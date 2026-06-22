第47回日本BtoB広告賞の 「入社案内の部」でオープンハウス・アーキテクトの新卒採用パンフレットが金賞を受賞

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介）のグループ会社である株式会社オープンハウス・アーキテクト（本社 東京都中野区、代表取締役 長井 光夫、以下「オープンハウス・アーキテクト」）は、このたび一般社団法人日本BtoB広告協会が主催する第47回「2026日本BtoB広告賞」において、新卒採用パンフレット『建築に、革新を。INNOVATING』が「入社案内部門 金賞」を受賞したことをお知らせいたします。今回の受賞は、オープンハウス・アーキテクトが推進する採用ブランディングおよび人材育成の取り組みが高く評価されたものです。

受賞概要

賞名：2026日本BtoB広告賞

部門：入社案内の部

受賞：金賞

主催：一般社団法人日本BtoB広告協会

日本BtoB広告賞 第47回受賞作品一覧

https://www.bbaa.or.jp/asset/download/jigyo/sogo47.pdf

6月8日(月)に東武ホテルレバント東京にて表彰式に参加 ※（写真左から） オープンハウス・アーキテクト フォトグラファー 本多、経営推進部部長 岡村、株式会社U.S Producer 朝本様(中央)、Designer 川島様、Director 新関様

受賞作品について：『建築に、革新を。INNOVATING』

建築業界には、長時間労働、年功序列、属人的な育成といった従来のイメージがあります。本パンフレットでは、「建築業界の常識」と「OHAの常識」を対比形式で紹介。実力評価主義や抜擢文化、育成・評価制度、DX推進、働き方改革など、オープンハウス・アーキテクト独自の取り組みを、求職者にわかりやすく伝える構成としました。

制作背景：建築業界の未来をつくるために

オープンハウス・アーキテクトでは、「建築に、革新を。」をミッションに掲げ、建築業界における人材不足や高齢化といった社会課題に向き合っています。優秀な若手・未経験人材の採用・育成を重要経営課題と位置づけ、採用ブランディング、育成制度改革、抜擢文化の醸成、DXによる生産性向上などを推進してきました。

本パンフレットは、それらの取り組みを求職者へ伝えるためのコミュニケーションツールとして、企業の意思を体験に変える変革カンパニー株式会社U.S（https://usinc.jp/）による制作協力のもと2025年12月に発行しました。

オープンハウス・アーキテクトは木造建築事業、ゼネコン事業を展開し、建築業界の常識に挑戦し続けています。DX活用や人材育成への積極投資を通じて、業界の未来を切り拓く企業を目指しています。2030年のビジョンである「家をつくり、まちをつくり、社会をつくる総合建築企業へ。」の達成に向け、従業員一人ひとりが、経営視点で考え、スピード感を持つ、ダイナミックな事業推進を目指しています。成長意欲のある人に思いきり挑戦してもらえるよう、企業価値向上を推進しています。

・新卒採用サイト：https://oha.openhouse-group.com/recruit/graduate/

・オウンドメディア：https://oha.openhouse-group.com/architectnow/

日本BtoB広告賞について

「日本BtoB広告賞（https://www.bbaa.or.jp/jigyo/sogo）」とは、BtoB広告の普及、振興をはかるために1980年から開催しているBtoB広告作品のコンテストです。BtoB広告分野のコミュニケーションツールにスポットを当て、その広告作品を通して展開される企業コミュニケーション活動（広告主）と制作にかかわる総合技術（制作社）の優れているものを表彰し、ビジネス・マーケティング・コミュニケーションの一翼を担うBtoB広告の発展と総合的なレベルアップを図ることを目的としています。

株式会社オープンハウス・アーキテクトについて

オープンハウスグループの一社として、建設事業を担うオープンハウス・アーキテクトは、業界でも珍しい「木造戸建て」と「マンション建築」の両方を手掛ける総合建築企業です。高品質かつ好価格な住まいづくりを強みに、首都圏から名古屋・関西・福岡まで供給を拡大。これまでに累計約56,000棟の完工実績を誇り、グループ内外から厚い信頼をいただいています。お客様・業界・社会の期待を超えるため、従業員やパートナーの皆様とともに建築の世界に革新を起こすことを目指してまいります。

株式会社オープンハウス・アーキテクト Web サイト URL ：https://oha.openhouse-group.com/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

企業概要

商号 株式会社オープンハウス・アーキテクト

本社所在地 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパーク サウス 15F

代表者 代表取締役 長井 光夫

資本金 1億100万円

事業内容 建設請負並びに設計・施工