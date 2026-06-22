創業50年以上の衛生管理のプロによる『Kufunoークフウノー』から、ブランド初となるバス用洗剤「バス壁床用粉洗浄剤」と「ブラシスポンジ」新色を新発売。ライフスタイルWeek【夏】で先行公開。

株式会社クフウノトビラ

株式会社クフウノトビラ（本社：大阪市、代表取締役：福谷 耕史朗）は、清潔で心地よい暮らしを届けるライフスタイルブランド『Kufunoークフウノー』より、銭湯で業務用として使用されていた洗浄剤をベースに商品化した新商品「バス壁床用粉洗浄剤」を７月より全国のお取り扱い店舗およびクフウノ公式楽天市場にて順次発売いたします。また『Kufuno』ブランドを象徴する「ブラシスポンジ」からは、どんなインテリアやキッチンにも調和するモノトーンカラーの新色「オニキスブラック」「インディゴネイビー」が登場いたします。

『Kufuno』公式サイト：https://www.kufuno.com/

商品概要

・バス壁床用粉洗浄剤

30ｇ×4包

《商品特徴》

濡らした風呂床に撒いて床や壁を軽くこするだけで、気になるヌメリや黒ずみを落とし、除菌効果も期待できます。個包装で便利な使い切りタイプで、保管しやすく衛生的に使用できます。また、「クフウノ ブラシスポンジ バス用」との併用にも適しており、より効率的なお掃除をサポートします。

ピンクヌメリの発生を抑えるためには、2週に一度を目安にご使用ください。（使用環境により効果は異なります。）

・クフウノ ブラシスポンジ

新２色 オニキスブラック、インディゴネイビー

既存６色 コーラルオレンジ、チャコールグレー、フレッシュグリーン、フレッシュイエロー、サクラピンク、アクアブルー

オニキスブラックインディゴネイビー《商品特徴》

約50万本※の超極細ブラシが、ザルの編み目やまな板の溝などの汚れがたまりやすい部分にも入り込み徹底的に洗浄。フッ素加工のフライパンやプラスチック製品など傷つきやすい調理器具にもやさしく、抗菌剤を練りこんだ適度な硬さのウレタンフォームが清潔な状態をキープ。衛生面と使いやすさを両立する日常使いに最適なスポンジです。

※スポンジ1つあたり

【販売時期】

2026年7月発売予定

ライフスタイルWeek【夏】に出展

2026年6月24日(水)～6月26日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「第29回ライフスタイルWeek【夏】」に出展いたします。

本展示会では、新発売となる「バス壁床用粉洗浄剤」ならびに「ブラシスポンジ新色」が先行公開いたします。ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

展示会名称：第29回ライフスタイルWeek【夏】

会期：2026年6月24日(水)～6月26日(金)

会場：東京ビッグサイト

主催： RX Japan合同会社

小間番号：L5‐20

会社概要

社名：株式会社クフウノトビラ

設立：2024年10月

代表：福谷 耕史朗

本社：大阪府大阪市住吉区南住吉１-８-６

事業内容：台所用品・清掃用品・浴室用品等の企画製造販売

URL：https://www.kufuno.com/