HBCテレビ『タイトル未定のパキラっしゅ★シーズン2』7月6日(月)放送スタート！

北海道放送株式会社

HBCテレビ（北海道放送）は、北海道を拠点に活動する5人組アイドルグループ「タイトル未定」の地上波冠バラエティ番組『パキラっしゅ★シーズン2』を、7月6日（月）よる11時59分より放送開始いたします。

「観葉植物の『パキラ』を育てるように、メンバーの成長を温かく見守ってほしい」というコンセプトから生まれた本番組。新シーズンではその成長スピードをさらに加速させ、メンバー5人の飾らない個性と素顔を今まで以上に深掘りしていきます。1人1人の個性が光る新衣装にもご注目を！

■番組リニューアルの注目ポイント

１.メンバーのクリエイティブな一面に迫る企画！

メンバー自らが歌詞やダンスの考案に挑む「歌・ダンス企画」。彼女たちのクリエイティブな才能が光る内容となっています。また、日頃のリアルな心情やアイドルならではの“本音”を五・七・五にのせる「川柳企画」など、等身大の魅力を引き出す多彩なコーナーをご用意！

２.元・現役アイドルゲストとの「本音トーク」！

元・現役のアイドルたちがゲストとしてスタジオに参戦。同じ時代を生き、アイドルとしての活動経験がある彼女たちだからこそ通じ合える「アイドル目線」の貴重な本音トークがさく裂！

一瞬たりとも目が離せないスピード感で、未だ見ぬ未来へと突き進く、「タイトル未定」。

飾らない等身大の魅力と、突き進む5人の姿を一緒に熱く応援しませんか？

彼女たちのこの番組でしか見られない成長と、飾らない姿をぜひご覧ください！

【番組概要】

番組名 ： 『タイトル未定のパキラっしゅ★シーズン2』

放送局 ： HBCテレビ（北海道放送）

放送日時： 毎週月曜 よる11時59分～

出演 ： タイトル未定、ほかゲスト

【見逃し配信について】

HBCファンストリーム（https://hbcfanstream.stores.play.jp/(https://hbcfanstream.stores.play.jp/)）

TVer（放送直後からの見逃し配信）

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【公式HP・SNS】

公式ホームページ： https://www.hbc.co.jp/tv/pachirush/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/Pachirush2025?s=20

■リリース担当 HBC北海道放送 メディア戦略局 テレビ編成部

■お問い合わせ ＨＢＣ北海道放送 視聴者センター

TEL：011-232-5806（平日10:00～17:30）