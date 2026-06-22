映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』香港吹替版Blu-ray＆DVD発売決定！さらに、「たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP」が新宿にて期間限定オープン！

株式会社ギンビス

株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本周治）のロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」をフル3DCGアニメーションとして映画化した『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』。この度、香港でも大ヒットを記録した本作の「香港吹替版」Blu-ray＆DVDを、2026年9月25日（金）に発売することをお知らせいたします。

また、公式SHOP「たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP」が新宿マルイアネックスにて開催することが決定いたしました。

【株式会社ギンビス】https://www.ginbis.co.jp/

■香港の国民的スターが“らいおんくん”に！

1978年の発売開始から世代を超えて愛され続けるギンビスのどうぶつ型ビスケット「たべっ子どうぶつ」をフル3DCGアニメーションとして映画化した「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」は、香港でも公開され大ヒットを記録。香港版ではらいおんくんの“声”を、「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」の信一役で知られる“香港の国民的夫”テレンス・ラウが担当し話題となりました。

本商品には、香港での舞台挨拶やイベントの様子など、パッケージでしか見られない貴重な映像が多数収録されています。特典映像として、「テレンス・ラウ特別コメント映像」「香港版舞台挨拶イベントダイジェスト」「香港版キャストインタビュー＆コメント集」を収録！さらに、特製冊子も封入した豪華仕様となっております。

■『たべっ子どうぶつ THE MOVIE 香港吹替版』商品情報

【発売日】

・2026年9月25日（金）

【価 格】

・Blu-ray 9,900円（税込）

・DVD 8,800円（税込）

【特 典】

＜特典映像＞

・テレンス・ラウ特別コメント映像

・香港版舞台挨拶イベントダイジェスト

・香港版キャストインタビュー＆コメント集

＜封入特典＞

・特製冊子

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

■『たべっ子どうぶつ THE MOVIE 香港吹替版』作品情報

【キャスト】

らいおんくん：劉俊謙(テレンス・ラウ)

ぺがさすちゃん：衛詩雅(ミシェール・ワイ)

マッカロン教授：朱栢康(チュー・パクホン)

ぞうくん：徐浩昌(ツイ・ホーチョン) ほか

【スタッフ】

原作：ギンビス 監督：竹清仁 脚本：池田テツヒロ 企画・プロデュース：須藤孝太郎

クリエイティブプロデューサー：小荒井梨湖 音楽：羽柴吟 音楽制作：TBSテレビ

音響制作：グロービジョン 音響監督：横田知加子 アニメーションプロデューサー：宇井正人

CGスーパーバイザー：堺井洋介 アートディレクター：亀井清明 ラインプロデューサー：高橋弘樹 宣伝プロデューサー：徳安慶憲 宣伝プロデュース：KICCORIT

アニメーション制作：MARZA ANIMATION PLANET INC. 製作幹事：TBSテレビ

配給：クロックワークス TBSテレビ

【ストーリー】

おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった！大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000％不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とは──！？

【公式HP】https://tabekko-movie.com

【公式X】@tabekko_movie（https://x.com/tabekko_movie）

【公式Instagram】@tabekko_movie（https://www.instagram.com/tabekko_movie）

【公式TikTok】@tabekko_movie（https://www.tiktok.com/@tabekko_movie）

【公式ハッシュタグ】#映画たべっ子どうぶつ

【Blu-ray＆DVD お問い合わせ】

■株式会社ハピネット・メディアマーケティング 映像企画部 パブリシティ担当

TEL：03-6860-7222 MAIL: pub@hsn.happinet.co.jp

※ご紹介いただく際は、下記及びクレジット表記をお願いいたします。

発売日：2026年9月25日（金）

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会『たべっ子どうぶつ THE MOVIE 香港吹替版』Blu-ray＆DVD

■『たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP』の開催も決定！

株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本 周治、以下 ギンビス）は、2026年6月27日(土)～7月5日(日)の9日間、新宿マルイアネックスにて『たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP』を開催いたします。これまで、東京（渋谷）・愛知・広島・福岡で開催され、大好評を博したオフィシャルPOP UPイベント『たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP』が東京にカムバックいたします！

さらに、新宿マルイアネックスから発売となる新グッズも登場！これまで『モフモフSHOP』で販売されていたグッズや劇場販売グッズ、Blu-ray・DVDの販売もいたします。

■『たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP』 開催概要

店舗名 ：「たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP」

期 間 ：2026年6月27日(土)～2026年7月5日(日)

営業時間：平日11:00~19:00 土日祝10:30~19:00

場 所 ：新宿マルイ アネックス6階 カレンダリウム5

【POPUPSHOP公式X】

@tabekko_movie_p（https://x.com/tabekko_movie_p）

【POPUPSHOP公式Instagram】

＠tabekko_movie_popup（https://www.instagram.com/tabekko_ movie_popup/(https://www.instagram.com/tabekko_%20movie_popup/)）

【POPUPSHOP公式ハッシュタグ】#モフショ

(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会

■新グッズラインナップ

- ループ付きキャラふきタオル 各1,320円（税込）- マルチ充電ケーブル 各2,350円- クリアマルチポーチ 各990円- グリッターゴールドステッカー 715円- ホログラムステッカー 715円- アクリルステッカー 各880円

※金額はすべて税込です。※各画像はイメージになります。仕上がりのデザイン、プリント加工が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※備品のスマートフォン・ノート・リュック・マグカップ・コンセントは付属しません。※商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更となる場合がございます。※お客様がお使いになっているパソコン・携帯電話のご使用環境等により、実際の商品と比較して色味等が若干異なって見える場合がございます。

【『たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP』お問い合わせ】

株式会社クロックワークスアニメーション事業本部

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』POPUP担当

MAIL：info@klockworx.com

■「たべっ子どうぶつ」とは

たべっ子どうぶつは1978年に発売されたロングセラー商品です。

“親子のコミュニケーションビスケット”として学びながら、美味しく食べてもらうことを目指しています。

「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型ビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されています。パッケージには様々なエンターテインメント性や教育性のコンテンツがあり、裏面にはどうぶつの英語名と日本語名が表記されているので、ビスケットを食べながら目で見て学ぶことができます。

現在はお菓子をはじめ、キャラクターのグッズ販売、期間限定イベントやPOP UP SHOPの開催、映画公開など多様な楽しみ方で幅広い年齢層の方にご好評いただいています。

(C)ギンビス

たべっ子どうぶつ：https://ginbis.co.jp/product/tabekkodobutsu/

■会社概要

・株式会社ギンビス

- 代表者：代表取締役社長 宮本 周治

- 設立：1930年(昭和5年)5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、

チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開

- URL：http://www.ginbis.co.jp

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。絶妙な火加減で焼き上げるビスケットやノンフライスナックは、長い歴史の中で培ってきたギンビス独自の技術です。また技術だけではなく「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう、どうぶつ型や星型にするなど形状にも工夫を凝らしています。お菓子で世界中の人を笑顔にし、世界平和に貢献してまいります。