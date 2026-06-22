イングリウッドと伊藤忠商事、「Champion」日本事業を展開するヘインズブランズ ジャパン株式会社の株式共同取得のお知らせ

株式会社イングリウッド

データとテクノロジーの力で小売業界のあらゆる課題を解決するリテールテックカンパニーである株式会社イングリウッド（東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：黒川隆介）は、伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：石井敬太、以下「伊藤忠商事」）と共に、オーセンティック アメリカン アスレチックウェア ブランド Champion （チャンピオン）の日本事業を運営するヘインズブランズ ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、以下「対象会社」）の全株式を2026年6月にHanes Holdings U.S. Inc.より取得したことをお知らせします。

当社はマジョリティ出資者として対象会社の経営及び事業運営を主体的に担い、当社が持つリテール×データ知見、クリエイティブ、商品開発力を駆使することでChampion ブランドの日本国内における商品企画・開発、販売を推進します。伊藤忠商事はグローバルブランドマネジメント大手であるAuthentic Brands Group LLC（本社：米国ニューヨーク、以下「ABG」）とマスターライセンス契約を締結し、事業成長をサポートします。

なお、対象会社の代表取締役社長には当社代表取締役社長兼CEOの黒川隆介が就任（兼任）しました。また、株式取得に伴い商号を「Champion Japan株式会社（チャンピオン ジャパン）」に変更を予定しております。

株式取得の背景

当社は「リテールに革命を」をビジョンに、20年以上にわたり商品の企画・開発、販売を通じて得たデータと知見を基盤とする、データドリブンな事業運営を行ってまいりました。冷凍宅配食ブランドの『三ツ星ファーム』、スキンケアブランドの『Aurelie.（オレリー）』『Fleuri（フルリ）』、ヘアケアブランドの『AKNIR（アクニー）』など、衣食住・ビューティーに関わる様々なジャンルの自社ブランドを展開し、2026年5月には自社ブランドとして初のアパレルプロジェクト『Prompdo（プロンプド）』を開始。自社ブランドの展開により、商品の企画開発・販売におけるさらなる知見の蓄積と強化に努めております。そして、自社事業の成長のみならず、リテール市場に更なる価値を創出するため、独自の価値を持つ優れた商品・ブランドを有する企業とのM&Aや資本業務提携を積極的に推進しています。

Champion は、1919年アメリカ・ニューヨーク州ロチェスターで誕生したアスレチックウェアブランドです。その高い耐久性が評価され、米国陸軍士官学校のトレーニングウェアとして採用されたほか、ミシガン大学をはじめとする多くの大学の運動部にも商品を提供し、アスレチックウェア業界において確固たる地位を築いてきました。1934年には、代名詞ともいえるスウェットシャツ「リバースウィーブ(R)」を開発し、スウェットシャツの原型を築いた先駆者的なブランドとして広く認知されています。

Champion ブランドの代名詞ともいえる「リバースウィーブ(R)」

現在では、スウェットシャツやTシャツ、パーカー、アクティブウェアをはじめとする幅広いカジュアル／スポーツウェアを展開しています。機能性・耐久性・素材・縫製といったディテールへのこだわりに裏打ちされたクラフトマンシップにより、世代を問わず幅広い層から「定番アイテム」としての支持を集めつつ、同時に多彩なカルチャー背景を活かし、その時代でのトレンドを反映させたブランド運営を行っています。

昨今のアパレル・小売業界において、消費者ニーズの多様化への対応やデジタル化、それに伴うサプライチェーンの最適化は急務となっています。100年以上の歴史を持つChampion ブランドにおいても、これまでの強固なリアル店舗の基盤に加え、デジタルとデータを基盤とした新しいリテールモデルへの進化が求められていました。こうした中、Champion の「いつの時代も最高水準の品質とデザインにこだわり、挑戦を続けることで革新的な商品を提供する」というブランドフィロソフィーを尊重しながら、当社の強みである「AIを基盤としたデータドリブンのマーケティング・リテール事業運営」を取り入れることで、今以上に多くのお客様にChampion という素晴らしい商品・ブランドをお届けしていきたい、という想いが合致し、今回の株式取得に至りました。

今後の展望

今後は、当社のデータドリブンな経営基盤を活用し、最先端のテクノロジーを取り入れた小売事業運営を実現してまいります。具体的には、EC販売の強化とデータ活用の積極化によって、お客様一人ひとりに最適な商品提案を行うとともに、店舗とオンラインを融合した一貫性のあるブランド体験（OMO戦略）の提供を目指します。併せて、Champion ブランドの価値の再定義に基づく商品ラインナップの拡充や、積極的なマーケティング活動を展開することで、従来のファンはもちろん、新たな世代のお客様にも、ブランドの魅力を広くお届けしてまいります。

伊藤忠商事には、ABG社からのマスターライセンサーとしての立場、ならびにグローバルブランドビジネスにおいて培ってきた知見やネットワークを活用し、ブランド価値のさらなる向上およびサプライチェーン領域における支援等を通じて、これらの取り組みをサポートいただきます。

最先端のリテールDXソリューションを持つ当社と、伊藤忠商事のブランドビジネスにおける圧倒的な知見と実績を掛け合わせることで、Championブランドの次世代への進化と、さらなる価値創造を力強く推進してまいります。

対象会社概要

会社名 ：ヘインズブランズ ジャパン株式会社（商号変更後は「Champion Japan株式会社」）

所在地 ：東京都新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館3階

設立 ：1992年7月

代表者 ：代表取締役社長 黒川 隆介（株式会社イングリウッド 代表取締役社長兼CEO 兼任）

事業内容 ：Champion ブランドのカジュアルウェア、スポーツウェアの企画・製造・販売

URL ：https://championstore.jp/

イングリウッドのM&A戦略

イングリウッドでは、ビジョン「リテールに革命を」を実現するための中長期戦略として、既存事業である自社ブランド等での商品企画・開発、販売及びマーケティング・コンサルティング支援事業の継続成長に加え、M&Aを通じたソリューションおよびプロダクトの拡充により非連続的な成長を目指しています。

2025年4月にスキンケア・化粧品事業を展開するメディカルコート株式会社をグループ化し、当社のデータソリューションとマーケティングノウハウを注入することで同社の成長を強力にバックアップしてまいりました。今回のChampion ブランドのグループ参画により、当社のマルチブランド・ロールアップ戦略をさらに加速させることとなります。

イングリウッドのM&A戦略

今後も積極的なM&Aとデータドリブンな事業運営を通じて、より良い商品を国内外に広く届け、リテール市場におけるさらなるイノベーションを実現してまいります。

イングリウッドについて

イングリウッドは「リテールに革命を」をビジョンに、データとテクノロジーの力で小売業界のあらゆる課題を解決するリテールテックカンパニーです。

会社名 ：株式会社イングリウッド

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ13F

設立 ：2005年8月24日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 黒川隆介

事業内容：自社ブランドを中心とした商品の企画開発・販売、

リテール×データ知見を駆使したコンサルティング・マーケティング支援

URL ：https://inglewood.co.jp/