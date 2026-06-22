「旅×キレイ」を発信する『kirei note』、初のリアルイベント「THE FIRST MEET EVENT」を7月20日に開催

株式会社パイロットン

株式会社パイロットンが運営する美容・ライフスタイルメディア『kirei note』は、2026年7月20日（月・祝）、初となるリアルイベント『kirei note THE FIRST MEET EVENT』を東京都渋谷区にて開催いたします。

kirei noteは、「旅×キレイ」をテーマに、美容、ライフスタイル、ウェルネス、カルチャーなど、日々を豊かにする情報を発信してきました。旅先で出会う風景や文化。毎日の暮らしを心地よくするアイデア。環境に配慮した選択やサステナブルなライフスタイル。私たちは、「私も、あなたも、地球もキレイに」を合言葉に、自分自身だけでなく、社会や環境にも目を向けるきっかけを届けてきました。

そして今回、オンライン上で育まれてきた読者やブランドとのつながりを、リアルの場へと広げる新たな挑戦として、『kirei note THE FIRST MEET EVENT』を開催いたします。

オンラインからリアルへ

kirei noteではこれまで、多くのブランドや商品、そして魅力的な活動を行う人々を取材し、その想いやストーリーを発信してきました。記事やSNSを通じて生まれた出会いは数多くありますが、その一方で、「実際に商品を手に取ってみたい」「記事で見たあの人に会ってみたい」「同じ価値観を持つ人たちとつながりたい」という声も少しずつ増えてきました。

そんな想いを形にしたのが、『kirei note THE FIRST MEET EVENT』です。記事の中で出会った人やブランド、ストーリーとリアルにつながる場所として。そして、読者・ブランド・クリエイターが垣根を越えて交流できる場所として。kirei noteらしい、あたたかく心地よいコミュニティイベントを目指しています。

テーマは「はじめまして -Hello me-」

イベントタイトルである『kirei note THE FIRST MEET EVENT』には、新しい出会いへの想いを込めています。記事で見ていたブランドに出会う、SNSで気になっていた商品を体験する、これまで画面越しに見ていた人と会話をする、そして、同じ価値観を持つ人たちとつながる。そんな「はじめまして -Hello me-」が生まれる場所をつくりたいと考えています。

今回のイベントは、大規模なフェスティバルではありません。kirei noteとして初めて開催する、小さなリアルイベントです。だからこそ、出会いや会話を大切にしながら、来場者一人ひとりに楽しんでいただけるアットホームな空間を目指しています。

美容・ライフスタイル・カルチャーを体感する1日

会場では、美容・ライフスタイルブランドによる体験・販売ブースをはじめ、トークイベントやライフスタイル体験コンテンツなど、多彩な企画を予定しています。

また、kirei note AWARD受賞ブランドや、これまでの記事で紹介してきた商品・ブランドとの出会いを楽しめる展示企画も展開予定です。さらに、サステナブルな暮らしを身近に感じられるコンテンツや、こだわりのフードコンテンツなどもご用意。美容だけにとどまらず、ライフスタイルやカルチャーを含めた多様な“キレイ”を体感できるイベントとして開催します。

モデル・佐藤ありささんによる特別トークイベントを開催（事前予約制）

本イベントでは、モデル・佐藤ありささんを迎えた特別トークイベントを開催いたします。

ドイツ在住の佐藤ありささんにちなみ、ドイツビールとドイツのフィンガーフードを楽しみながら、ミニクイズコーナーや質問タイムなど、一緒に楽しいひとときをお過ごしいただけます。

記事やSNSだけでは伝わらないリアルな声や価値観に触れられる機会として、参加者の皆さまにお楽しみいただける内容を予定しています。

本トークイベントは、事前予約制となります。

※チケットの販売など、詳しくはkirei noteの公式Instagramをご確認ください。

https://www.instagram.com/kirei_note/

出展予定ブランド

kirei note AWARD受賞ブランドを中心に、美容・ライフスタイルブランドが出展予定です。

- マルティナ- CONC- p/d- LINK+U- キユートピア- プリマヴェーラ

※出展ブランドは追加・変更となる場合があります。

体験コンテンツ

会場では、商品体験や販売だけでなく、ライフスタイルを豊かにするコンテンツも展開予定です。

- 占星術ミニセッション（事前予約制）- サステナブルな暮らしを考える体験ブース （洗剤量り売り、古着マーケットなど）- ヴィーガンスイーツ販売

など、記事だけでは伝えきれないリアルな体験をお届けします。

※各コンテンツ内容の詳細は、随時Instagramにて発信します。

※体験コンテンツは追加・変更となる場合があります。

【開催概要】

事前来場予約受付中

- 名称：kirei note THE FIRST MEET EVENT- 開催日：2026年7月20日（月・祝）- 開催時間：11:00～18:00（※一部事前予約制コンテンツは異なる）- 会場：TranceWORKS青山ビル 1F・2F 東京都渋谷区渋谷2-2-17- 参加費：無料（※一部事前予約制コンテンツあり）- 主催：kirei note編集部（運営：株式会社パイロットン）

当日ご来場も大歓迎ですが、事前の来場予約をおすすめしております。

事前ご予約の上、来場いただいた方には、コスメサンプルや現品アイテムをプレゼントします。

尚、会場内の状況により入場制限をさせていただく場合がございます。

記事やSNSでは伝えきれない、“リアルなkirei note”をぜひ体感してください。

▼事前来場予約はこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqrpPEc40L-4r_GpnWg1tRsvkXZpwu1-Zr5Q7TytnqmsqXOA/viewform?usp=dialog

最新情報はInstagramで発信中

イベントの追加コンテンツや出店ブランド情報、開催までのストーリーは、kirei note公式Instagramにて随時発信しています。ぜひフォローして、イベント当日までの準備や舞台裏もお楽しみください。

▼Instagram

https://www.instagram.com/kirei_note/

kirei noteについて

kirei noteは、「旅×キレイ」をテーマに、美容・ライフスタイル・ウェルネス・カルチャーなど、日々を豊かにする情報を発信するWebメディアです。

記事を通じた情報発信だけでなく、アワード事業やイベント、コミュニティ活動を通じて、人・ブランド・ストーリーをつなぐ取り組みを行っています。

『kirei note THE FIRST MEET EVENT』は、オンラインで育まれてきたつながりをリアルへ広げる最初の一歩です。kirei noteはこれからも、新しい出会いと発見を生み出すメディアとして、人と人、人とブランド、人とストーリーをつなぐ場づくりに挑戦してまいります。

メディア概要

媒体名：kirei note（キレイノート）

運営：株式会社パイロットン kirei note編集部

URL：https://kireinotes.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kirei_note/

X：https://x.com/kireinote0915

LINE: https://linevoom.line.me/user/_dQ5OfWzXDwAaYNvDpwFEBtYR7hmPjV4ky3i__iQ

（総フォロワー数28万人超）

会社概要

会社名：株式会社パイロットン

所在地：東京都千代田区内神田1丁目14-8 KANDA SQUARE GATE 3F

事業内容：TV・OTT・SNS・紙媒体における広告運用、ダイレクトマーケティング活動支援、その他広告・動画を使った販促・集客・PR活動支援、自社マーケティング事業の展開実施（メディア事業など）

設立：2012年8月

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 栗田 浩行

HP：https://pilotton.jp/

本件に関する問い合わせ先

株式会社パイロットン

kirei note編集部

橋本・天野・三原

TEL：03-6262-9855

MAIL：info@kireinotes.com