈Floyd〉2026年7月8日(水)より大丸札幌店にてPOP UP SHOPを期間限定オープン
本POP UPでは、ブランドを象徴するカラフルなトラベルケースを中心に、
バッグ、ポーチ、アクセサリーなどを展開。
旅をより自由に、楽しく彩るFloydの世界観を実際にご覧いただけます。
会場では、ブランドのシグネチャーモデル「CABIN」をはじめ、
用途に合わせた各サイズをラインナップ。
豊富なカラー展開とともに、旅やライフスタイルに合わせたコーディネートをご提案いたします。
また、POP UP開催を記念した札幌限定企画も予定しております。
ぜひこの機会に、Floydならではのトラベル体験をお楽しみください。
開催概要
Floyd POP UP SHOP
会期：2026年7月8日（水）～7月14日（火）
会場：大丸札幌店 1F イベントスペース
住所：北海道札幌市中央区北5条西4丁目7番地
営業時間：10:00～20:00
※営業時間は施設に準じます
電話：050-1780-6000（代表）
■Floydについて
〈Floyd〉はドイツ・ミュンヘンを拠点に誕生したトラベルケースブランド。1970年代のカリフォルニア・ヴェニスビーチのスケートカルチャーからインスピレーションを得たデザインが特徴です。
ブランドの象徴でもあるスケートボードウィールから着想を得たキャスターは、優れた走行性とインパクトのあるデザインを兼ね備えています。カラフルなボディカラーと交換可能なウィールにより、自分だけのスーツケースへカスタマイズできる点も魅力です。
【Floyd(フロイド）】
2019年ドイツ・ミュンヘン出身のBernd GeorgiとHorst Kernによって誕生したトラベルケースブランドFloyd(フロイド)。70年代のカリフォルニアスケートボードカルチャーの精神を現代に伝えながら、個性と革新性を体現しています。ユニークで特徴的な外観は、ファッション感度の高いビジネスパーソンや世界中を飛び回る旅行者らを魅了し、急速に拡大しています。
・オフィシャルサイト(国内)：http://floydjapan.com/
・オフィシャルインスタグラム(国内)：@floyd.japan
【会社概要】
社名：株式会社 ビーズインターナショナル
代表取締役社長：西方 雄作
本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F
URL：https://bs-intl.jp/
公式オンラインストア：https://calif.cc/
設立年：1990年12月
従業員数：360名（2024年6月時点）
資本金：4,500万円
事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業