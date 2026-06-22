デジタル空間で現実の開封体験を完全再現！計算負荷を劇的に削減する「全ユーザー共通量子的在庫型」の次世代抽選システムを開発

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役：岩城農）は、スマートフォンアプリケーションやPCゲーム等で提供されるデジタルトレーディングカードのオンライン抽選において、データ処理負荷を劇的に削減しつつ、現実のカード開封に近い体験を実現する画期的な「サービス提供装置、方法及びプログラム」（特許出願中：特願2026-092007）を開発いたしました。

オンライン抽選システムを擁するサービスに本技術を採用することで、処理負荷を大幅に抑えることが可能となり、ユーザーはデジタル上でありながら、現実世界の店舗でカードパックを開封するようなワクワク感と公平な抽選体験を味わうことができます。

開発の背景とこれまでの課題

従来のデジタルトレーディングカードアプリケーションにおける抽選システムは、排出枚数が有限であることから、単純な確率設定のみでは複数枚の同時購入時に目玉となる希少なカードが少なくとも1枚含まれる（いわゆるボックス買い）という概念を実現しようとした場合、事前に数万通りにも及ぶ抽選結果のリストを計算してデータベースに保持しておく必要がありました。

- 膨大な処理負荷とデータ量： 事前計算と巨大なデータの保持により、サーバーに大きな負担がかかる。- 希少なカード所在の予測懸念： 結果が事前にリスト化されている場合、外部からの観測による確率推測などによって希少なカードの所在（獲得期待値）の予測がなされるリスクがある。- 現実の開封体験との乖離： 単純な確率計算に基づく場合、「ボックスから希少なカードを引く」という物理的なトレーディングカード特有の醍醐味を再現しきれない。

新システムの特徴

今回開発した新システムは、これらの課題を「必要になった瞬間に結果を確定させる」という新しいアプローチで解決します。

- 「量子的在庫」による計算処理の大幅な削減事前に全ての結果を計算するのではなく、ユーザーが購入アクションを起こし、誰も手をつけていない新品の「ボックス」や「パック」を開封しようとした瞬間に、都度計算を行って中身（希少なカード等）を実体化し、確定させます。これにより、事前計算や巨大なデータベースが不要となり、システム全体の処理コストを劇的に抑えることができます。- 現実のカード開封をシミュレートした階層構造カードの購入単位を「シングル（1枚）」「パック（5枚）」「ボックス（50枚）」の3階層で管理します。販売開始時は全てのボックスの中身が未確定ですが、ユーザーが引いた瞬間に「このボックスには必ず1枚の希少なカードが含まれる」といった状態が動的に割り当てられます。これにより、現実のカードボックスを開封していく思考と体験をデジタル上で完全再現しました。- 全ユーザー共有在庫によるリアルタイムな希少性変動有限在庫を対象とした抽選システムの特性である、全ユーザーが1つの巨大な「仮想倉庫」を共有し、誰かが「希少なカード」を引き当てると、全体の在庫からもそのカードが消失し、リアルタイムで確率が変動する事象により、総販売枚数の中にごく少数しか封入されていない希少なカードを引き当てる、現実に近い体験を実装したシステムとなります。

本技術がもたらすメリット

1.事業者向けメリット

１.運用コストの大幅な低減

抽選処理に必要な計算量・データ量を削減し、システムインフラの負荷を軽減します。

２.柔軟な販売ロジックの構築

シングル、パック、ボックスなど、販売単位毎に含まれる内容物の細やかな設定が可能となり、多様な販売施策に柔軟に対応します。

３.公平かつセキュアなサービス運営

獲得期待値の解析を困難にすることで、データの透明性を担保し、不正を排除した健全なシステムを実現します。

2.ユーザー向けメリット

１.リアル店舗同様の臨場感

「誰かが希少なカードを引いたことで全体の在庫が減る」というリアルタイムの変動により、現実世界の店舗でパックを開封するようなリアルな興奮を提供します。

２.リアル配送サービス等との高い親和性

デジタル上で引き当てたカードを、実際の有形物（リアルカード）として配送するサービス等と組み合わせることで、デジタルとリアルが融合した新しいエンタメ体験を生み出します。

マイネットはこれからも、デジタルの可能性を押し広げるテクノロジーにより、エキサイティングな体験を提供してまいります。

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

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【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

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