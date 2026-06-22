【夏の頭皮エチケット】満員電車でヒヤリ…「もしかして私、ニオっている？」対人距離が縮まる場面で高まるニオイの不安

株式会社4life

リアスクリニック（https://riahsclinic.com/(https://riahsclinic.com/)）（所在地：東京都中央区）は、夏場の頭皮の汗や皮脂によるベタつきやニオイが気になる30～50代の女性を対象に、「夏場の頭皮の汗や皮脂によるベタつきやニオイ対策」に関する調査を実施しました。

夏の厳しい暑さの中、ふとした瞬間に自分の頭皮のニオイやベタつきにハッとし、「周囲に気づかれているかもしれない」と不安になった経験はありませんか。

不快感を和らげるために、シャンプーを変えたり洗髪回数を増やしたり、スカルプブラシを試したりと、ケアをしている方も多いはずです。

しかし、そうした自己流の対策を重ねても手応えを感じられず、自分に合うケア方法やシャンプーがわからない「シャンプー難民」になっているケースもあります。

では、実際に夏の頭皮トラブルに悩まされ、今の対策に限界を感じている女性はどのくらいいるのでしょうか。

また、頭皮環境を整えるために、どのようなアプローチが求められているのでしょう。

夏の頭皮のニオイ、気になり始めるのは何月？人との距離が近づく職場や電車内でヒヤッとしたとの声も

はじめに、「夏場の頭皮の汗や皮脂によるベタつきやニオイが気になり始めるのはいつ頃からか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『5月中旬以前（20.6％）』

『5月下旬～6月上旬（27.6％）』

『6月中旬～6月下旬（24.9％）』

『7月上旬～7月中旬（18.3％）』

『7月下旬～8月上旬（6.5％）』

『8月中旬以降（2.1％）』

約半数の方が「5月下旬～6月下旬」にかけての梅雨入り前後のタイミングで、頭皮のベタつきやニオイを気にし始めていることがわかります。

また、「5月中旬以前」から気になり始める方も約2割おり、気温や湿度が上昇し始める時期に、多くの方が不快感を抱き始めていることがうかがえます。

では、自身のニオイが気になったり、他人の目が気になったりするのはどのようなときなのでしょうか。

「夏場の頭皮の汗・皮脂によるベタつきやニオイについて、『周囲に気づかれているかも』とヒヤッとしたり、自分で気になったりする場面はあるか」と尋ねたところ、『職場や外出先で、隣の人と近づいたとき（45.9％）』と回答した方が最も多く、『電車やエレベーターなど、人との距離が近いとき（45.4％）』『夕方、髪の根元がベタついて清潔感が気になったとき（36.2％）』と続きました。

職場や電車内といった、他人との距離が近づく場面において、多くの方が不安を感じている傾向が見られます。

これは、「周囲に気づかれて不快な思いをさせていないか」という対人関係への配慮やエチケット意識の高さが背景にあると考えられます。

また、「夕方のベタつき」も上位に挙がっており、ニオイに対する不安だけでなく、清潔感の低下もストレスの要因になっているようです。

実際に、どのようなときに他人のニオイが気になったり、自分のニオイに気づいてヒヤッとしたりしたのでしょうか。

詳しく聞きました。

■他人のニオイで不快になった・自分のニオイでヒヤッとしたときとは？

・汗だくになった状態で建物に入ったとき（30代／北海道／会社員）

・枕に皮脂やニオイが染み付いていて不快になった（30代／宮城県／パート・アルバイト）

・満員電車に乗ったときや座っているときに横の方からにおう（40代／京都府／経営者・役員）

・運動して汗をかいたときに自分自身がニオイを感じるとき周囲にも気づかれるんじゃないかとヒヤッとする（40代／東京都／パート・アルバイト）

・接客していて男性の方を相手しているときに汗のニオイがキツく息を止めて作業をした（50代／愛知県／パート・アルバイト）

自身の汗のニオイに気づいて「周囲にどう思われているか」と焦る方がいる一方で、満員電車や接客中など逃げ場のない状況で他人のニオイに直面し、不快感を覚えたという体験談も寄せられました。

