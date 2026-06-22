剣持刀也 1st Mini Album「Augment」全曲試聴開始&リリース記念キャンペーンを発表

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、剣持刀也の1st Mini Album『Augment』に関する最新情報をお伝えいたします。

剣持刀也 1st Mini Album「Augment」全曲試聴開始！

剣持刀也 1st Mini Album「Augment」のリリースに先駆け、全楽曲のハイライトを試聴できるXFD動画が、本日2026年6月22日(月)12:00より、にじさんじ公式YouTubeチャンネルにて公開されました。

本XFD動画では、彼ならではのエッジの効いた楽曲から、これまでにない新たな一面を魅せるナンバーまで、バラエティに富んだ「Augment」収録楽曲の魅力を凝縮してお届けしています。ぜひお楽しみください。

https://youtu.be/nZMWCIrOR5I

「Augment」Pre-add/Pre-saveキャンペーン開始

スマホ用壁紙画像がもらえる、Pre-add / Pre-save キャンペーンが2026年6月22日(月)12:00より開始しました。

2026年7月15日(水)0:00のアルバム配信開始前に以下の音楽配信サービスでPre-add/Pre-saveをしておくと、配信開始後に自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されますので、ぜひご利用ください。

■ キャンペーンページ

https://accelnotes.lnk.to/kenmochitoya_augment

■ キャンペーン応募フォーム

https://forms.gle/3Gu4sQLdbQGZJs9s9

■ 期間

2026年7月14日(火)23:59まで

■ 特典内容

スマートフォン用壁紙

■ 対象の配信サービス

Apple Music

Spotify

Amazon Music

＜キャンペーン参加方法＞

STEP1：キャンペーンページからApple Music 、Spotify、Amazon Musicのうちご自身が使用されているサービスを選択。

STEP2：ご自身のアカウントにログイン、アクセスリクエストを許可

STEP3：ライブラリに追加、“Pre-added”または"Pre-saved”画面をスクリーンショット ※確認画面はいつでも再表示可能です

STEP4：Google フォームに必要事項を入力し、スクリーンショットをアップ。応募完了画面から、スマホ用壁紙画像をダウンロード。

＜Pre-add / Pre-saveとは？＞

対象のデジタル音楽配信サービスにて、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。

前もって Pre-add / Pre-save をしていただくと、配信開始後にご自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。

剣持刀也 1st Mini Album「Augment」商品概要

▼アーティスト

剣持刀也

▼タイトル

Augment

▼発売日

2026年7月15日(水)

▼通常盤

品番：ACN-10075

価格：2,750円(税込)

仕様：CD「Augment」新曲7曲

封入特典：剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】 チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

▼初回生産限定盤A

品番：ACN-10071

価格：6,050円(税込)

仕様：CD+Blu-ray

Disc1：「Augment」新曲7曲

Disc2(Blu-ray)：「制作にまつわるドキュメンタリー映像」

封入特典：封入特典：剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】 チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

▼初回生産限定盤B

品番：ACN-10073

価格：3,520円(税込)

仕様：CD2枚組

Disc1：「Augment」新曲7曲

Disc2(CD)：リアレンジ楽曲・カバー楽曲4曲収録

M1 儀式の唄

M2 エゴロック

作詞・作曲：すりぃ

M3 怪獣

作詞：山口一郎

作曲：山口一郎、岩寺基晴、草刈愛美、岡崎英美、江島啓一

M4 Sharpness…

封入特典：剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】 チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

Illustrator：AKAPii

法人別オリジナル購入特典情報

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：台座付き顔面ハンドスピナー＋ダイカットステッカー3種セット

無償特典：「剣持刀也」学生証

https://shop.nijisanji.jp/TAG_934

▼Amazon.co.jp

メガジャケ

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GYNR4NN4|B0GYNJPGPK|B0GYNXF61Y|B0GYNPP9M4|B0GYNQC4B8|B0GYNPT6TK|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GYNR4NN4%7CB0GYNJPGPK%7CB0GYNXF61Y%7CB0GYNPP9M4%7CB0GYNQC4B8%7CB0GYNPT6TK%7C)

▼アニメイト(オンラインショップ含む)

3形態共通特典：オーロラダイカットステッカー1枚セット（約60mm×80mm）+ロングフォト（約150mm×50mm）

全形態購入特典：A3クリアポスター

初回生産限定盤A：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3469621/

初回生産限定盤B：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3469622/

通常盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3469623/

▼楽天ブックス

アクリルキーホルダー(約50mm×50mm)

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014962788+4580851150605+4580851150629+4580851150643&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014962788+4580851150605+4580851150629+4580851150643&f=O)

▼タワーレコード(オンラインショップ含む/一部店舗除く)

3形態共通特典：デジタルチェックホログラム入りデザインカード(約59mm×86mm)

初回生産限定盤A・B対象 W特典：ノート(A4)

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=7524205

▼HMV(一部店舗除く)

3形態共通特典：フォトカード(約63mm×88mm)

全形態購入特典：クリアファイル(A5)

https://www.hmv.co.jp/news/article/260423139/

▼Sony Music Shop

リリース記念レプリカチケット(約200mm×70mm)

https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=77701133&cd=77701133(https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=77701133&cd=77701133)

▼セブンネットショッピング

缶バッジ(約44mm)

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=kenmochitoya20260715&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=kenmochitoya20260715&searchKeywordFlg=1)

剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】

▼開催概要

・公演名：剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】

・開催日時：2026年10月11日(日) OPEN16:30 / START18:00

・会場：Kアリーナ横浜

・出演者：剣持刀也

・ゲスト：葛葉 他

・イベント特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kenmochi_fes/

▼チケット販売スケジュール

・剣持刀也 1st Mini Album「Augment」シリアル先行抽選

受付期間：2026年7月15日(水) 12:00～2026年8月12日(水) 23:59

お申し込み：https://eplus.jp/kenmochi_fes/sp/

・総合ファンクラブ先行抽選

受付期間：2026年8月14日(金) 12:00～2026年8月23日(日) 23:59

お申し込み：https://eplus.jp/kenmochi_fes/fc/

・イープラス先行抽選

受付期間：2026年8月26日(水) 12:00～2026年9月6日(日) 23:59

お申し込み：https://eplus.jp/kenmochi_fes/

・一般販売(先着)

受付期間：2026年9月20日(日)12:00～

お申し込み：https://eplus.jp/kenmochi_fes/

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#虚空狂宴



剣持刀也 プロフィール

▪️ライバー名

剣持刀也(けんもちとうや / Kenmochi Toya)

▪️プロフィール

16歳の高校2年生。剣道部所属の隠れまじめ系男子。

普段は周りと合わせてじゃれているがダメな時はダメという。

以前から他の人の配信を見るのが好きで、その憧れから始めた。

練習のしすぎで怪我が絶えないので、常に救急セットを所持している。

▪️主なリンク先一覧

剣持刀也 YouTube CH：https://www.youtube.com/channel/UCv1fFr156jc65EMiLbaLImw

剣持刀也 X：https://x.com/rei_Toya_rei

にじさんじ公式HP 剣持刀也(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/toya-kenmochi

にじさんじストア 剣持刀也 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1014

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