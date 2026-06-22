中村ゆりか×佐野玲於W主演「夫に不倫をお願いされました」葉山奨之 ハシヤスメ・アツコ 横野すみれ 濱津隆之ほか豪華レギュラーキャストを解禁◆キービジュアル公開◆EDテーマは中村ゆりか「Kitty」

テレビ大阪株式会社

テレビ大阪は2026年7月9日（木）から毎週木曜深夜24時より中村ゆりか×佐野玲於 W主演のドラマ「夫に不倫をお願いされました」を放送します。

原作は「コミックシーモア」で連載中の人気漫画『夫に不倫をお願いされました』（原作：中家ヨシタカ）。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セックスの相手を外で探すことになった…という作者・中家ヨシタカの実体験をもとに描かれた、衝撃のリアルフィクション！

夫と娘との暮らしに幸せを感じつつも、夫とのセックスレスが不満な主婦・花恵を演じるのは中村ゆりか、育児にも協力的だが、仕事が激務すぎてお疲れ気味な夫・弘樹を佐野玲於が演じることは既報のとおりですが、この度夫婦を取り巻くレギュラーキャストとドラマの世界観を表現したキービジュアル、そしてエンディングテーマを解禁します！

花恵の同級生であり地元の小学校の先生で、常に花恵を気にかける河内涼平役には「レプリカ 元妻の復讐」（テレ東）、「テミスの不確かな法廷」（NHK）、「ムショラン三ツ星」（NHK）など数々のドラマや映画に出演する葉山奨之。

同じく花恵の小学校の同級生で、花恵の”公認不倫”の悩みにいつも向き合ってくれる、ドラマオリジナルキャラクターの森谷恵梨香役を演じるのはBiSHとして活動後、現在はドラマ・バラエティで活躍し、今年8月には舞台「混頓 vol.9」を控えているハシヤスメ・アツコ。

弘樹の会社の後輩で、弘樹に思わせぶりな態度を取る佐藤陽菜役は、アイドルとしてデビューした後、モデルや俳優として活躍の場を広げ、「バツコイ」（BSテレ東）や「犬飼さんは隠れ溺愛上司」（TOKYO MX）などに出演する横野すみれ。

そして…夫婦にとってキーパーソンとなる医師・安西を演じるのは映画「カメラを止めるな！」でブレイクし、「絶メシロード」シリーズ（テレ東）や「どうする家康」（NHK）、映画「キングダム」シリーズなどに出演する濱津隆之。

さらに弘樹の上司・半田役にこばやし元樹、花恵と弘樹の一人娘・春奈役に希歩、花恵の母親役に山野海も決定。

花恵の公認不倫相手として元カレ、マッチングアプリ・クラブ・女性用風俗で出会う男性たちなどゲストキャストは後日発表！

悩みを抱える夫婦を取り巻く個性豊かなキャストにぜひご注目ください！

■TVerでスペシャルティザー映像＆W主演 中村ゆりか・佐野玲於スペシャルインタビュー公開中！

https://tver.jp/series/srnkdcxsw6(https://tver.jp/series/srnkdcxsw6)

