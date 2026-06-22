待望の淡路島2拠点目、全24口が2分42秒で申込満了。明石海峡大橋を望むオーシャンビューの″大人の遊び場″ヴィラが、兵庫県・淡路市に誕生｜別荘投資「COCO VILLA Owners」

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点として、兵庫県・淡路市に位置するヴィラの販売を2026年6月17日より開始しました。

淡路島への進出からわずか半年、1拠点目への高い需要を受け、待望の2拠点目が誕生。

明石海峡大橋を望む圧倒的なオーシャンビューと、ビリヤード・ダーツ・漫画など大人が夢中になれる遊び場設計が、関西エリアの投資家から高い関心を集めています。

2026年6月17日に実施した説明会では、全24口の申し込みが2分42秒で満了となりました。

第46弾 COCO VILLA 淡路島 2nd（仮）

リノベーション前 拠点からの景色

COCO VILLA 淡路島2nd（仮）は、明石海峡大橋を間近に望む兵庫県淡路島に位置する新規拠点。

圧倒的なオーシャンビューを背景に、ビリヤード・ダーツ・漫画など大人が夢中になれるプレイルームを完備。

プライベートサウナも備え、非日常の滞在体験を提供します。

神戸から約60分というアクセスの良さと、関西屈指のリゾートエリアとしての高い集客力が、安定した稼働を支えます。

詳細を見る :https://owners.coco-villa.jp/villa/awajishima-2nd-46/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260622-awajishima-2nd

外観屋上からの景色

COCO VILLA 淡路島 2nd（仮）の魅力

1：大橋を至近に仰ぐ、圧倒的なローアングルビュー拠点から見える、明石海峡大橋

リビングやベランダの眼前に広がるのは、他施設とは一線を画す明石海峡大橋の大パノラマ。

視界を遮るもののない独自のローアングルから見上げる大橋と、どこまでも青く澄んだ海との対比は、一瞬で非日常へ誘う極上の借景。

世界最大級の吊り橋を至近に独占する圧倒的な差別化要素が、高い稼働率と強気の宿泊単価を設定できる堅牢な裏付けとなります。

2：夜通し遊びに耽れる、プレイルームリノベーション前 プレイルーム

COCO VILLA初となるプレイルームには、ビリヤードやダーツ、厳選された書籍を完備。

優れた防音構造のため、天候や時間を気にせず、誰もが遊び尽くせる環境は、高い宿泊満足度と稼働率を支えます。

また、本拠点はすでに民泊として運営済み。

揃いの調度品をそのまま引き継げるため、機会損失の少ない速やかな運営開始と早期の収益化が叶います。

3：屋上テラスで愉しむ、プライベートサウナ屋上サウナ イメージ

屋上テラスには、空と海と橋を一度に仰ぐ、圧倒的な開放感に包まれたプライベート空間が広がります。

本格的なサウナで心身を解き放ち、潮風を感じながらととのう時間は、まさに至福のひととき。

唯一無二の付加価値が他施設との差別化を生み、資産価値の維持と、安定した高単価設定を可能にします。

4：光の海に息を呑む、大橋と対岸のパノラマ夜景夜の明石海峡大橋

陽が落ちると、昼の青い海から一転して、幻想的な光の世界が窓の外に広がります。

色鮮やかにライトアップされた大橋と、対岸の明石市が描くまばゆい街の灯りは、宿泊者の旅情を最高潮に高めます。

この時間帯を問わない圧倒的なビジュアルは、SNSや口コミでの自然な拡散を促進。

広告費をかけない自発的な集客力で、年間通して安定した稼働へと直結します。

5：徒歩1分でビーチへ行ける、希少な立地外観

潮騒に誘われるまま歩みを進めれば、わずか1分で白砂の波打ち際へ。

遊泳も可能なこの海辺で、朝の散歩や水遊びなど、海と溶け合う豊かな時間を心ゆくまで堪能できます。

この海への距離という絶対的な希少性は、強力な集客フックとなり、安定した収益と高い資産流動性を盤石なものにします。

6：淡路の美食が集う、道の駅あわじへ徒歩5分淡路牛の絶品バーガー

拠点からわずか徒歩5分の「道の駅あわじ」は、島の美食を味わい尽くす特等席。

地域の魅力を手軽に享受できる高い利便性が他施設との強力な差別化となり、シーズンを問わず選ばれ続ける、盤石な資産価値の裏付けとなります。

リノベーション前 リビングからの景色リノベーション前 ダイニングリノベーション前 リビング・ダイニングリノベーション前 プレイルームリノベーション前 プレイルームリノベーション前 プレイルームリノベーション前 壁面の漫画リノベーション前 寝室リノベーション前 和室からの景色

COCO VILLA 淡路島 2nd（仮） 施設基本情報

名 称：COCO VILLA 淡路島 2nd（仮）

住 所：〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋字長浜1552-1

駐 車 場 ：徒歩10秒の場所に貸駐車場 ※ 最大4台、大型の車は2台

間 取 り ：2SLDK

定 員：8名（推奨4～6名） ※ 予定

設 備：プライベートサウナ、ビリヤード、ダーツ、漫画、アーケードゲームなど

詳 細：https://owners.coco-villa.jp/villa/awajishima-2nd-46/(https://owners.coco-villa.jp/villa/awajishima-2nd-46/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260622-awajishima-2nd)

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/1nJyHCDmBwPqPPUg6

※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます

【 アクセス 】

最寄りIC：「淡路IC」より約8分

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる一棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。

COCO VILLAとは :https://owners.coco-villa.jp/about/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260608-fuji-kawaguchiko特徴や宿泊できるヴィラを詳しくご紹介

COCO VILLA 淡路島COCO VILLA 大洗COCO VILLA 沖縄今帰仁COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/(https://coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260622-awajishima-2nd)

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/(https://owners.coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260622-awajishima-2nd)

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing(https://www.youtube.com/channel/UCope9lmkw4aPCWUxymCnsbw)

COCO VILLA sauna ： https://coco-villa-sauna.com/(https://coco-villa-sauna.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260622-awajishima-2nd)

COCO VILLA SHOP ： https://cocovilla.base.shop/(https://cocovilla.base.shop/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260622-awajishima-2nd)

COCO VILLA Ownersとは

COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）

COCO VILLA Ownersの仕組み

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）

※2 2年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います

拠点説明会 インフォメーション登録 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fqY7KjVpmZQM8JquI0WaCRqhlxKxX3bq7Q-Gp8TtupBk6Q/viewformオーナーになるには、まずは説明会にご参加ください

サービス概要：https://owners.coco-villa.jp/scheme/(https://owners.coco-villa.jp/scheme/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260622-awajishima-2nd)

資料請求 ：https://owners.coco-villa.jp/document-request/(https://owners.coco-villa.jp/document-request/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260622-awajishima-2nd)

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F

会 社 HP：https://cocozas.jp/(https://cocozas.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260622-awajishima-2nd)

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）