他人のニオイに対して不快感を覚えた経験があるからこそ、「自分も周囲に同じ思いをさせているのではないか」という不安が強まっていると考えられます。

夏の頭皮のベタつきやニオイ、原因は汗や皮脂だけではない？約9割が「頭皮環境も関係している」と回答

自身の頭皮について、どのような対策を取り入れているのでしょうか。

「夏場の頭皮の汗や皮脂によるベタつきやニオイを軽減するために、どのような対策をしているか」と尋ねたところ、『シャンプーを変える（16.8％）』と回答した方が最も多く、『スカルプブラシを使用する（13.3％）』『ドライシャンプー（スプレー・シートなど）を使用する（12.0％）』となりました。

『シャンプーを変える』と回答した方が最も多く、まずは毎日のバスタイムに手軽にできる対策から始めている傾向がうかがえます。

次いで、『スカルプブラシ』や『ドライシャンプー』といった専用アイテムの使用が上位に挙がりました。

基本の洗浄アイテムを見直すだけでなく、頭皮を直接ケアするアイテムや、外出先でも不快感を抑えられるアイテムを併用するなど、それぞれの生活シーンに合わせた対策を取り入れている様子がうかがえます。

中でも、「スカルプブラシ」を使用している方はどのような変化を感じたのでしょうか。

前の質問で『スカルプブラシを使用する』と回答した方に、「スカルプブラシを使用してどのようなメリットがあったか」と尋ねたところ、『頭皮のコリがほぐれてリラックスできた（66.7％）』と回答した方が最も多く、『シャンプーの泡立ちが良くなった（39.3％）』『顔のむくみが取れた・リフトアップしたように感じる（31.9％）』と続きました。

洗髪時のすっきり感や泡立ちだけでなく、マッサージによるリフレッシュ効果や、顔周りのすっきり感といったメリットを感じている方が多いことがわかります。

毎日の疲れを癒やし、自分を磨くことにも役立っているようです。

では、頭皮のベタつきやニオイと頭皮環境との関連性はどのように認識しているのでしょうか。

「夏場の頭皮のベタつきやニオイは、汗や皮脂だけでなく、頭皮環境の乱れも関係していると思うか」と尋ねたところ、約9割が『とても関係していると思う（27.5％）』『ある程度関係していると思う（63.4％）』と回答しました。

大多数が、夏場の頭皮のベタつきやニオイは汗や皮脂の分泌だけでなく、頭皮環境の乱れも関係していると認識していることが明らかになりました。

続いて、「普段のシャンプーや頭皮ケアで、頭皮環境まで意識したケアができていると思うか」と尋ねたところ、約6割が『全くできていないと思う（9.5％）』『あまりできていないと思う（47.6％）』と回答しました。

日々のケアにおいて、頭皮環境まで意識できていると思う方は約4割にとどまり、多くの方が「自分の現状のケアは不十分である」と認識していることが浮き彫りになりました。

頭皮のコンディションを整える必要性を感じていながらも、いつものシャンプーだけでは限界を感じていたり、具体的にどのような方法がよいのかわからなかったりする方が多いと考えられます。

頭皮環境を整えるシャンプーに期待すること、1位は「毛穴の皮脂や汚れをしっかり落とせること」

「夏場の頭皮のベタつきやニオイ、将来の髪への不安をきっかけに、シャンプー選びで迷ったことはあるか」と尋ねたところ、半数以上が『頻繁にある（11.5％）』『たまにある（44.7％）』と回答しました。

迷ったことがある方が半数を超えており、夏場の頭皮のベタつきやニオイという直面している不快感と、将来の髪の健康という中長期的な不安の双方をケアできる製品を見つけることの難しさがうかがえます。

