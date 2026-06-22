AND2BLE（アンダブル）、『THE SHOW』でデビュー初1位の快挙… グローバルファンダムの火力を証明し「THE K-POP Cheer Up!」第3段階を達成！

株式会社ビックジャパン

新鋭ボーイズグループ・AND2BLE（アンダブル）が、デビューと同時に音楽番組1位のトロフィーを手にし、グローバル音楽市場の注目を集めています。さらに、グローバルファンの参加によって進行された「THE K-POP Cheer Up!（ザ・ケーポップ・チアアップ）」プロジェクトでも最終段階である第3段階を達成し、「注目のグローバルルーキー」として圧倒的なマイルストーンを打ち立てました。

AND2BLEは、6月2日に放送されたSBS Lifeの『THE SHOW（ザ・ショー）』第394回において、デビュー後初となる1位を獲得し、急速な成長ぶりを証明しました。『THE SHOW』は、BTS、NCT DREAM、ENHYPENなど、世界的人気アーティストたちが初のトロフィーを掲げ、スターの座を確固たるものにしてきたK-POPの代表的な登竜門だ。AND2BLEはデビュー直後にこの系譜を受け継ぎ、次世代K-POPの主役としての可能性を証明いたしました。

1位達成直後に開催された、ファン密着型のプライベートパーティー『FANPOPTY（ファンポップティ）』でも、AND2BLEの存在感は眩い輝きを放ちました。精鋭ファンダム約300人と共にした現場で、メンバーたちはステージの舞台裏トークやライブ、パフォーマンスを披露し、ファンと高密度な絆を形成しました。ファンと最短距離で交感する『FAN POPTY』第1回のAND2BLE編は、9日にグローバルライブ配信サービス「BIGC ON（ビックオン）」を通じて世界独占先行公開され、YouTubeチャンネル「THE K-POP」を通じても世界中への拡散を続けています。

これと連動して進行された「THE K-POP Cheer Up!」プロジェクトは、グローバルファンダムの熱量を測る指標として注目を集めました。ファンがBIGCのファンダムサービス「BIGC CHOICE（ビックチョイス）」を通じて結集し応援を送ると、達成段階に応じてアーティストのための大型プロモーションリワードが段階的に実現される仕組みです。

第1回のAND2BLE編は、グローバルファンの積極的な参加に後押しされ、瞬く間に1～3段階のリワードをすべて解禁しました。これにより、▲グローバルメディア広報 ▲ソウル地下鉄主要駅のCMボード広告 ▲明洞ショッピングストリートでの大型屋外広告（OOH）など、オン・オフラインを網羅するAND2BLEのためのプロモーションが順次行われる予定です。

デビューと同時に音楽番組で初のトロフィーを手にしたことから、グローバルファン参加プロジェクトの第3段階達成に至るまでの一連の成果は、新人グループとしては極めて異例の歩みです。特にデビュー直後から『THE SHOW』、『FANPOPTY』、「THE K-POP Cheer Up!」プロジェクトを通じてグローバルファンの強力な結束力を証明しており、次世代K-POPのスーパールーキーとしての立力を急速に拡大しています。

BIGCの関係者は、「AND2BLEの初の音楽番組1位と「Cheer Up!」第3段階の達成は、国境を越えて心を一つにしてくださったグローバルファンの皆様が作り出した大変意味深い結果です」とし、「今後もK-POPアーティストがより多くのグローバルファンと出会えるよう、様々なコンテンツやプロジェクトを継続的に披露していく計画です」と明らかにした。

ビック（BIGC）

BIGCはチケット、AIライブ、コマース、グローバル投票など、グローバル公演市場に不可欠なコアソリューションをオールインワンで提供し、急成長を遂げてきたエンターテック企業です。現在は世界230余カ国、360万人のファンダムを確保し、そのグローバルな影響力を証明しています。BIGCは今回の伝統メディアとの結合を足がかりに、既存の限界を超える革新的なメディアモデルを披露し、グローバルK-POP市場の構図を塗り替えるメガトレンドを創出していく予定です。