【キャストコメント】

■河内涼平役：葉山奨之

《コメント》

夫婦の在り方を問う生々しい物語ですが、自分も結婚して子供がいる一人の父親として、

非常に共感できる部分が多いです。

花恵に寄り添い続ける涼平の姿を、

リアルな感覚も大切にしながら熱量を持って演じたいと思います！

物語の最後までお互いの関係がどう動いていくのか…

大人のヒューマンドラマをご期待ください！

■森谷恵梨香役：ハシヤスメ・アツコ

《コメント》

夫婦って色んな形があって人それぞれ。

知らないだけで実は…がすごく多いのかもしれない。

最初はタイトルに驚きましたが、読み進めると展開に惹きつけられて、

すっかり物語の虜になりました。

今回、私の演じる恵梨香は原作には登場しない人物なので脚本と向き合いながら自由に想像を膨らませております。

明るくて強い女性に見られがちだけど実は繊細だったり？原作にはいない恵梨香を是非このドラマで楽しんでいただけたら幸いです。

■佐藤陽菜役：横野すみれ

《コメント》

佐藤陽菜役の横野すみれです。衝撃的な展開から始まる本作ですが、

不倫というテーマだけでなく、夫婦や家族、人との関わりを描いたヒューマンドラマとしても

楽しんでいただける作品です。

陽菜は、明るく愛嬌がありながらも少し小悪魔的な魅力を持つ女性。

陽菜の言動のひとつひとつや、弘樹との関係性にもぜひ注目しながらご覧いただけたら嬉しいです！

■安西役：濱津隆之

《コメント》

そういう事があるのかと最後の最後で驚きました。こうなってくるとこれはもう、

価値観の違いがもたらす夫婦間の、なんてこと以前のもっと大切な問題なんじゃないかと。それを知らないまま大変な日々を過ごしている人や夫婦や家族が世の中には

沢山いるはずで。どうか最後の最後までご覧頂ければと思います。

＼花恵＆弘樹を取り巻く相関図も解禁！／

(C)️「夫に不倫をお願いされました」製作委員会

弘樹(佐野玲於)が不倫をお願いし、花恵(中村ゆりか)がそれを拒否する…

ベッドの上で「公認不倫」を巡りすれ違う2人を描いたキービジュアルも公開！

【エンディングテーマ情報】

(C)️「夫に不倫をお願いされました」製作委員会

■中村ゆりか「Kitty」（Starry Records）

エンディングテーマを担当するのは、俳優に留まらずアーティストとしても精力的に活動している中村ゆりか。今作で主演も務める。

一度聞いたら頭から離れない中毒性のあるキャッチーなメロディと歌詞が、物語の余韻を深める一曲になっています。

《コメント》

この度、ドラマ「夫に不倫をお願いされました」のエンディング曲に「kitty」が決定してとても嬉しいです！

愛されたいだけなのに、なかなか振り向いてもらえない、好き同士なはずなのにすれ違いばかり、

そんな焦ったさを、可愛く遊びを入れてツンデレなkitty（猫）で表現した楽曲になっています！

ぜひドラマと一緒に楽曲を楽しんで頂けたら嬉しいです。

＜楽曲情報＞

『Kitty』中村ゆりか（Starry Records）

プロデュース／作詞／作曲：CHIHIRO

2026年7月配信リリース予定

【原作情報】

(C) 中家ヨシタカ/シーモアコミックス原作漫画『夫に不倫をお願いされました』あらすじ

心は家庭で、体は《外》で、充実させる。そんなことホントに可能なの？ 笑えて怒って共感する、妻と夫のリアルラブ☆

私は花恵、育休中の主婦だ。家族は夫と娘一人。夫は激務でワンオペは仕方がない。でも、どこにも行けない、誰にも会えない。それなのに、もう何年もレス！ 大げんかの末、したい私に夫が出した提案は「外で解消してきてよ」だった。円満な家庭のために、夫公認で相手をさがすことになって…!?

▼特設サイト

https://www.cmoa.jp/special/feature/260615_ottofurin/(https://www.cmoa.jp/special/feature/260615_ottofurin/)

≪番組内容≫

夫婦なのにセックスは“外注”？

主婦・花恵（中村ゆりか）は夫の弘樹（佐野玲於）と4歳になる娘の春奈と幸せに暮らしていたが、1つ大きな悩みがあった。それは銀行で働く弘樹は日々激務に追われ、花恵がワンオペ育児。5年もセックスレス状態が続いていること。自分の性生活はもう終わってしまうのではないかと不安に感じていた花恵はある日、意を決して夫を誘うが拒絶されてしまい、これまでの鬱憤が大爆発。すると弘樹から「花恵のことは愛しているけど…外で解消してきてよ、セックスも寂しいも全部」と提案される。

家庭円満のため、夫公認で【既存】元カレ、【新規】マッチングアプリ・クラブ、【業者】女性用風俗でセックス相手を探すことになった花恵。

「性欲を満たせればいいわけじゃない、心から大好きな相手に満たされたい」という花恵の思いはどうなるのか…。

≪番組概要≫

【番組名】「夫に不倫をお願いされました」

【放送日時】テレビ大阪 2026年7月9日（木）スタート 毎週木曜深夜24時00分～

テレビ愛知 2026年7月14日（火）スタート 毎週火曜深夜1時30分～

テレビ東京 2026年7月15日（水）スタート 毎週水曜深夜3時20分～

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」にてテレビ大阪の放送直後から見逃し配信

https://tver.jp/series/srnkdcxsw6 事前にお気に入り登録をお願いします！

【主演】中村ゆりか 佐野玲於

【出演】葉山奨之 ハシヤスメ・アツコ 横野すみれ こばやし元樹 希歩

山野海 濱津隆之

【原作】『夫に不倫をお願いされました』 中家ヨシタカ（シーモアコミックス）

https://www.cmoa.jp/title/296743/

【監督】本田隆一 新山康幸

【脚本】山田佳奈 灯敦生

【エンディングテーマ】中村ゆりか「Kitty」（Starry Records）

【チーフプロデューサー】山本博紀（テレビ大阪）

【プロデューサー】佐々木美優（テレビ大阪）矢ノ口真実（The icon）生原敬太（テレビ大阪）

【話数】30分×10話

【制作】テレビ大阪／The icon

【製作著作】「夫に不倫をお願いされました」製作委員会

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/otofuri/

【公式X】https://x.com/otofuri_tvo

【公式Instagram】https://www.instagram.com/otofuri_tvo

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@otofuri_tvo

【公式ハッシュタグ】#おとふり