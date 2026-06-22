でんき0、新サービス「でんき０ORACLE」を発表

でんき0株式会社

でんき0株式会社（本社：香川県高松市、CEO：三崎優太、以下「でんき0」）は、住宅向け太陽光発電・蓄電池の導入効果をオンラインで簡単に試算できるシミュレーションサービス「でんき０ORACLE（オラクル）」を2026年6月22日に正式リリースいたしました。

サービスサイト：https://denki-zero-oracle.com/

■概要

本サービスは、住所と毎月の平均電気料金を入力するだけで、自宅における太陽光発電および蓄電池の導入可能な容量や期待される経済効果を最短1分で算出できます。

さらに、地域の日射量データや電力使用傾向をもとに、想定される発電量や電気料金の削減効果、推奨される設備容量なども分かりやすく可視化し、導入検討の初期段階における意思決定をサポートします。

■背景

近年、電気料金の上昇や災害対策への関心の高まりを背景に、太陽光発電や蓄電池への注目が集まる一方で、「自宅に設置できるのか分からない」「どのくらいの容量が必要なのか分からない」「費用対効果を判断できない」といった理由から導入をためらうケースも少なくありません。

本サービスは、このような課題の解消を支援し、一般のご家庭の方々が専門知識や複雑な手続きを必要とせず、自宅に適した太陽光発電・蓄電池の導入効果を手軽に把握できる環境を提供します。

■今後の展望

でんき0は、でんき０ORACLEを通じて住宅向け再生可能エネルギー設備の普及を促進するとともに、より多くのご家庭が電気料金の負担軽減と脱炭素化の両立を目指せる環境づくりに取り組んでまいります。



【無料シミュレーションはこちら】

https://denki-zero-oracle.com/

■会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/174931/table/3_1_5fef1b9ef83e2dbe449afc9a5294ae68.jpg?v=202606221252 ]

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https://prtimes.jp/a/?f=d174931-3-3d329a06f708f96a7dd910b71c42123f.pdf

報道関係の方のお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/174931/table/3_2_f46f0e8fa234dcc43f3ed504e63a2d55.jpg?v=202606221252 ]