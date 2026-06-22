手帳や文具を試せる体験スペース「手帳アトリエ」、いろは出版のサンプル展示を開始

株式会社funwave

「手帳を、開きたくなる場所」をコンセプトに横浜・桜木町で運営する体験スペース「手帳アトリエ」（運営：株式会社funwave）は、いろは出版株式会社よりサンプル品の提供を受け、6月22日より「SUNNY SCHEDULE BOOK」「3 YEARS INTERVIEW DIARY」など複数ラインの展示・試用体験を開始します。 通常はオンライン限定で取り扱われているレザーカバーも含まれ、店頭では出会いにくい製品もじっくり試していただけます。

2026年3月、横浜・桜木町に開業した手帳アトリエ（運営：株式会社funwave）は、コンセプト「手帳を、開きたくなる場所」のもと、これまで多くの手帳ユーザーをお迎えしてきました。

手帳の使い方は近年、大きく多様化しています。スケジュール管理にとどまらず、ライフログや目標設定・振り返り、ジャーナリングなど、手帳を通して「書く時間」を大切にする層が広がっています。一方で、こうしたユーザーが静かに手帳と向き合える場、そして自分に合う手帳・文具をじっくり試せる場は、依然として限られているのが現状です。

手帳アトリエは、1～3名の完全貸切空間で、誰にも邪魔されず長時間じっくり手帳と向き合える場として運営してきました。館内では数十種類のマスキングテープ・スタンプ・シールなど、手帳時間を彩る文具が使い放題。複数メーカーの手帳サンプルも実際に手に取って試せる、多様な手帳・文具との出会いの場でもあります。

このたび、いろは出版のサンプル展示を開始

この場が提供してきた手帳とじっくり向き合う時間を、さらに豊かにするため、このたび手帳アトリエは、いろは出版株式会社（京都市）よりサンプル品の提供を受け、「SUNNY SCHEDULE BOOK」「3 YEARS INTERVIEW DIARY」など複数ラインの展示・試用体験を開始します。

通常はいろは出版の公式オンラインショップでのみ取り扱われるWEB限定のレザーカバーも、手帳アトリエでは実物を確認・試用いただけます（販売は行わず、体験のみ）。店頭では出会いにくい製品とも、ゆっくり向き合っていただける場となります。

展示品目- SUNNY SCHEDULE BOOK 2026 4月始まり WEB限定レザーロールカバー- SUNNY SCHEDULE BOOK 2026 4月始まり WEB限定レザーフラップカバー(マルチカラータイプ)- SUNNY SCHEDULE BOOK 2026 4月始まり WEB限定レザーフラップカバー- SUNNY SCHEDULE BOOK 2026 4月始まり スタンダードカバー- SUNNY SCHEDULE BOOK 2026 4月始まり トラッドカバー- 3 YEARS INTERVIEW DIARY

手帳アトリエについて

場所：神奈川県横浜市中区花咲町1-46-1 GSプラザ桜木町209号室（JR桜木町駅徒歩1分）

形態：完全予約制・1～3名の貸切スペース

開業：2026年3月19日

料金：900円／1時間／1名

運営：株式会社funwave

URL：https://yokohama.techo-atelier.jp/

【手帳・文具メーカー様へ】

展示にご興味のある企業様を募集しています

手帳アトリエでは、自社製品のサンプル展示にご興味のある手帳・文具メーカー様からのお問い合わせを随時お受けしています。

手帳への熱量が高いユーザーが、時間をかけてじっくりと製品に触れる場として、貴社製品の魅力を直接ユーザーに届ける機会としてご活用いただけます。詳細資料や見学のご希望は、下記までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

株式会社funwave

担当：田渕

メール：tabuchi@fun-wave.com

URL：https://yokohama.techo-atelier.jp/