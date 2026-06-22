ゲーム実況グループ「ドズル社」が8,000人規模の単独オフラインイベント『私立ドズル学園 ぶっとびな祭！！』を9月12日・13日に京王アリーナTOKYOにて開催

株式会社ドズル

ゲーム実況に特化したクリエイター事務所『WONDER DIVE（ワンダーダイブ、所在地：東京都港区、代表：ドズル）』は、2026年9月12日(土)・13日(日)の2日間にわたり、京王アリーナTOKYOにて、ゲーム実況グループ『ドズル社』による単独オフラインイベント『私立ドズル学園 ぶっとびな祭！！』（以下、本イベント）を開催いたします。2025年に開催したオフラインイベントの『ドズル社 5周年フェス』からスケールアップし、約8,000人規模の会場での開催となります。なお、チケットの抽選販売は本日6月22日(月)より受付を開始いたします。

『私立ドズル学園 ぶっとびな祭！！』について

本イベントは、学園祭をテーマに、ドズル社メンバーが『文化祭実行委員』となって開催する、2日間のオフラインイベントです。最新情報はドズル社公式Xアカウント（https://x.com/dozle_official）および特設サイト（https://www.dozle.jp/dozle_gakuen/）にて順次公開いたします。続報をお待ちください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/222_1_708740b073b4b0f13e353b8bc2a944ec.jpg?v=202606221252 ]

チケット 販売情報

本日2026年6月22日(月)より、イープラスにて本イベントのチケットの抽選販売受付を開始いたします。

イープラスページ :https://eplus.jp/dozle-buttobinasai/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/222_2_1be6c2b3d02e5f92e88efe0d3d4f2510.jpg?v=202606221252 ]

■注意事項

- チケットのお受取はイープラス電子チケット「スマチケ」のみとなります。- - お申込みはスマートフォンからのみとなります。パソコンからのお申込みはできません。- - スマチケのダウンロードにはe+アプリ（無料）のインストールが必要です。- チケットの転売・譲渡は禁止です。発覚した場合は入場をお断りいたします。- チケットの払い戻しは、公演の中止・延期を除き、いかなる理由でもお受けできません。

イープラスページ :https://eplus.jp/dozle-buttobinasai/

本イベントの注目ポイント

■史上最狂の文化祭と銘打った予測不能なステージコンテンツ

・本イベントは、「史上最狂の文化祭」をコンセプトに、ドズル社メンバーが文化祭実行委員となって来場者とともに盛り上げる、学園祭をテーマとしたオフラインイベントです。2025年に開催したオフラインイベント『ドズル社 5周年フェス』からさらにスケールアップ。約8,000人規模の会場で普段の動画でおなじみのトークやバラエティ企画はもちろん、会場全体を巻き込む「ぶっとんだ」ステージコンテンツを展開いたします。

■両日開催される音楽ライブ

・出演者によるトークやバラエティ企画にとどまらず、9月12日（土）・13日（日）の両日にわたり音楽ライブを実施します。本イベントならではの特別演出も実施し、両日それぞれ異なる内容での開催を予定しております。

■描き下ろし特別イラスト＆限定グッズを展開

・『私立ドズル学園 ぶっとびな祭！！』の世界観を表現した、本イベントのための描き下ろし特別イラストを特設サイト（https://www.dozle.jp/dozle_gakuen/）およびドズル社公式YouTubeチャンネルの予告動画にて本日初公開します。さらに、同イラストを使用したイベント限定グッズの展開も予定しており、様々な形で世界観をお楽しみいただけます。

ドズル社について

リーダーの「ドズル」を中心に活動するゲーム実況グループ。クリエイター事務所「WONDER DIVE」に所属。ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で『マインクラフト』を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は276万人（2026年6月現在）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマで、ゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

「WONDER DIVE」について



WONDER DIVEは、ゲーム実況者に特化したクリエイター事務所です。

"ワクワクに飛び込め" をテーマに、所属クリエイターそれぞれのワクワクを大切にしながら、イベント・グッズ・映像制作など、幅広いエンターテインメント事業を行っています。

WONDER DIVEに関するお問い合わせにつきましては、下記メールアドレスまでご連絡ください。

お問い合わせ先：info@wonder-dive.jp

運営：株式会社ドズル

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都港区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。