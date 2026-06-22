アソビュー！、50組100名様に当たる「MIRACLE WORLD」入館ペアチケットプレゼントキャンペーンを2026年6月22日（月）より開催！

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://app.adjust.com/138x1dst、以下：アソビュー！）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下：当社）は、光・音・映像、香りが融合した“没入型アート空間”「MIRACLE WORLD（ミラクルワールド）」とのタイアップ企画として、抽選で50組100名様に＜入館ペアチケット＞が当たるプレゼントキャンペーンを2026年6月22日（月）より開始いたします。

2025年12月に大阪・なんばに誕生した MIRACLE WORLD（ミラクルワールド）。一歩地下へ足を踏み入れれば、異世界に入り込んだような圧倒的な没入感を楽しめます。今回のキャンペーンでは、友人やパートナー、ご家族と時間を忘れて夢中になれるペアチケットをプレゼント。SNS映えするスポットもたくさんあります。天候を気にせず、非日常感を味わいましょう。

「MIRACLE WORLD」入館ペアチケットプレゼントキャンペーン概要

- キャンペーン名：MIRACLE WORLD＜入館ペアチケット＞プレゼントキャンペーン- 賞品：MIRACLE WORLD＜入館ペアチケット＞※大人（13歳以上）、子供（4～12歳）など券種問わず、どなたでもご利用いただけます。※3歳以下は無料（チケット不要）です。※12歳以下のお子様は18歳以上の保護者同伴が必要です。※2026年6月29日（月）～2026年8月31日（月）までご利用いただけるチケットです。※営業時間・定休日等につきましては別途、施設公式サイトにてご確認ください。- 応募期間：2026年6月22日（月）10:00～2026年6月28日（日）23:59- 応募資格：アソビュー！アカウントをお持ちの方、または当選後にアソビュー！アカウントを作成いただける方／日本国内在住／本規約に同意いただける方（未成年者は親権者の同意が必要）- 応募方法：下記Googleフォームにて、必要事項（氏名・電話番号・メールアドレス）を入力してご応募ください※Googleフォームに記入したメールアドレスと、アソビュー！に登録（または登録予定）のメールアドレスが一致しない場合、抽選対象外となります。- 応募URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo94AKJOhwS1nzr7mC9uPQ3Q5-imddfu3GYZbpkQxFwT-8fQ/viewform- 当選発表：2026年6月29日（月）～30日（火）頃にアソビュー！アカウントにご登録のメールアドレス宛に当選案内を送付いたします。※当選発表日は、運営上の都合により前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。規約（抜粋）- 当キャンペーンにご当選された場合、電子チケットでのご提供となります。お受け取りにはアソビュー！のアカウントが必要となります。- 本キャンペーンの運営に関して、当社が必要と判断した場合には、予告なく応募条件の変更、本キャンペーンの中断・終了、その他適切な措置を講じることができるものとします。- 本キャンペーンの当選商品を第三者に無償で譲渡することができますが、転売することはできません。- そのほか詳細は、下記 キャンペーン応募規約 をご確認ください。キャンペーン応募規約：https://www.asoview.com/note/7689/アソビュー！について

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、"遊び"が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/