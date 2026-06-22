アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』と『鬼作』コラボ 開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』にて、2026年6月22日（月）より、『鬼作』とのコラボイベントを開始している事をお知らせいたします。

公式サイト：https://harem-of-tokyo.com/

公式X：https://x.com/harem_of_tokyo

■コラボキャラ『姫野優里』『柏木綾乃』の仲間・恋人が登場！

2026年6月22日（月）より、新しく仲間・恋人各種に、コラボキャラクター『姫野優里』と『柏木綾乃』がイベント報酬として登場いたします。『仲間 姫野優里』はイベントに参加することで無料で手に入れることができます。イベントに参加してコラボキャラクターを獲得しましょう！

<イベント開催期間>

2026年6月22日（月）～2026年7月3日（金）23:59まで

■『鬼作』コラボ開催記念キャンペーン

『鬼作』とのコラボレーションを記念して、抽選で合計10名様に最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が当たるキャンペーンを実施いたします。

公式Xをフォロー＆リポストするだけで応募でき、応募後はゲーム内のお知らせからすぐに当選結果が確認できます！

<プレゼント内容>

・最大10,000円分のAmazonギフトカード番号（10名様）

<参加方法>

1.『ハーレムオブトーキョー』公式X（＠harem_of_tokyo）をフォロー

2.キャンペーン該当ポストをリポスト

<開催期間>

2026年6月22日（月）～2026年7月3日（金）23:59まで

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■『鬼作』とは

『伊頭家シリーズ（または『おやぢシリーズ』）』の第3作目に当たる。

伊頭家末弟の「鬼作」は己の立場を巧妙に利用し、可憐なOL、同僚の若妻、天使のような受付嬢、会長秘書、営業先の看護婦、上司の娘、その他総勢8人の女の子たちを容赦なく追い込み、壊れるまでしゃぶり尽す。

タイトル：鬼作

ダウンロード版対応OS：Windows10（64bit版のみ）

価格：7,124円（税込）

ブランド：エルフ

原画：堀部 秀朗

シナリオ：蛭田 昌人

権利表記：(C)2001 EXNOA LLC

■『ハーレムオブトーキョー』とは

リアルな美麗イラストで描かれた個性豊かな美女たちが登場する

『美女と稼ぐRPG』

彼女たちと協力して歌舞伎町で成り上がれ！

<ストーリー>

金、地位、才能 ―― 香港在住の若き投資家の主人公は、

その恵まれた境遇をもってすべてを手に入れるはずだった。

しかしそんな彼の輝かしい将来は、

父の暗殺をきっかけに破壊されるのだった。

次のターゲットが息子の自分だと知った主人公は、

全てを捨てて故郷である歌舞伎町へ逃亡する。

ヤクザ・暴走族・ギャングといった組織と相対する中で、

多くの個性あふれる美少女たちと出会い、

共に陰謀の渦へと巻き込まれながら父の死の真相へと近づいていく――

▼ゲームプレイはこちら

https://games.dmm.com/detail/haremoftokyo

■製品概要

タイトル：ハーレムオブトーキョー （正式略称：ハレトウ）

ジャンル：アウトローハーレム系経営RPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC

▼公式サイト

https://harem-of-tokyo.com/

▼公式X

https://x.com/harem_of_tokyo

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/