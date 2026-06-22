hokan、三井住友海上とAIを活用した代理店自己点検の対話支援ツールを開発

株式会社Hokanグループ

「適正な営業活動」と「組織の強固な監査体制」を実現するクラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」を提供する株式会社hokan（ホカン、本社：東京都中央区、代表取締役社長：横塚 出、以下：当社）は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループの三井住友海上火災保険株式会社（代表取締役社長：海山 裕、以下「三井住友海上」）と連携し、AIを活用した代理店自己点検の対話支援ツールを開発しました。

本ツールは、三井住友海上が保有する代理店監査情報・顧客アンケートなどの保険会社独自のデータをAIが分析し、代理店の自己点検回答に対して最適な対話や改善に向けた取組内容を作成してサポートします。これにより、保険会社による均質で深度ある代理店対話を組織的に実現することで、健全かつ適切な保険募集を実施するための代理店体制整備やお客さま本意の業務運営の推進を後押しします。

１．背景および本件の意義

2026年度より、損害保険会社による保険代理店に対する指導等を補完するための業界共通の枠組みとして、一般社団法人日本損害保険協会による「代理店業務品質評価制度」の運営が開始されました。

本制度では、保険募集の品質を確保・向上させるため、業界共通の評価基準に沿った自己点検チェックに主体的かつ自律的に取り組むことが求められています。また、保険会社においても、代理店の適切な業務運営を支援するため、対話をベースとした均質で実効性のある指導力が期待されています。当社は、代理店業務における品質向上と保険会社による指導の均質化という課題を、テクノロジーで解決すべきものと捉え、三井住友海上と連携し、本ツールを開発しました。

近年、保険業界においては、お客さま本位の業務運営やガバナンス強化が共通テーマとして一層重視されており、保険会社と保険代理店の連携を支えるデジタル基盤の重要性が高まっています。こうした業界の潮流のもと、当社は創業以来、「保険業界流通のプラットフォーム構築」をビジョンに掲げ、保険会社・代理店・お客さまの三者すべてにとって意義のある仕組みづくりこそが、業界の持続的な発展に不可欠であると捉え、業界課題の解決に資するプロダクト開発に取り組んでまいりました。

本件は、業界共通の課題である「代理店指導品質の標準化」という領域において、その考え方を保険会社と連携して具現化したものであり、業界全体の品質向上に資する取り組みであると位置づけております。

２．本ツールの特徴

対象代理店の代理店監査情報・顧客アンケートなどの当社独自の実態データを基に、代理店の自己点検チェックシートの回答と実際の業務運営に乖離がないかＡＩが分析します。その上で、代理店ごとの特性や課題を分析し、保険業法や関連法令、保険会社の代理店業務マニュアル等と照らし合わせて、より良い保険募集の実現に向けた改善ポイントや対話アドバイスをＡＩが作成します。また、代理店との対話やフィードバック内容の記録・管理が可能です。

３．今後の展開

今後も、保険業界を取り巻く環境変化や法令改正等に対応し、本ツールの機能拡大等、代理店の体制整備を後押ししていきます。

これにあわせ、当社は、今後も保険業界の業務品質向上やガバナンス強化といった共通課題に向き合うテクノロジーパートナーとして、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

■保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」の概要

主に保険代理店を対象とする顧客・契約管理システム「hokan(R)︎」は、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国47都道府県の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・当システムの利用顧客である保険募集人の要望に沿ったプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。生保・損保・企業内代理店、銀行系代理店など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。

hokan紹介ページ：https://www.hkn.jp

お問い合わせページ：https://hkn.jp/contact/

※hokan及びhokanロゴは、株式会社hokanの商標または登録商標です。

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界に適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/