では、理想とするシャンプーの条件とは一体どのようなものなのでしょうか。

「頭皮環境を整えるためにシャンプーを選ぶ際、どのようなポイントを重視したいか」と尋ねたところ、『毛穴の皮脂や汚れをしっかり落とせること（56.4％）』と回答した方が最も多く、『頭皮に優しい成分であること（49.2％）』『髪のダメージケアや指通りが良くなること（39.4％）』と続きました。

夏特有のベタつきやニオイから「洗浄力」を求める声が最多となる一方で、半数近くが「成分の優しさ」も重視していることがわかりました。

また、ダメージケアなど仕上がりを重視する声も多く、「汚れを落とす・頭皮を守る・髪を整える」という多機能性が求められていることがうかがえます。

最後に、「発毛専門クリニックが開発した、頭皮環境を整えるためのシャンプーがあるとしたら、どのような点に期待するか」と尋ねたところ、『汗・皮脂・ニオイを根本からケアできそう（41.5％）』と回答した方が最も多く、『自分の頭皮に合ったケアができそう（35.3％）』『頭皮環境を整えられそう（35.2％）』と続きました。

汗・皮脂・ニオイに対する専門的なケアや、頭皮環境を整えることへの期待が大きいことがうかがえます。

また、「自分の頭皮に合ったケア」のニーズも高く、長年の悩みに対して的確にアプローチしてくれる、専門的なケア製品が求められているようです。

まとめ：夏場の頭皮の悩みに直面する女性たちが求めるケア製品とは？

今回の調査で、30～50代の女性の多くが、夏の本格化を前にした5月頃から頭皮のベタつきやニオイに悩まされている実態が明らかになりました。

職場や電車内といった「他人との距離が近づく空間」において、自身のニオイが周囲に不快感を与えていないかと不安を感じている傾向が見られます。

エチケットとしての清潔感が重視される現代において、頭皮のコンディションは女性の自己肯定感や対人関係のストレスに直結する重要な要素となっています。

こうした不快感に「頭皮環境の乱れ」も関係していると約9割が認識しているにもかかわらず、頭皮環境まで意識したケアができていると思う方は約4割にとどまりました。

多くの方が日々のケアに不足を感じており、「原因はわかっているのに適切な対処法がわからない」という壁にぶつかっている状況が浮き彫りになりました。

半数以上がシャンプー選びに迷ったことがあり、自分に最適なケア製品を見つけられない、いわゆる「シャンプー難民」となっている層もいるようです。

これらの結果から、夏の頭皮トラブルに悩む女性たちが本当に求めているのは、一時的にニオイをごまかす表面的な対策ではなく、将来の髪の健康も見据えて頭皮環境を健やかに保つケア製品であるといえます。

発毛専門クリニックによるアプローチにも期待が寄せられており、確かな根拠に基づいた信頼できる対策が、今後ますます求められそうです。

女性の薄毛専門のリアスクリニックが開発したシャンプー&トリートメント

RIAHS エキスパートケア シャンプー＆トリートメント

女性専用の毛髪治療を行うリアスクリニックが開発したエキスパートケア シャンプー&トリートメントです。

01.オリジナル成分多数配合！6つの注目成分

洗浄力のあるシャンプーと6つの注目成分が、髪にハリ・コシを与えてボリューム感アップを実現！

トリートメントは髪のキューティクルを補修し、しっとりまとまる美しいハリ・ツヤのある髪をつくります。

02.天然成分配合！7つの無添加処方のシャンプー

7つの無添加処方で髪や頭皮を守る。乾燥しがちな髪や頭皮を優しくしっかりとケア。

・アルコール（エタノール）・パラベン（防腐剤）・鉱物油・合成着色料・石油系界面活性剤・シリコン・4級カチオン（界面活性剤の中で最も刺激が強い）

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開発期間約3年＆試作10回以上でリアスクリニック銀座のメディカルスタッフ全員が満足のいく仕上がりを実現。

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トロっと濃密なサロン品質！とろとろテクスチャーのトリートメントが柔らかく髪にすーっとのびて、サラサラなのにまとまりのある仕上がりを実現。

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香水からインスピレーションを受け、ゼロから香料を製造。

■商品一覧

RIAHS エキスパートケア シャンプー

・内容量：300ml

・価格：4,500円 (税込価格 4,950円 )

