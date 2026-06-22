「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念した「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」にあわせてテーマカフェが、開催決定！「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」期間限定オープン！！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗)は、「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」を、2026年7月9日（木）から8月31日（月）まで、期間限定オープンいたします。

■「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」公式サイト：https://ulspa.ltr-online.com

このたび、ウルトラマンシリーズ60周年を記念したイベント「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」にあわせてテーマカフェの開催が決定しました。

テーマは、“パスタ食堂”。キービジュアルは、ウルトラマンのイメージカラーの「赤」をメインに、パスタ食堂を想起させるイタリアの「緑」「白」「赤」のトリコロールカラーの配色となっています。

メニューは、ウルトラマン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ、最新作に登場するウルトラマンテオのほか、「ウルトラマンシリーズ」に登場する怪獣たちをイメージした様々なパスタをご提供します。

また、ウルトラマンのカラータイマーにフォーカスしたデザートや、ウルトラマンのカラーをイメージしたドリンクなど、テーマカフェならではのフォトジェニックで、趣向を凝らしたメニューをご用意いたしました。

その他、カフェオリジナルグッズや特典なども登場します。

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」を楽しんだあとは、「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」で、工夫を凝らしたメニューを味わいながら、夏を思いっきり楽しんでください。

＜開催概要＞

◇開催期間・場所

■東京/池袋：BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店

2026年7月9日（木）～8月31日（月）

東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階

＜予約スケジュール＞

・カフェサイト詳細公開：6月22日（月） 12：00～ 予約開始：18：00～

・予約金：税込770円 ※１申込につき、4席迄予約可。

■「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」公式サイト：https://ulspa.ltr-online.com

※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンライン販売も実施いたします。

2026年7月9日（木）12:00～8月31日（月）23：59

特典

※画像はイメージです。

■事前予約者限定カフェご利用特典：事前予約(税込770円/1名)のうえ、カフェをご利用いただいた方全員に、「オリジナルカード（全6種）」をランダムで1枚プレゼント。

※当日店舗でお渡しいたします。

予約特典

■リピート来店特典：リピートしてカフェをご利用いただいた方に「オリジナルカード（全6種）」をプレゼント。

2～５回ご来店・・・特典を1枚 ※ランダム配布

6回ご来店・・・特典(全6種)1セット ※コンプリートセット

※テイクアウトのみをご利用の方はスタンプ押印対象外です。

※ご予約の方、当日ご来店の方どちらも対象です。

※スタッフにリピート利用スタンプカードをご提示ください。

※先着順のため、なくなり次第終了となります。

リピート来店特典

メニュー

※画像はイメージです。

＜フード＞

小学生未満のお客様は300円の割引となります。

ウルトラマンvsバルタン星人 トマトシュリンプパスタ

●ウルトラマンvsバルタン星人 トマトシュリンプパスタ 税込1,690円

バルタン星人をイメージしたトマトソースのシュリンプパスタです。

バルタン星人と戦闘しているウルトラマンを黒いマヨネーズで表現しています。

光を継ぐもの ティガ復活のペペロンチーノ

●光を継ぐもの ティガ復活のペペロンチーノ 税込1,690円

ウルトラマンティガが3000万年の長き眠りから目覚めるシーンをイメージしたペペロンチーノ。

ピラミッド(トルティーヤ）は崩しながら食べ進めることで、食感のアクセントを楽しめます。

ウルトラゼロキック！暗黒のベリアル イカ墨パスタ

●ウルトラゼロキック！暗黒のベリアル イカ墨パスタ 税込1,690円

ウルトラマンゼロとその宿敵、ウルトラマンベリアルの戦闘シーンをイメージしたイカ墨パスタ。

ベリアルを表現したパスタはイカ墨とトマトの風味をお楽しみいただけます。

ゼットとジード！絆のカルボナーラ

●ゼットとジード！絆のカルボナーラ 税込1,690円

ウルトラマンゼットとウルトラマンジードをイメージしたカルボナーラ。

両者の絆を表現した赤と青のクリームソースを混ぜ合わせて味の変化をお楽しみください。

※胡椒がかかっておりますので小さなお子様はご注意ください。

テオとプッチーのお子様ランチ風ナポリタン

●テオとプッチーのお子様ランチ風ナポリタン 税込1,690円

ウルトラマンテオとプッチーのお子様ランチ風パスタプレート。

ナポリタンとオムレツやミートボール、デザートのプリンも楽しめるバラエティ豊かなプレートです。

＜デザート＞

カラータイマーのムースゼリー

●カラータイマーのムースゼリー 税込1,290円

ウルトラマンのカラータイマーをイメージしたムースゼリー。

ヨーグルトムース×ブルーハワイゼリーの夏にぴったりの見た目も楽しいデザートです。

＜ドリンク＞

ウルトラマン ストロベリーミルク

●ウルトラマン ストロベリーミルク 税込1,090円

赤と白でウルトラマンのカラーリングを表現したドリンク。

ストロベリーミルク味です。

ウルトラマン ベリーソーダ

●ウルトラマン ベリーソーダ 税込990円

ウルトラマンをイメージしたベリー風味のゼリーとブルーハワイ風味のナタデココが入ったソーダ。

お好みでベーターカプセル風ボトルに入ったグレープフルーツ風味のシロップを入れて、よく混ぜてお召し上がりください。

ボトルドリンク

●ボトルドリンク 税込1,990円

ウルトラマンをイメージしたベリー風味のゼリーとブルーハワイ風味のナタデココが入ったドリンク。ボトルでご提供します。

グレープフルーツ風味のシロップは混ぜた状態でお渡しいたします。

※ボトルはお持ち帰りいただけます。

※炭酸なしでのご提供です。

＜SIDE DRINK＞

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャーエール

税込690円

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。

ステッカー（ランダム6種）

●ステッカー（ランダム6種） 税込605円

ポストカード6枚セット

●ポストカード6枚セット 税込990円

白雲石コースター

●白雲石コースター 税込1,320円

【コピーライト表記】

(C)円谷プロ

ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ 概要

〈会場〉

池袋・サンシャインシティ文化会館ビル4F展示ホールB(東京都豊島区東池袋3-1-4)



〈日程〉

・前期/STAGE1 7月18日(土)～8月3日(月）

・後期/STAGE2 8月5日(水)～8月24日(月）

※休業日8月4日(火）



詳細はイベント公式サイトをご確認ください。

【「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」イベント公式サイト】

https://www.ultra-expo.com/summer2026/

ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクトについて

1966年7月10日、ウルトラマンはテレビに初めてその姿を現しました。以来、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026 年に放送開始60周年を迎えます。

この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ 60 周年プロジェクト」を展開中です。

長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだウルトラマンに触れたことのない方々にもシリーズの魅力を届けていき、シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、ウルトラマンが今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指します。

■「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」公式サイト：https://60th.m-78.jp/