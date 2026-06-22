『Pokemon Sleep』3周年を記念したリアルイベントが開催決定！「横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ」

株式会社ポケモン

株式会社ポケモン（本社：東京都港区六本木 代表取締役社長：石原恒和）は、2026年7月17日（金）～8月23日（日）に、「Pokemon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」（以下、「本イベント」）を、三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区大手町、代表執行役 執行役社長 ：中島篤）と共催することをお知らせいたします。

■イベント公式サイト：https://www.pokemonsleep.net/event2026/

※本イベントは、横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）（神奈川県横浜市／運営：三菱地所プロパティマネジメント株式会社）と、MARK IS みなとみらい（同／運営：同）にて開催いたします。

『Pokemon Sleep』3周年を記念したリアルイベント開催決定！

睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』は、2023年7月20日（木）の配信開始後、3周年を迎えます。このリリース3周年を記念して、横浜みなとみらいを舞台に、『Pokemon Sleep』タイアップとして過去最大規模でのイベント開催が決定しました。本イベントは、三菱地所株式会社との共催です。

イベント会場では、『Pokemon Sleep』で、さまざまなポケモンの寝顔を見つけて楽しむ遊びのように、多くのポケモンの寝顔を探すスタンプラリーをお楽しみいただけます。

横浜ランドマークタワーでは、巨大なカビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」やグッズショップが登場。また、MARK IS みなとみらいでは、ドリンクスタンドなども登場します。

ポケモンの寝顔を研究するネロリ博士に協力をして、2つのイベント会場を回りながら、さまざまなポケモンに出会いましょう。

■開催日：2026年7月17日（金）～8月23日（日）

■場所：横浜みなとみらい

横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）

所在：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1

公式サイト：https://yokohama-landmark.jp/

イベント開催時間：10時～19時

MARK IS みなとみらい

所在：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1

公式サイト：https://www.mec-markis.jp

イベント開催時間：10時～19時

■企画ラインナップ ※企画詳細は、後日お知らせいたします。

巨大なカビゴンが出現!? おやすみカビゴン広場

ポケモンねがおスタンプラリー

Pokemon Sleep ドリンクスタンド

Pokemon Sleep ショップ

おひるねかいふく装置 supported by TOTONE

メガポケモンガチャ

■共催：三菱地所株式会社、株式会社ポケモン

■補足

・スタンプラリーやイベント会場への入場は、無料です。

「おひるねかいふく装置 supported by TOTONE」ご紹介

会場イメージ：巨大なカビゴンが出現!? おやすみカビゴン広場ネロリ博士

今回は、3周年を記念して、トヨタ自動車株式会社が開発した戦略的仮眠ツール「TOTONE」と『Pokemon Sleep』の、初めてのタイアップが決定いたしました。

『Pokemon Sleep』ならではの演出とともに、モンスターボールデザインの「TOTONE」をご体験いただけます。くわしい参加方法については、続報をお待ちください。

おひるねかいふく装置 supported by TOTONE【「TOTONE」について】

「TOTONE」は日本において社会課題となっている睡眠不足と、それに伴う弊害に着目し開発した、トヨタ自動車の新規事業の一つです。自動車で培った快適空間の設計技術等を応用し開発した、戦略的仮眠ツールです。

心地よい空間と座り心地を追求した半個室シートに、エアクッションによる身体への働きかけや適切な温度制御、光や音を組み合わせ、呼吸のリズムを整えながら入眠を促し、覚醒時には背中と腰をやさしく押し上げることで、快適な入眠・睡眠・目覚めをサポートします。

■「TOTONE」公式サイト：https://www.toyota.co.jp/totone/

※「TOTONE」はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

【『Pokemon Sleep』について】

2023年7月から配信を開始した、朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリです。スマートフォンを使って、睡眠を計測・記録・分析して、ポケモンの寝顔を集めることができます。睡眠を記録することで、同じような睡眠パターンを持つポケモンたちが、カビゴンのまわりに集まってきます。睡眠リズムを整えて、ポケモンのいろいろな寝顔を見つけましょう。2024年からは、スマートウォッチで計測したデータとの連携も開始。

■『Pokemon Sleep』公式サイト：https://www.pokemonsleep.net

※『Pokemon Sleep』に睡眠データを同期するためには、「ヘルスコネクト」との連携および「ヘルスコネクト」と「Google Health」または「Samsung Health」「Garmin Connect」との連携が必要となります。

〔遊びかた〕

夜にスマートフォンなどの対応デバイスを枕元に置いて眠ると、毎日の睡眠リズムを計測・記録。計測した睡眠パターンは、「うとうと」「すやすや」「ぐっすり」の3つのパターンに分類されます。

朝になると、自分と同じような睡眠パターンを持つポケモンが、カビゴンのまわりに集まり、それらのポケモンのさまざまな寝顔を発見し、寝顔図鑑に登録したり、仲間にしたりすることができます。

昼には、仲間になったポケモンと協力し、島にいるカビゴンを育て「ねむけパワー」を溜めることができます。

これらの朝⇒昼⇒夜のサイクルを毎日繰り返すことで、自分自身の睡眠について楽しみながらくわしくなり、よりよい睡眠サイクルへの意識につなげることができます。

＜商品情報＞

・タイトル：『Pokemon Sleep』

・販売価格：基本プレイ無料 ※アプリ内課金あり

・販売：株式会社ポケモン

・開発：株式会社SELECT BUTTON

・対応OS：iOS／Android

・ジャンル：睡眠ゲーム

・プレイ人数：1人

・対応言語：日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語（繁体字）

・本アプリの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。

■アプリストア：https://app.adjust.com/1rys7f6f

＜権利表記・商標表記＞

(C)Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Pokemon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。



【三菱地所株式会社について】

1937年設立の総合不動産会社。「まちづくりを通じた社会への貢献」を基本使命に掲げており、東京・丸の内に代表されるオフィスや商業施設、ホテル、物流施設の開発・賃貸・運営管理をはじめ、海外事業、投資マネジメント事業、空港事業、設計監理や不動産仲介、エリアマネジメントなど多岐にわたる事業を展開。まちに住む人、働く人、訪れる人など、まちに関わるあらゆる人、さまざまな空間やサービスに求められる本質的な価値に思いを馳せ、新たな価値創造に向けたチャレンジを続けている。

■三菱地所株式会社 コーポレートサイト：https://www.mec.co.jp/

【トヨタ自動車株式会社について】

1937年創業。トヨタ自動車は、「幸せを量産する」をミッションに掲げ、自動車メーカーの枠を超えた“モビリティカンパニー”への変革を進めるグローバル企業。クルマづくりを原点に、「もっといいクルマづくり」と電動化・知能化・コネクティッド技術を通じて、人・モノ・情報の移動価値を拡張し、より豊かで持続可能な社会の実現に取り組む。世界各地の生産・販売・研究開発ネットワークを通じて、多様な地域や社会に寄り添いながら、モビリティを社会の可能性へと変えていくことを目指している。

■トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト：https://global.toyota/

【株式会社ポケモンについて】

1998年、その名が示すように、ポケモンというコンテンツに特化し永続的なブランドに育てるために、原著作権者によって設立されたユニークな企業。コンテンツや商品づくり、マーケティング、その他あらゆる活動を通じて、ポケモンの個性を引き出し、その魅力を広く伝えることに力を注ぐ。グループは自社を含め世界に14社、オフィスは15拠点。

■株式会社ポケモン コーポレートサイト：https://corporate.pokemon.co.jp/