【釜石の空に祈りを繋ぐ鎮魂と復興の花火「白菊」、7月11日（土）に打ち上げ決定】

株式会社 岩手日報社

岩手日報社が事務局を務める、3・11祈りと絆「白菊」実行委員会のクラファン部会は、東日本大震災の鎮魂と祈りの花火「白菊」を、2026年7月11日（土）19:45より岩手県釜石市・根浜海岸付近にて打ち上げることを決定いたしました。2020年より毎年3月11日に打ち上げてきた本花火ですが、今年は地域の安全（乾燥による火災リスク）を最優先に考慮し、7月の月命日へと延期しての開催となります。これに先立ち実施されたクラウドファンディングでは、190名から1,230,000円の支援を達成。当日は遠方からも祈りを共にできるよう、オンラインでのライブ配信も実施いたします。

１. 次世代へ繋ぐ祈りの花火

花火「白菊」は、新潟県長岡市の名花火師・嘉瀬誠次氏の「慰霊と平和への願い」の想いを継承し、釜石の地で2020年から毎年打ち上げられてきました。震災30年となる2041年までこの祈りを途絶えさせないという想いを掲げ、風化を防ぎ、次世代へ追悼と復興の精神を繋ぐための活動を続けています。

２. 190名によるご支援でクラウドファンディング達成

震災15年という大きな節目を迎えた今年、持続可能な運営体制を構築するため、CAMPFIREにてクラウドファンディングに挑戦。3月6日の終了までに、全国190名もの方々から総額1,230,000円にのぼる温かいご支援をいただきました。3月10日には、支援者への感謝と祈りを込めた全面広告を岩手日報に掲載しました。

３. 安全を最優先した「7月11日・月命日」への延期

当初は3月11日の打ち上げを予定しておりましたが、当時の気象乾燥による火災リスクを考慮し、「誰もが安心して夜空を見上げられる最善の形」をとるため、実行委員会は延期を決断いたしました。月命日の7月11日の夜、釜石の夜空に皆さんとともに祈りを届けたいと思います。

【開催概要】

日時：2026年7月11日（土） 19:45～（予定）

場所：岩手県釜石市 根浜海岸付近

主催：３・１１祈りと絆「白菊」実行委員会

オンライン配信：当日は公式SNS等にて打ち上げのライブ配信を予定しています。

【本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先】

団体名：３・１１祈りと絆「白菊」実行委員会

担当者：クラファン部会（事務局：岩手日報社） 中村、小野寺、櫻岡

電話番号：019-653-4119

メールアドレス：shiragiku@iwate-np.co.jp