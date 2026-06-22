ファージセラピーの社会実装を目指す株式会社Arrowsmith、10.5億円の資金調達完了およびFDAとのPre-INDミーティング実施のお知らせ

株式会社Arrowsmith

株式会社Arrowsmith（本社：茨城県つくば市、代表取締役：安藤 弘樹）（以下、Arrowsmith）は、シリーズAラウンドにおいて、1stクローズではジャフコ グループ（以下、JAFCO）、JICベンチャー・グロース・インベストメンツ（以下、JIC-VGI）、ANRI（以下、ANRI）を、2ndクローズではDBJキャピタル（以下、DBJ-CAP）を引受先とする第三者割当増資により、総額10.5億円の資金調達を完了いたしました。

また、Arrowsmithのリードプログラムである緑膿菌感染症に対するファージカクテル「ARW001」の米国での治験実施に向けて、米国食品医薬品局（FDA）とのPre-INDミーティングを実施し、2025年12月末に書面回答を受領いたしましたのであわせてご報告申し上げます。

受領した回答において、主に以下の三点を確認することができました。

・初回臨床試験デザインおよびその根拠に対する見解

・非臨床試験およびCMCデータパッケージの充足性

・GLP毒性試験を要しない開発方針に対する見解

いずれも当初計画を大きく変更する必要のない内容であり、当社は2026年中のARW001のIND申請・初回臨床試験の開始に向けて開発を加速していく予定です。

Arrowsmithは、細菌の天敵ウイルスであるバクテリオファージを用いて、薬が効かない細菌感染症や治療に難渋する細菌感染症に対する革新的治療法「ファージセラピー」を開発する創薬系スタートアップです。リードプログラムARW001をはじめとする複数のパイプラインを保有しています。ARW001は緑膿菌感染症を対象としたファージカクテルで、複数種ファージによる広い宿主域と高い殺菌性、優れた安定性に加え、当社独自の「合成改変法」とノウハウから創出された改変型ファージが、緑膿菌を認識する部位の改変により幅広い臨床分離株への感染および殺菌と、機能性遺伝子搭載によりバイオフィルム（緑膿菌が産生するバリア様物質）の効率的な分解を実現します。本資金を活用し、ARW001の臨床試験、ならびに後続パイプラインの研究開発を進めてまいります。

Arrowsmithコメント

安藤 弘樹（代表取締役CEO CScO）

サイレントパンデミックとも呼ばれる薬剤耐性（AMR）細菌感染症の蔓延は人類にとって脅威です。私たちはファージセラピーがこの難題を打開し、患者様にとって新たな治療選択肢になると信じています。このたび、前ラウンドからご支援いただいているJAFCO、JIC-VGIにANRI、DBJ-CAPという新たな仲間が加わり、ファージセラピーの社会実装に向けた体制がさらに強化されました。いただいた資金を最大限活用し、ARW001とそれに続くパイプラインの研究開発を加速させ、一日でも早いファージセラピーの社会実装につなげてまいります。

新規出資者コメント

榊原 和洋 様（ANRI・Senior Associate）

AMRという人類の脅威に向き合う挑戦。高い専門性と熱量を持つメンバーと一緒にそのチャレンジができることを嬉しく思います。テーマの大きさゆえに今後も活動の輪、支援の輪を広げ続けなくてはいけないと思います。是非、Arrowsmith に注目し応援していただけますと幸いです。

安田 順信 様（DBJ-CAP・シニアインベストメントマネージャー）

既存の抗菌薬とは全く異なる作用機序を持つ「バクテリオファージ」を活用した次世代の感染症治療薬開発に取り組むArrowsmith社に、今回のシリーズAにおいて資本参画できることを大変嬉しく思います。薬剤耐性菌（AMR）の蔓延は世界的な脅威であり、政府が掲げる日本成長戦略の戦略17分野の一つ「創薬・先端医療」においてもAMR対策が重要課題として議論されています。DBJキャピタルとしても、本投資を通じ、日本発の革新的なアプローチでAMRという難題に挑むArrowsmith社の取り組みに貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Arrowsmith

本店所在地：茨城県つくば市御幸が丘27番地SakuLab-Tsukuba

事業所所在地：茨城県つくば市千現2-1-6つくば創業プラザ210号・つくば創業支援センター G-4号

代表者：安藤 弘樹（代表取締役CEO CScO）

設立日：2025年2月3日

事業内容：細菌感染症に対する新規治療薬の研究・開発・製造・販売。次世代ファージセラピーの提供。

ウェブサイト：https://arrowsmith.co.jp/jp

問い合わせ先：https://arrowsmith.co.jp/jp/contact