医療機関が開発した究極のシャンプー

女性専用の毛髪治療を行うリアスクリニックが開発したエキスパートケア シャンプーです。

RIAHS エキスパートケア トリートメント

・内容量：300ml

・価格：4,500円 (税込価格 4,950円 )

医療機関が開発した究極のトリートメント

女性専用の毛髪治療を行うリアスクリニックが開発したエキスパートケア トリートメントです。

詳しくはこちら :https://riahs-store.co.jp/

毎日のヘアケアで頭皮環境を整えることは、夏場のベタつきやニオイ対策の第一歩です。さらに、抜け毛や薄毛、ボリュームダウンなどの悩みがある場合は、専門的な診断を受けることで、自分に合ったケアや治療の選択肢を知ることができます。

夏場の頭皮のベタつきに悩む女性の味方に。女性専門の薄毛治療『リアスクリニック』

リアスクリニックは、加齢・体質変化に伴う薄毛・ボリュームダウンに悩む女性に向けた、女性専門の薄毛治療クリニックです。

「効果がわからない自己流ケアに限界を感じている」「自分の髪質や頭皮の状態を根本から知りたい」という女性の思いに寄り添い、専門的な原因解明と医学的アプローチによる治療をご提供しています。

■パーソナルメディカル発毛の4つの特長

・Personal1 毛髪診断士による無料の頭皮診断

日本毛髪科学協会認定「毛髪診断士」の有資格者が発毛・育毛のプロとして頭皮を診断します。

・Personal2 毎月受けられる無料血液検査

毎月無料で血液検査を実施いたします。

・Personal3 オリジナル治療薬＆メソセラピー

より安心して発毛を実感してほしい、という想いから検査結果をもとにオリジナル発毛薬やオリジナルメソセラピーの成分配合を変え、より適した治療をご提供しています。

・Personal4 秘密厳守で完全予約・完全個室制

不安やストレスなく安心感をもって通っていただきたいという想いから、通っていることが周囲にも知られず、安心して治療に臨める環境面のケアにも十分な配慮を行っています。

医師紹介

リアスクリニック 人見 佳代

当院ほど真摯に発毛治療と向き合っているクリニックは他にないと自負しています。

私たちはAGA分野の国際学会にも参加し、常に世界最新の情報に基づいた治療を提供することを目指しています。

クリニックで皆様にお会いし、真心を込めた治療を提供できることを心から願っています。

所属学会

日本抗加齢医学会、再生医療抗加齢学会、日本臨床毛髪学会、日本精神神経学会、アジア毛髪外科学会（AAHRS）正会員、国際毛髪外科学会（ISHRS）準会員

・治療内容の詳細はこちら：https://riahsclinic.com/treatment/

・無料カウンセリング予約URL：https://riahsclinic.com/counseling/

・無料カウンセリング予約LINE：https://page.line.me/658fxjgt?openQrModal=true

■リアスクリニック 銀座院

所在地：東京都中央区銀座2-10-11 マロニエ通り銀座館6F

TEL：0120-822-877

診療時間：平日 11：00～20：00

土日 10：00～19：00

休診日：不定休

■リアスクリニック 横浜院

所在地：神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル26F

TEL：045-577-0608

診療時間：平日 11：00～20：00

土日 10：00～19：00

休診日：不定休

■リアスクリニック 名古屋院

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4-８ エニシオ名駅4F

TEL：0120-00-8661

診療時間：平日 11：00～20：00

土日 10：00～19：00

休診日：年末年始

調査概要：「夏場の頭皮の汗や皮脂によるベタつきやニオイ対策」に関する調査

【調査期間】2026年6月10日（水）～2026年6月11日（木）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,014人

【調査対象】調査回答時に夏場の頭皮の汗や皮脂によるベタつきやニオイが気になる30～50代の女性と回答したモニター

【調査元】リアスクリニック（https://riahsclinic.com/）

【モニター提供元】サクリサ