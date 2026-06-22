劇場アニメ『ひゃくえむ。』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、劇場アニメ『ひゃくえむ。』グッズの予約販売を下記サイトにて6月22日（月）から開始いたしました。

トガシ・小宮・財津・海棠・樺木が黒スーツに身を包んだ新規描き下ろしで登場！

飾って楽しめるアクリルスタンドやコレクションにピッタリなクリアカードステッカーの他に

日常使いにピッタリな前髪クリップやフェイスタオル、5名のスプリンターたちのユニフォームデザインをあしらったパスケースなど

多様なアイテムが揃っています！この機会をどうぞお見逃しなく！

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約期間：2026年6月22日（月）12:00 ～ 2026年7月15日（水）23:59

■発売予定日：2026年9月下旬予定

～～商品ラインナップご紹介～～

(C)魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル 8階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売