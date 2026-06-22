アイス好きに贈る！全国のご当地アイスが集う「Ice to meet you～日本のアイスに出会う夏～」ＫＩＴＴＥ大阪で開催！

JPビルマネジメント株式会社

巨大なアイスガチャをはじめ、館内を巡りながら楽しむアイススタンプラリーなどアイスラバー必見のイベントが満載！

「Ice to meet you～日本のアイスに出会う夏～」

特設ページ：https://osaka.jp-kitte.jp/ice_to_meet_you/

アイスラバー必見のイベントが目白押し！

日本郵政不動産株式会社(東京都千代田区､代表取締役社長 池田 明)およびJPビルマネジメント株式会社(東京都千代田区､代表取締役社長 三宅 正博)が運営する「ＫＩＴＴＥ大阪」(大阪府大阪市北区梅田3丁目２番２号) は､2026年7月1日（水）～7月26日（日）までの期間、全国のご当地アイスなどが楽しめるアイスイベント「Ice to meet you～日本のアイスに出会う夏～」を開催します。

各地域の食や文化と出会えるアンテナショップが揃い、「unknown（まだ知らない魅力との出会い）」をテーマに掲げるＫＩＴＴＥ大阪ならではの取り組みとして、この夏は“アイス”を切り口に新たな発見をお届けします。

本イベントは、全国各地の個性豊かなご当地アイスを一堂に集め、“まるで日本を旅するようにアイスを楽しめる”体験型イベントです。定番から知る人ぞ知る逸品まで、訪れるたびに新たな出会いをお楽しみください。

※イベントタイトル「Ice to meet you」は、「Nice to meet you」をもじった造語。新しいアイスとの出会いのワクワク感や発見の楽しさを表現しています。

館内を巡る「アイススタンプラリー」で特典ゲット！

対象店舗でアイスを購入するとスタンプを獲得でき、集めた数に応じて特典をプレゼント。ＫＩＴＴＥ大阪館内を巡りながら、さまざまなご当地アイスとの出会いを楽しめます。

館内にて配布するスタンプラリー冊子イメージ対象商品一覧

期間 ：2026年7月1日（土）～7月26日（日） ※各店舗の営業時間をご確認ください

場所 ：KＩＴＴＥ大阪 各店舗

参加店舗 ：28店舗

冊子配布場所 ：館内各所

スタンプ特典 ：スタンプ5個（金券1,000円分）、スタンプ10個（金券3,000円分）、スタンプ28個（金券5,000円分＋＠JP Cafeミニミニジェラート8種盛り引換券（2026年8月末まで有効））

特典お渡し日時：7月25日（土）・26日（日）11:00～19:00 2F吹抜け南側通路 ※最終日は19時最終受付となります

21店舗の中からおすすめアイスが当たる！巨大「アイスガチャ」にチャレンジしよう！

B1サンクンガーデンに巨大ガチャが登場。カプセルの中には館内対象店舗で使える「アイス引換券」が入っており、お得にアイスを楽しめる企画です。何が出るかは回してからのお楽しみなので、新たなフレーバーや店舗との出会いも魅力です。

巨大アイスガチャイメージアイスガチャ対象商品一例

期間 ：2026年7月10日（金）～12日（日）、19日（日）～20日（月・祝）、25日 （土）～26日（日） 11:00～19:00

場所 ：B1 サンクンガーデン

参加店舗 ：21店舗

参加費 ：1回300円（1日500個限定）

※なくなり次第終了となります。

※現金のみご利用いただけます。

※「アイス引換券」の有効期限は7月31日（金）です。

丸永製菓の人気アイス「白くまバー」がリニューアル！ 新しくなった白くまバーを、ひと足先に体験しよう！【無料配布】

開催期間：2026年7月18日（土）12:00～17:00

会場 ：B1 サンクンガーデン

配布数 ：先着1,500個

※なくなり次第終了となります。

※混雑状況により整理券の配布を行う場合がございます。

※配布スケジュールの時刻は、混雑状況により変更となる可能性があります。

※混雑状況や安全管理上の理由により、整列開始時間を変更する場合があります。

8種類のアイスが登場「ご当地アイス販売会」

販売アイス一覧

普段、KＩＴＴＥ大阪では買うことができない、東北・関東地方のアイスを中心に8種類のご当地アイスが登場します。B1サンクンガーデンの涼み処で食べても良し、持って帰っても良し！ 新しい出会いをお楽しみください。

開催期間：2026年7月25日（土）・26日（日）11:00～19:00

会場 ：2F 吹抜け南側通路

ミストを使った涼体験、夏季限定「涼み処ＫＩＴＴＥ」が登場！

B1 サンクンガーデンにて、夏季限定の滞在型空間「涼み処ＫＩＴＴＥ」を展開します。

白布や木素材を用いたやわらかな空間演出により、都市の中心に“木陰のような涼”を感じる和モダンな休憩所を創出。時間限定で霧状ミストを噴出し、視覚的にも体感的にも涼しさを感じられる幻想的な避暑空間を演出します。また、7月は「Ice to meet you～日本のアイスに出会う夏～」と連動し、来館者がひと休みできる快適な空間を作り上げます。

なお、「涼み処ＫＩＴＴＥ」は8月開催イベントとも連動する予定をしております。来館者が自由に立ち寄り、夏のひとときを心地よく過ごせる“涼”の体験を提供します。

「Ice to meet you～日本のアイスに出会う夏～」概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/152868/table/9_1_c1b21c748b7b0732e60fa905e785e332.jpg?v=202606221252 ]

この夏、アイスとの新しい出会いを、ＫＩＴＴＥ大阪で。

ぜひ取材をお願いいたします。