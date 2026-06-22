離島の魅力と課題を学び、実践につなげるプログラム―対馬サステナブルアイランドカレッジの受講生を募集します！

対馬市

長崎県の国境離島・対馬はいま、人口減少や地域の担い手不足といった社会課題、海洋ごみや気候変動といった地球規模の大きな変化に直面しています。しかし、こうした困難な状況は、世界に先駆けて新しい解決策を生み出す「チャンス」でもあります。

対馬サステナブルアイランドカレッジは、対馬の豊かな自然と暮らしを次世代へ引き継ぎ、誰もが取り残されない島（サステナブルアイランド）を目指すための「学びと実践の場」として開講しました。

１年間のプログラムを通じて、大学や企業などの専門家からの指導や、受講生同士の交流・協働を通じて学びを深め、その成果を実践活動や将来的な事業化・社会実装化へ繋ぎます。

対馬市民はもちろんのこと全国から学生や社会人、地域プレイヤーまで熱意あふれる受講生を迎え入れ、オンラインでの専門家による講義やゼミ活動などのプログラムを展開予定です。SDGsや社会課題に関心のある方、対馬にゆかりのある方、また「地域に関わる力をつけたい」「対馬での実践活動に取り組みたい」と思う方には、絶好の学びと実践の機会です。

多くの方の、受講を心よりお待ちしております。

【概要】

●募集内容・定員

１.オンライン講義聴講生（定員なし）

２.実践ゼミ受講生（（環境、しまづくり、ビジネス）・各ゼミ5～6名程度）

●募集締切 2026年7月20日（月）

●受講資格

・対馬市民

・対馬出身者又は対馬に居住したことがある方

・調査研究、実習、旅行などで来島した経験を持つ対馬ファン、対馬リピーター

・対馬にゆかりのある方（仕事やプライベートでの交流、家族・知人等が対馬にいるなど、対馬との

接点をお持ちの方）

・上記に関わらず実践ゼミ活動での来島を前提とした島外の方

・その他、学長（市長）が特に認めるもの

●受講料

無料。

ただし、受講に必要なパソコン、webカメラ、イヤホンマイク、インターネット環境、必要に応じてゼミ活動に係る教材費、対馬市内で開催される実習、成果発表会等に係る来島旅費、市内宿泊費は受講生負担です

●受講期間

2026年7月25日～2027年2月28日

●詳細・お申込は対馬サステナブルアイランドカレッジポータルサイトをご覧ください。

https://tsushimaglocal-u.com/recruit/