株式会社Cygames、「サイゲームス クリエイティブコンテスト2026」を開催

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下サイゲームス、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、学生を対象に様々な作品を募集する「サイゲームス クリエイティブコンテスト2026」を開催します。

■「サイゲームス クリエイティブコンテスト2026」開催概要

サイゲームスは、次世代クリエイターの育成を目的に「サイゲームス クリエイティブコンテスト」を2020年から毎年開催しており、今年で7回目を数えます。回を重ねるごとに規模を拡大し、現在はアジア最大級の応募数を誇るまでに成長しました。

7回目となる今回のコンテストでは、さらに多彩な作品を募るため、応募部門を一部リニューアルし、従来のキャラクターイラストや3DCGだけでなく、アナログゲームやマンガなど、あらゆるクリエイティブ作品を募集します。

次代を切り拓く若い才能からの挑戦を心待ちにしています。

【特設サイトURL】

https://contest.cygames.co.jp/

【応募部門】

キャライラスト部門

人間・獣人・クリーチャー・擬人化などあらゆるキャライラストが対象。立ち絵・スチル絵・キャラ設定のほか、リアル・デフォルメを問わずキャラクターの魅力を十分に引き出した力作を募集。

背景イラスト部門

見慣れた街角から異世界の幻想的な森、荒廃した未来都市など、時代・世界観を問わずオリジナルの物語を彩る背景イラストが対象。2D、3D、ヴィネット風に切り取ったワンシーンなど多様な表現の作品を募集。

3DCG部門

ゲーム世界を彩るキャラクター、背景、アイテム、VFXなどあらゆる3DCG作品が対象。モデリングからテクスチャリング、ライティングそしてアニメーションまで、あなたの創造性と技術が詰まった作品を募集。

ゲーム部門

PC・スマホ向けのデジタルゲームに加え、ボードゲームやカードゲームのようなアナログゲームなど、実際にプレイできるゲーム作品が対象。オリジナリティ溢れるユニークな作品を募集。

映像部門

実写、アニメ、3DCG、PV・MVなど、あらゆるジャンルの映像作品が対象。独自の世界観や自由な表現にこだわった、観る人の心を揺さぶる作品を募集。

ノンジャンル部門

広告、衣装デザイン、ゲーム企画書、UI、Live2D、VTuber、マンガなど、他のどの部門にも該当しない作品が対象。得意分野を活かしたアイデア溢れる作品を募集。

高校生部門

本コンテストに応募された作品のうち、高校生の方の作品が対象。応募される部門を問わず、高校生の方の作品は自動的に高校生部門の選考対象となります。

【応募期間】

2026年9月1日（火）～2026年11月24日（火）

【賞内容】

大賞：賞金100万円 + iPad Pro 13インチ Wi-Fiモデル 2TB（Nano-textureガラス搭載／Apple Pencil Pro、iPad Pro用Magic Keyboard付属）

部門賞：賞金10万円 + iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル 512GB（Apple Pencil付属）

審査員賞：賞金10万円

学校賞：5万円

※賞品内容は変更となる可能性があります。

【応募資格】

応募時点で以下の学校・教育機関に在籍している方。

・大学院、大学、短期大学、高等専門学校（高専）

・専修学校、各種学校、専門学校

・高等学校

※未成年の場合は、必ず親権者等の法定代理人の同意を得た上でご応募ください。

※応募があった時点で親権者等の法定代理人の同意を得ているものとみなします。

※その他詳細は特設サイトにてご確認ください。

【応募方法】

2026年9月1日（火）から、特設サイト内の応募フォームからご応募いただけます。

【選考ステップ】

STEP 1：サイゲームスコンテスト運営選考

STEP 2：サイゲームスデザイナー部選考

STEP 3：最終選考

■学校・クラス単位での応募について

例年同様、学校・クラス単位でのご応募が可能です。ご応募いただいた学校・クラスには、応募作品に対してフィードバック・アドバイスをさせていただくこともできます。学校・クラス単位での応募をご希望の方は、必要事項を記載のうえ、メールにてお問い合わせください。

・学校・クラス単位での応募に関するお問い合わせ先：contest_info@cygames.co.jp

・件名：「サイゲームス クリエイティブコンテスト2026学校応募」

・本文：１.学校名、２.代表者の氏名、３.代表者の電話番号、４.代表者のメールアドレス